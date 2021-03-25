Renault Express — дешёвая альтернатива новому Kangoo на старой платформе

На смену «каблучку» Renault Kangoo второго поколения пришли сразу две модели — новый Kangoo с высокотехнологичной начинкой и более простой и дешёвый Express, который, по сути, является рестайлинговым Dacia Dokker. О Kangoo третьего поколения мы рассказали в отдельной заметке , а здесь познакомимся с новым Express.

В прошлом веке под именем Express фирма Renault выпускала «каблучок» на базе хэтчбека Renault 5, который впоследствии был полностью вытеснен моделью Kangoo, и вот теперь Renault Express вернулся как бюджетная альтернатива Kangoo третьего поколения. Спереди две коммерческие новинки Renault очень похожи, но у Express иная форма бампера и фары попроще, чем у Kangoo, а с кормы Express практически не отличается от Dacia Dokker, он же Renault Dokker, который с 2017 по 2020 год продавался в России — разве что фонари стали чуть более нарядными.

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Dokker дебютировал в 2012 году, и в его основе лежит до боли знакомая россиянам платформа В0, сильно ограниченная по части внедрения современных систем активной безопасности. Вот и для Renault Express не заявлена даже в простейшем виде система автоматического аварийного торможения, то есть Express априори не сможет получить достойный рейтинг Euro NCAP. Но кое-какие электронные помощники водителя у Express всё же есть: система мониторинга слепых зон, простой круиз-контроль, ограничитель скорости и даже опциональный 5-дюймовый монитор вместо салонного зеркала заднего вида.



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Интерьер полностью новый, в духе «третьего» Kangoo, но материалы отделки попроще, а мультимедийный блок размещён пониже, причём на «минималке» он представляет собой простенькую магнитолу с радио, USB-портом и Bluetooth-модулем, а в версиях подороже ставится 8-дюймовый сенсорный экран системы Easy Link. Общая вместимость всех ящичков и полочек для мелочей составляет 48 л.



В Европе Renault Express будет предлагаться только в грузовом исполнении, вариантов по длине кузова не предусмотрено — только 4393 мм, колёсная база — 2812 мм. Максимальная вместимость кузова — 3,3 кубометра, а со сложенным пассажирским креслом — 3,7 кубометра, но кресло при этом складывается не в пол, как у нового Kangoo, а просто прижимается к передней панели. Максимальная грузоподъёмность — 780 кг.



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Европейская линейка двигателей для Renault Express состоит из трёх позиций: бензиновый 1,3-литровый турбомотор (100 л.с., 200 Нм) и 1,5-литровый мочевинный турбодизель с отдачей с 75 л.с. и 220 Нм либо 95 л.с. и 240 Нм. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика». За пределами Европы на Express будут ставиться также 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 95-сильный турбодизель без впрыска мочевины.



Купить Renault Express можно будет уже в апреле, выпускаться он будет там же, где и Dacia Dokker — в марокканском Танжере. В России Renault Express, скорее всего, не появится — у нас сегмент за недорогих «каблучков» отвечает Lada Largus, к тому же без локализации рублёвый ценник на Express был бы неконкурентоспособным. Добавим, что с этого года марки Dacia и Lada составляют единое бизнес-подразделение в Groupe Renault, к 2025 году они должны полностью избавиться от старых платформ и перейти на единую модульную «тележку» CMF-B.

