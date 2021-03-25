Подробности о новом Renault Kangoo: гигантская «дыра» сбоку и лестница в кузове

В сегменте компактных LCV или, проще говоря, «каблучков», у марки Renault теперь две модели — полностью новый Kangoo и более простой и доступный Express, который является модернизированной и перелицованной версией Dacia Dokker. Подробности о Renault Express вы найдёте в отдельной заметке , а здесь — всё, что на данным момент известно о новом Renault Kangoo.

Премьера третьего поколения Renault Kangoo состоялась в ноябре 2020 года, а патентные изображения утекли в Сеть ещё в ноябре 2019-го, так что дизайн машины давно не секрет. Однако до вчерашнего дня компания Renault не раскрывала технические подробности о новом «каблучке», который, как известно, получит клона в лице премиального Mercedes-Benz T-класса.

Renault не говорит, на какой платформе построен новый Kangoo, но, по данным британского журнала Auto Express, в основе «каблучка» третьего поколения лежит модульная «тележка» CMF-C/D, благодаря которой Kangoo получил новейшие электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом, автопарковщик, систему удержания в полосе, систему мониторинга слепых зон, систему распознавания дорожных знаков и систему автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Салонное зеркало заднего вида может быть заменено 7-дюймовым монитором, на который выводится картинка с камеры, установленной в верхней части кормы, — весьма полезная для фургона опция.



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Новый Kangoo будет предлагаться со стандартным либо удлинённым кузовом, в грузовой и пассажирских модификациях. Грузовая версия в зависимости от рынка будет называться Kangoo Van или Kangoo Rapid. Пока рассекречена только грузовая стандартная версия с колёсной базой 2716 мм и габаритной длиной 4486 мм. Такой «каблучок» готов взять на борт 3,3 кубометра груза, а если сложить пассажирское сиденье, вместимость увеличится до 3,9 кубометра (у удлинённой версии соответствующие показатели составят 4,2 и 4,9 кубометра). Грузоподъёмность — до 800 кг.



Пассажирское кресло складывается вровень с полом, благодаря чему в кузов можно грузить вещи длиной до 3,05 м. В виде опции предлагается двухсекционное пассажирское кресло, рассчитанное на двух человек, при этом среднюю секцию, когда она не нужна, можно трансформировать в столик. Кресла второго ряда для грузовой версии тоже доступны.



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Для мелочей в салоне предусмотрены полки и ящички общей вместительностью 60 л. Крышка лотка над щитком приборов имеет вырезы под кронштейны, на которых можно закрепить смартфон, причём как справа, так и слева. Приборы могут быть как традиционными стрелочными, так и полностью виртуальными. Штатная мультимедийная система Easy Link выполнена в виде планшета с 8-дюймовым сенсорным экраном.



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Разработчики уверяют, что по сравнению с Kangoo второго поколения у нового «каблучка» существенно улучшена шумоизоляция и работа системы микроклимата, установлены более износостойкие и удобные кресла, рассчитанные на большие пробеги.



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Двери на корме несимметричные и распахиваются на 180 градусов, правая передняя дверь распахивается на 90 градусов, что очень удобно в сочетании с опцией «Сезам откройся» (Open Sesame), когда правая В-стойка кузова отсутствует и длина дверного проёма достигает 1446 мм. Даже с опцией Open Sesame распашная передняя и сдвижная задняя двери по правому борту открывают и закрываются независимо друг от друга. Как отсутствие фиксированной центральной стойки скажется на безопасности при боковом ударе, пока непонятно — ждём краш-тестов Euro NCAP.



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В кузове помимо крючков для фиксации груза предусмотрена опциональная складная антресоль, расположенная под потолком справа от водителя, — она позволяет перевозить в салоне стремянку длиной до 2 м либо другой длинномер весом до 30 кг.



Для нового Kangoo зарезервинован всего один бензиновый двигатель, 1,3-литровая «турбочетвёрка», но в двух вариантах: TCe 100 (100 л.с., 200 Нм) и TCe 130 (130 л.с., 240 Нм). Мочевинный турбодизель тоже только один, объёмом 1,5 л, но уже в трёх вариантах: Blue dCi 75 (75 л.с., 230 Нм), Blue dCi 95 (95 л.с., 260 Нм) и Blue dCi 115 (115 л.с., 270 Нм). Коробка передач по умолчанию — 6-ступенчатая «механика». Для версий TCe 130, Blue dCi 95 и Blue dCi 115 в виде опции предлагается 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод — только передний.

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Производиться новый Kangoo будет на заводе Renault во французском городе Мобёж, продажи в Европе начнутся в июне. Чуть позже, а именно в конце этого года, в продажу поступит версия E-Tech Electric с электрической силовой установкой — двигателем мощностью 75 кВт (102 л.с.) и батареей ёмкостью 44 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 265 км пробега по циклу WLTP.



Renault Kangoo E-Tech Electric

Подробностей о пассажирской версии, которая по уровню комфорта приблизится к компактвэну Scenic, пока нет. Она в перспективе, кстати, может Scenic полностью заменить, поскольку сегмент традиционных компактвэнов в Европе загибатеся и прямого наследника у нынешнего Scenic, скорее всего, не будет.



В России новый Renault Kangoo, скорее всего, не появится, так как не сможет конкурировать по цене с локализованными в Калуге Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo.

