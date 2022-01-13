Гибридные авто ×

Новый кроссовер Renault Austral показался без камуфляжа

13.01.2022 539 0 0

Французская марка готовится вывести на рынок паркетник, ближайшим родственником которого является последний Nissan Qashqai. Ожидается, что в Европе модель предложат только с гибридными установками.

 

Свой новый кроссовер компания Renault анонсировала еще в декабре прошлого года, затем последовали официальные фото замаскированных тестовых образцов. А теперь опубликованы тизеры машины без камуфляжа. Напомним, паркетник назвали Austral, это имя вовсе не привязано к Австралии: оно происходит от латинского слова australis, то есть «южный», и, по задумке маркетологов, должно вызывать в воображении «эмоции и жар южного полушария». В гамме марки кросс заменит Kadjar, который так и не смог стать успешным.

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Austral получил фары с диодными «загогулинами» ходовых огней, причем корпус головной оптики сделан из органического стекла, на поверхность которого нанесли узоры. У задних фонарей тоже есть «ответвления», а на радиаторной решетке красуются блестящие «штрихи», хотя на реальных шпионских снимках они казались сплошными клиньями (впрочем, эти элементы все равно выстроены по вертикали). Также в Renault заявили об уменьшенных зазорах между кузовными панелями и про улучшенную подгонку деталей. Ну и еще в компании отметили «резкий выступ» вдоль нижней части кузова, который должен подчеркивать «динамичность силуэта», хотя на затемненных картинке и видео этот «выступ» пока не особо заметен.

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Как и уходящий Kadjar, кроссовер является родственником Nissan Qashqai, только уже третьей генерации: в основе Austral лежит доработанная платформа CMF-C/D. При этом новинка Renault крупнее и предшественника, и свежего Ниссана: длина составляет 4,51 метра (показатель «третьего» Кашкая – 4,42 м, Kadjar – 4,49 м).

Ожидается, что европейцам Austral предложат только с гибридными установками. Будет два «мягких» гибрида – с турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором и турбодвижком 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором. Топовый Austral – это полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Премьера новинки намечена на весну текущего года, но не исключено, что дизайн полностью раскроют еще зимой. По неофициальной информации, уже после того, как Renault Austral освоит рынок, у него появятся сразу два родственника: якобы в 2023-м дебютирует трехрядный кроссовер, в 2024-м – купеобразный SUV. Но пока неизвестно, будут ли у них аналоги под маркой Nissan.

Паркетник Renault Kadjar в России не был представлен, Austral к нам тоже, скорее всего, не привезут.

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