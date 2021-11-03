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  • Электрический Renault Kangoo E-Tech: мощнее и дальнобойнее, чем ожидалось

Электрический Renault Kangoo E-Tech: мощнее и дальнобойнее, чем ожидалось

03.11.2021 118 0 0

Компания Renault поделилась подробностями об электрической версии E-Tech Electric «каблучка» Kangoo нового поколения. Продажи в Европе начнутся весной 2022 года.

 

Kangoo нового, третьего по счёту поколения был полностью рассекречен в марте этого года и летом вышел на европейский рынок — судить о коммерческий успехах пока рано, особенно на фоне глобального дефицита микрочипов. Напомним, что в коммерческой гамме Renault помимо нового Kangoo в этом году появился также бюджетный «каблучок» Express, при этом у самого «третьего» Kangoo уже есть два клона — Nissan Townstar и премиальный Mercedes-Benz Citan. Пока Kangoo представлен на рынке исключительно с бензиновыми и дизельными двигателями, но ближайшей весной к ним присоединится полностью электрическая версия E-Tech Electric, которая придёт на смену прежнему Kangoo Z.E.

Kangoo Z.E., сделанный на базе «каблучка» второго поколения, вышел на рынок в 2011 году и в 2016 году был модернизирован (получил батарею с увеличенной с 22 до 33 кВт·ч ёмкостью), совокупный тираж этой модели, по данным самой компании, составил 70 тысяч экземпляров. Были попытки продавать электрическую версию и в России, но за шесть лет реализовано менее двадцати экземпляров, так что новое поколение у нас вряд ли появится.

Новый Kangoo E-Tech Electric во всём лучше предшественника, причём его характеристики оказались лучше, чем на стадии анонса весной. Так, мощность единственного электромотора, вращающего передние колёса, составляет не 75, а 90 кВт (122 л.с.), максимальный крутящий момент — 245 Нм. Весной сообщалось, что ёмкость батареи составит 44 кВт·ч, а запас хода на одной зарядке — 265 км по циклу WLTP. Сегодняшний пресс-релиз обещает уже 45 кВт·ч и до 300 км на одной зарядке.

Максимальная ёмкость зарядки небольшая — всего 80 кВт, тогда как всё больше новых электромобилей рассчитаны на мощность в 350 кВт и соответственно более высокую скорость зарядки. 80-киловаттный терминал позволит пополнить запас хода Kangoo E-Tech Electric на 170 км за 30 минут, а полная зарядка от домашней бытовой розетки займёт более суток. Батарея снабжена жидкостной системой терморегуляции и рассчитана на работу в мягком европейском климате при температурах от -15 до +15 градусов Цельсия. За пределами этого диапазона реальный запас хода на одной зарядке будет сильнее отклоняться от паспортного (в меньшую сторону, конечно). В виде опции можно заказать обогрев сидений, руля и лобового стекла.

Электродвигатель имеет три режима рекуперации: минимальный B1 для наиболее экономичной езды по автомагистралям, базовый (задействован по умолчанию) B2, при котором замедление при отпускании педали акселератора будет примерно таким же, как на версиях с ДВС, и максимальный В3, который наиболее эффективен при движении по горной дороге и в пробках.

По части практичности электрический Kangoo ни в чём не уступает версиям с ДВС: полезный объём кузова стандартной короткой версии — 3,9 кубометра, грузоподъёмность — 600 кг. Ещё не представленная удлинённая версия сможет взять на борт до 4,9 кубометра груза массой до 800 кг. Уникальная на рынке опция «Сезам откройся» (Open Sesame) с «выпиленной» правой В-стойкой кузова и увеличенным до 1446 мм дверным проёмом для электрической версии тоже доступна. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1500 кг.

Интерьер, по сути, такой же, как у бензиновых версий, но щиток приборов у «электрички» только виртуальный, с уникальной для этой версии графикой. Набор электронных ассистентов водителя — такой же, как у версий с ДВС. Единственное существенной отличие снаружи — верхняя радиаторная решётка с более крупными, чем у версий с ДВС, ячейками.

Электрическая силовая установка наверняка будет предложена и для пассажирской версии Kangoo, но её, видимо, покажут чуть позже.

Производиться Kangoo E-Tech Electric будет там же, где и версии с ДВС: на заводе Renault во французском городе Мобёж.

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