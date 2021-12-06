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  • Кроссовер Renault Austral придет на смену Kadjar: крупнее родственного Nissan Qashqai

Кроссовер Renault Austral придет на смену Kadjar: крупнее родственного Nissan Qashqai

06.12.2021 302 0 0

Ожидается, что паркетник французской марки предложат с бензиновыми моторами и в виде гибридов. А позже, по неофициальным данным, появятся соплатформенные трехрядный SUV и «купе».

 

Упакованный в плотный камуфляж кроссовер Renault С-класса уже не раз попадался в объективы камер, считалось, что марка будет позиционировать его в качестве следующего Kadjar. И вот компания, наконец, анонсировала SUV: выяснилось, что модели присвоено совершенно новое имя – Austral, при этом объявлено, что в Европе она придет на смену Каджару. Последний, напомним, в строю с 2015-го, он унифицирован с предыдущим Nissan Qashqai, но «француз» заметно отстает от брата. Так, согласно статистике CarSalesBase, в прошлом году паркетник Renault разошелся по Старому Свету тиражом в 63 685 экземпляров (-42%), тогда как Кашкай за аналогичный период там обрел 135 829 владельцев (-38%).

Название Austral происходит от латинского слова «australis» («южный»): по задумке маркетологов, это имя должно вызывать в воображении «эмоции и жар южного полушария». Также в Renault отметили, что произнести его не составит труда ни европейцу, ни жителю другого региона.

Будущий Renault Austral на фото Motor.es

На тизере, сопровождающем анонс, мы видим корму кроссовера с новой эмблемой Renault (первым ее примерил кросс-хэтч Megane E-Tech) и заковыристыми фонарями. Благодаря фотошпионам, мы также знаем, что паркетник получил радиаторную решетку с вертикальными плашками и LED-фары с фирменными диодными же отростками. В салон папарацци заглянуть еще не удалось, но и так понятно, что внутри будут виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим тачскрином.

Пусть имя у паркетника новое, но, как и Kadjar, он является родственником Nissan Qashqai, только уже третьей генерации, то есть в основе обоих лежит доработанная платформа CMF-C/D. При этом у Austral не только свой дизайн — этот кроссовер также крупнее и уходящего Каджара, и нынешнего Кашкая: длина грядущей новинки Renault равна 4,51 метра, тогда как у модели Nissan третьего поколения этот показатель составляет 4,42 м, а у собравшегося в отставку «француза» — 4,49 м. В компании еще заявили, что Austral предложат с пятиместным салоном, и это все официальные подробности на сегодня.

Уходящий Renault Kadjar
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Уходящий Renault Kadjar
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Уходящий Renault Kadjar
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Некоторые французские профильные СМИ прочат паркетнику бензиновые «турбочетверку» 1.3 TCe и «турботройку» 1.2 TCe, будут и гибриды (как «мягкие», так и полноценные). А вот дизелей можно не ждать.

Renault Austral выйдет на европейский рынок уже весной 2022 года. А позже, по неофициальным данным, появятся сразу два родственных этой модели кросса: в 2023-м должен увидеть свет трехрядный SUV, в 2024-м – купеобразный. Но пока неизвестно, будут ли аналоги двух последних паркетников под маркой Nissan.

В России Renault Kadjar никогда не продавали, Austral мы тоже вряд ли увидим.

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