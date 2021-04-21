Mercedes-Benz готовит новый компактвэн: первый тизер EQT

Немецкая компания пока что не показала T-Class с традиционными ДВС. Зато производитель готов в скором времени представить прообраз его электрической версии.

Mercedes-Benz уже несколько лет сотрудничает с франко-японским альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Их совместным проектом остаётся грузопассажирский «каблучок» Mercedes-Benz Citan (представляет собой перелицованный Renault Kangoo), который в 2012 году пришёл на смену семиместному MPV под названием Vaneo. Летом прошлого года немцы напомнили о продолжении сотрудничества и объявили, что результатом станет семейный компактвэн T-Class.



На фото: эскиз Mercedes-Benz T-Class

Позднее появилась информация о том, что у Mercedes-Benz T-Class будет в том числе и полностью электрическая версия, которая получит имя EQT. Напомним, у бренда есть «зелёное» семейство EQ, которое постепенно пополняется новинками с соответствующими наименованиями: его первенцем стал кроссовер EQC. Теперь в компании подтвердили и сам факт разработки электроверсии T-Class, и его название – EQT.



Отметим, компактвэн T-Class, оснащённый ДВС, появится в продаже на европейском рынке в первой половине 2022 года, спустя несколько месяцев после появления нового коммерческого вэна Citan. Кстати, у него тоже будет своя версия полностью на электротяге, она получит название eCitan и встанет в «зелёный» ряд рядом с eVito и eSprinter.



На фото: актуальный Mercedes-Benz Citan

Пока что Mercedes-Benz готовится к презентации концепта будущего электрокара: дебют пройдёт через несколько недель, 10 мая. В компании пояснили, что шоу-кар EQT будет весьма близок к серийной версии электрического T-Class. Сейчас немцы показали лишь один тизер прототипа. На нём виден силуэт передней части «зелёного» компактвэна. Судя по изображению, автомобиль получит внешность в фирменном стиле линейки EQ, большую заглушку с трёхлучевыми звёздами на месте решётки радиатора, крупный логотип и головную оптику узкой формы.



Официальной информации о «начинке» на данный момент нет; не исключено, что производитель не раскроет техническую информацию и во время презентации концепта. По предварительным данным, в основе новинки окажется платформа CMF (Common Module Family), которую разработал франко-японский альянс. Ожидается, что у Mercedes-Benz EQT будет один электромотор, который расположат на передней оси. Его отдача предположительно составит 160 л.с., а ёмкость тягового аккумулятора, вероятно, будет равна 70 кВт*ч. В этом случае запас хода на одной зарядке составит примерно 400 км (по какому циклу вели расчёт, не уточняется, но, скорее всего, это используемый в Европе WLTP).

Как отметили в Mercedes-Benz, на решение раскрыть концепт EQT самым первым в линейке T-Class повлияла стратегии «Electric First». Ожидается, что компания покажет серийную версию электрокара до конца текущего года. В текущем году уже были рассекречены «высокий хэтчбек» EQA, кроссовер EQB и флагманский лифтбэк EQS. Осенью ожидается презентация седана EQE.

