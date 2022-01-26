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Кроссовер Renault Austral получил интерьер, как у нового Megane

26.01.2022 723 0 0

Паркетнику тоже достались экраны, образующие перевернутую букву L. Что же касается техники, то в Европе новый SUV, как ожидается, предложат только в виде гибрида. Зато таких версий будет несколько.

 

Компания Renault продолжает постепенно рассекречивать свой новый кроссовер Austral. Мы уже видели фото замаскированных тестовых прототипов и тизеры машины без камуфляжа. А теперь пришла очередь интерьера: опубликованы дизайн-скетчи. Ну и напомним, что имя паркетника вовсе не привязано к Австралии: название происходит от латинского слова australis, то есть «южный», и должно вызывать в воображении «эмоции и жар южного полушария». В линейке бренда новинка заменит кросс Kadjar, который так и не смог стать успешным.

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Салон Austral оформили в стиле электрокара Renault Megane E-Tech Electric. Главная «фишка» — цифровая «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, которые визуально выглядят одним целым – в виде перевернутой L. В Renault это считают «монолитным» дисплеем, хотя между экранами расположен вертикальный воздуховод. Вообще, такая концепция интерьера называется OpenR, а новая мультимедиа – OpenR Link. Приборный экран – диагональю 12,3 дюйма, второй дисплей – 12-дюймовый. В компании также обещают, что для доступа к большинству функций понадобится не более двух нажатий.

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В центральный тоннель встроен бокс, есть ниша и под тачскрином. Общий объем предназначенных для хранения отсеков превышает 30 литров. Еще предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона и электропривод спинки заднего дивана (им можно управлять с помощью кнопки, расположенной в багажнике).

Как и уходящий Kadjar, новый кроссовер является родственником Nissan Qashqai, только уже третьей генерации: в основе Austral лежит доработанная платформа CMF-C/D. При этом паркетник крупнее и предшественника, и свежего Ниссана: длина составляет 4,51 метра (показатель «третьего» Кашкая – 4,42 м, Kadjar – 4,49 м).

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По предварительным данным, в Европе новый кроссовер предложат только с гибридными установками. Будет два «мягких» гибрида – с турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором и турбодвижком 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором. На вершине гаммы окажется полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Премьеру Renault Austral должен справить весной. А после того, как кросс освоит рынок, у него появятся сразу два родственника: трехрядный SUV (его также уже ловили во время испытаний) и купеобразый. 

В России Renault Kadjar не был представлен, Austral до нас тоже, вероятно, не доберется.

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