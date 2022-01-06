Кроссовер Renault Austral, который заменит Kadjar: новые фото и подробности

Родственный последнему Nissan Qashqai паркетник будет доступен только в виде «мягкого» и полноценного гибридов – по крайней мере, в Европе.

Этот кросс Renault уже не раз попадался шпионам – считалось, что компания тестирует Kadjar следующего поколения. Но месяц назад SUV анонсировали официально, и выяснилось, что модели присвоили имя Austral. Название вовсе не привязано к Австралии: оно происходит от латинского «australis», то есть «южный», и, по задумке маркетологов, должно вызывать в воображении «эмоции и жар южного полушария». Renault Austral придет на смену Kadjar, который так и не смог стать успешным, в отличие от своего брата – предыдущего Nissan Qashqai. Теперь же Renault распространила официальные фото предсерийного SUV, хотя тот пока не лишился маскировки. Вдобавок появились первые подробности о технике.

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Напомним, пусть имя у кроссовера новое, но, как и Kadjar, он является родственником Nissan Qashqai, только уже третьей генерации, то есть в основе обоих лежит доработанная платформа CMF-C/D. При этом Austral крупнее и предшественника, и свежего Ниссана: его длина составляет 4,51 метра (показатель «третьего» Кашкая – 4,42 м, Kadjar – 4,49 м). Европейцам новинку Renault предложат только с гибридными установками. Будет два «мягких» гибрида – с турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором и турбодвижком 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором. Топовый Austral – это полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.



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Что же касается дизайна, то паркетнику достанется узкая и заковыристая диодная оптика (фирменные «отростки» заклеены пленкой), плюс новая эмблема марки (первой ее примерил кросс-хэтч Megane E-Tech). А на шпионских снимках еще была видна радиаторная решетка с вертикальными клиньями. Интерьер пока не засвечен, впрочем, и так понятно, что внутри установят виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с крупным дисплеем.

В Renault также отметили, что Austral вступил в финальную стадию испытаний: около сотни автомобилей проедут в сумме 2 миллиона километров, причем 600 тысяч км – по обычным дорогам Франции, Испании, Германии и Румынии.

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Премьеру новый паркетник должен справить весной 2022 года. А позже, по неофициальным данным, подтянутся сразу два родственных Austral кроссовера: якобы в 2023-м дебютирует трехрядный SUV, в 2024-м – купеобразный. Но пока неизвестно, будут ли у них аналоги под маркой Nissan.



На российском рынке Renault Kadjar не был представлен, новый Austral мы тоже, скорее всего, не увидим.