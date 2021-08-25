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  • Новый Mercedes-Benz Citan: не такой практичный, как родственный Renault Kangoo

Новый Mercedes-Benz Citan: не такой практичный, как родственный Renault Kangoo

25.08.2021 62 0 0

«Каблучок» Mercedes-Benz Citan второго поколения дебютировал ровно через пять месяцев после нового Renault Kangoo (третье поколение) сразу в грузовой и пассажирской версиях. Продажи в Европе начнутся уже в сентябре.

 

Прошлый Citan на базе «второго», округлого Kangoo был весьма специфическим с точки зрения дизайна продуктом и плохо вписывался в фирменный стиль Mercedes-Benz. Новый Kangoo в этом смысле куда более удачный базис: производный Citan выглядит вполне гармонично и в некоторых ракурсах даже элегантно. Основные силы дизайнеров были брошены на перекраивание передка донорской французской модели и полностью оригинальный интерьер – здесь изменены даже обивка сидений и оформление дверных карт.

Из-за собственного дизайна передка Citan чуть длиннее Kangoo: габаритная длина составляет 4498 и 4486 мм соответственно, но колёсная база у родственников одинаковая – 2716 мм. У обеих моделей будут ещё удлинённые версии, но они пока не представлены. Непонятно почему, но у Citan меньше, чем у Kangoo, полезный объём кузова – 2,9 кубометра против 3,3, причём Renault позволяет увеличить его до 3,9 кубометров, сложив переднее пассажирское кресло. Последнее, кстати, у «француза» может быть двухместным.

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Для Мерседеса не заявлена имеющаяся у Рено опция Open Sesame, когда правая В-стойка кузова отсутствует и длина дверного проёма достигает 1446 мм. Максимальная грузоподъёмность у «немца» – 782 кг, тогда как Renault готов взять на борт до 800 кг. Багажная дверь может быть цельной подъёмной либо двустворчатой распашной с несимметричными створками.

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Интерьер с «живыми» стрелочными приборами и маленьким 7-дюймовым мультимедийным экраном либо простенькой магнитолой кажется устаревшим на фоне современных легковушек Mercedes-Benz, но главное, что всё удобно, а любителям роскоши стоит дождаться Т-класса – люксовой пассажирской версии «каблучка», которая дебютирует в следующем году вместе с электрической версией. У электрической версии тоже будут «дежурное» и люксовое исполнения, именуемые eCitan и EQT соответственно.

Mercedes-Benz eCitan

Традиционная силовая линейка такая же, как у Kangoo, и состоит и трёх дизельных и двух бензиновых версий. 1,5-литровый турбодизель доступен в вариантах на 75, 95 и 116 л.с., бензиновый 1,3-литровый турбомотор – в вариантах на 102 и 131 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Полный привод не предусмотрен, только передний.

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Для пассажирского Citan Tourer недоступны дизели на 75 и 116 л.с. – только 95-сильный. Эксклюзивный для грузовой версии 116-сильный дизель имеет функцию кратковременного увеличения мощности до 121 л.с. (максимальный крутящий момент при этом повышается с 270 до 295 Нм). У пассажирской версии дисковые задние тормоза, у грузовой – барабанные.

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Грузовой Citan Panel Van в базе имеет шесть подушек безопасности, а пассажирский Citan Tourer – семь: добавляется центральная подушка в переднем ряду, позволяющая получить максимальную оценку в боковых краш-тестах из новейшей программы Euro NCAP. Список электронных ассистентов водителя тоже достаточный для получения высшего 5-звёздного рейтинга.

В России новый Mercedes-Benz Citan, скорее всего, не появится, поскольку предыдущий Citan продавался у нас в гомеопатических дозах и ушёл с рынка в 2018 году. У люксового Т-класса шансов оказаться на наших дорогах намного больше.

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