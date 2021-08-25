Новый Renault Kadjar начал сбрасывать камуфляж: свежие фото брата Кашкая

Упакованный в плотный камуфляж кроссовер Renault Kadjar не раз попадался в объективы камер фотошпионов, и вот очередной улов: этими снимками с Kolesa.ru поделилось испанское издание Motor.es. Нет, от маскировки паркетник нового поколения еще не избавился, но она стала легче – видно больше деталей, да и в глазах от пятнистой пленки уже не рябит.

Напомним, Kadjar в строю с 2015-го, рестайлинг он пережил три года назад. Модель унифицирована с прежним Nissan Qashqai, при этом по продажам «француз» заметно отстает от брата. По данным CarSalesBase, в прошлом карантинном году в Европе было реализовано 63 685 паркетников Renault (-42%), тогда как Кашкай разошелся тиражом в 135 829 экземпляров (-38%). Результат Kadjar по итогам первого полугодия 2021-го – 22 227 единиц (-25%), Qashqai – 61 971 шт. (-1%). А ведь в салоны европейских дилеров уже начал поступать Кашкай третьей генерации: в конце июня Nissan заявил о том, что на кросс принято свыше 10 000 заявок. В общем, со сменой поколений в Рено могли бы и поторопиться. А шансы на то, чтобы преломить ситуацию со спросом, у «второго» Каджара есть – хотя бы за счет более смелого по сравнению с предшественником дизайна.

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Итак, паркетник получит радиаторную решетку с вертикальными плашками и фары с несколькими L-образными светодиодными секциями. К слову, у нынешних моделей Renault такого добра нет. Под фарами еще имеются небольшие диодные же элементы, но пока непонятно – то ли это фрагменты фирменных реношных «отростков» ходовых огней, то ли это новый дизайнерский прием, который нам еще только предстоит оценить. Багажная дверь станет рельефнее за счет выштамповки под номерной знак (у предыдущего Каджара табличка на бампере), при этом фонари, судя по всему, по-прежнему будут заплывать на нее.



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В салон кроссовер заглянуть пока не удалось, впрочем, внутри наверняка установят модные ныне виртуальную приборку и крупный тачскрин мультимедийной системы.



В новом поколении Renault Kadjar останется родственником Nissan Qashqai, то есть в основе обоих лежит доработанная платформа CMF-C/D. «Французу» прочат трех- и четырехцилиндровые бензиновые моторы, будут и гибриды (как «мягкие», так и полноценные). А вот дизелей можно не ждать.

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На европейский рынок новый Kadjar должен выйти в следующем году. Впрочем, премьеру могут провести уже в 2021-м – ну или хотя бы распространить первые тизеры. А еще, по информации «старосветских» СМИ, Renault Kadjar превратят в отдельное семейство: якобы после стандартного SUV марка выпустит удлиненный семиместный вариант, позже может появиться и купеобразная версия.



В России Каджар не представлен, о планах вывести кросс второго поколения на наш рынок компания Рено не сообщала.