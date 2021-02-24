Европа не отпускает: Mitsubishi может наладить выпуск своих новинок во Франции

Летом прошлого года Mitsubishi Motors официально объявила о том, что намерена потихоньку сворачивать свою деятельность в Европе: новинок не будет, а когда текущий модельный ряд выйдет из оборота, то останутся только ремонт и обслуживание. Теперь же появилась информация о том, что Mitsubishi может остаться в Европе, причём вопреки желанию своего руководства!

Напомним, что в апреле 2020 года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi огласил новую стратегию раздела мира между входящими в него брендами, и главной вотчиной Mitsubishi была названа Юго-Восточной Азия. В июле того же года был обнародован детальный трёхлетний план развития самой Mitsubishi, из которого стало ясно, что в европейском рынке «три бриллианта» не заинтересованы и будут постепенно с него уходить. Добавим, что в 2020 году, по данным ACEA, Mitsubishi продала в Европе 94 505 автомобилей, что на 30,5% меньше, чем в 2019-м. В том же году кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV утратил звание самого популярного plug-in гибрида в Европе и уступил это звание хэтчбеку Mercedes-Benz A 250e: по данным ресурса EV Sales, реализовано 27 388 и 29 436 шт. соответственно. Новый Outlander, к слову, дебютировал вообще без гибридной версии, но она появится позже.

В середине января Groupe Renault представила свой новый план развития, принесший сразу несколько сенсаций, в том числе сращивание марок Dacia и Lada в одно бизнес-подразделение. В целом стало ясно, что компания теперь гонится не за объёмами производства, а за эффективностью — мол, всё что можно сократим, но денег заработаем. Накануне в частности было объявлено о намерении свернуть производство на заводе во французском Флинсе (он выпускает Nissan Micra и Renault Zoe) и превратить его в центр утилизации старых машин. Это решение не понравилось ни профсоюзам, ни правительству Франции, которое является главным акционером Groupe Renault.

По данным газеты Financial Times, под давлением правительства Франции альянс может отменить уход Mitsubishi из Европы, чтобы загрузить её моделями французские заводы Renault, и таким образом нивелировать негативный эффект от сокращения объёмов производства. Совет директоров Mitsubishi совсем не в восторге от такой идеи, но предварительное соглашение по этому вопросу внутри альянса, если верить источнику, достигнуто 22 февраля, а окончательно его могут утвердить уже на этой неделе. Впрочем, не исключён вариант, что Mitsubishi всё-таки устоит перед давлением партнёров и будет придерживаться прежней, летней концепции развития.

Сборку своих машин в Европе на нидерландском заводе Nedcar компания Mitsubishi прекратила ещё в 2012 году (сейчас он работает на компанию BMW). Запуск производства во Франции потребует немалых инвестиций, даже с учётом грядущего полного технического родства моделей Mitsubishi с Renault и Nissan — понятно, что руководству Mitsubishi не хочется сейчас всем этим заниматься, тем более что Европа в принципе не очень жалует японские марки — в десятку самых продаваемых моделей в прошлом году сумела прорваться только Toyota Yaris.

Мы будем следить, как сложится судьба Mitsubishi в Европе, но в любом случае ясно, что планы в Альянсе — вещь зыбкая, их можно менять в соответствии с текущими потребностями. Стало быть и союз Dacia и Lada может оказаться не самым крепким и развалиться, если к тому будут экономические или политические предпосылки.

