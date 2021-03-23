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  • Пассажирский Citroen Berlingo снова в России: «автомат» и цены, как у близнеца от Peugeot

Пассажирский Citroen Berlingo снова в России: «автомат» и цены, как у близнеца от Peugeot

23.03.2021 245 0 0

Прописавшаяся в Калуге модель Citroen доступна с двумя моторами на выбор, а вот комплектация только одна. Но при этом предусмотрено несколько пакетов опций.

 

Как и ожидалось, следом за фургонами Peugeot Partner и Citroen Berlingo к нам возвращаются их пассажирские версии (оба семейства покидали РФ в 2019-м). Так, на прошлой неделе дилеры открыли прием заказов на объявленный компактвэном Partner Crossway («фамилия» — новая, прежде была Tepee), а с сегодняшнего дня можно оставить заявку на Berlingo Multispace. Напомним, у нас представлены «каблучки» предыдущего поколения, то есть на платформе PF2, тогда как в Европе с 2018-го продают модели, в основе которых лежит «тележка» EMP2. Для России производство налажено на калужском заводе «ПСМА Рус».

От пассажирского Партнера модель Citroen по-прежнему отличается лишь радиаторной решеткой и эмблемами: Berlingo Multispace также доступен только в «короткой» пятиместной версии длиной 4380 мм (у фургонов еще есть варианты длиной 4628 мм). Заявленный дорожный просвет – 175 мм, объем багажника – 675 литров, а со сложенными спинками задних кресел он увеличится до 3000 литров.

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Моторная гамма тоже едина: Berlingo Multispace предложен с бензиновым двигателем 1.6 VTi мощностью 115 л.с. («питается» АИ-92) или турбодизелем 1.6 HDi, выдающим 90 л.с., оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», а бензиновому еще положен шестиступенчатый «автомат» от Aisin (у фургонов такой коробки нет). Отметим, в Европе бензиновым «французам» предыдущей генерации 6АКП не была положена – там модели комплектовались роботизированной коробкой с одним сцеплением.

Любопытно, что Berlingo Multispace до «сотни» разгоняется медленнее, чем Partner Crossway: пассажирский Citroen с 1.6 VTi и «механикой» проделает это упражнение за 13,6 секунды, с «автоматом» — за 14,6 секунды, дизельная версия – за 15,4 секунды (показатели для Peugeot – 12,5 секунды, 13,7 секунды и 14,2 секунды соответственно).

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Как и у Partner Crossway, комплектация одна, оснащение и цены тоже идентичны. В списке стандартного оборудования Berlingo Multispace значатся: светодиодные полоски ходовых огней, круиз-контроль, пара подушек безопасности, кондиционер, правая сдвижная дверь, система контроля давления в шинах, система стабилизации, передние и задние дисковые тормоза, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, аудиоподготовка, металлическая защита картера.

Цены Citroen Berlingo Multispace:

1.6 VTi, 115 л.с., 5МКП – 1 259 000 рублей

1.6 VTi, 115 л.с., 6АКП – 1 399 000 рублей

1.6 HDi, 90 л.с., 5МКП – 1 319 000 рублей

За доплату предусмотрены вторая сдвижная дверь (30 000 рублей), кресло водителя с регулировкой по высоте (8000 рублей) и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном (38 000 рублей). Есть и пакеты опций. Например, в набор Techno за 38 000 рублей входят задний парктроник, противобуксовочная система Grip Control и электропривод складывания зеркал. А пакет Comfort за 45 000 рублей – это подогрев передних сидений (водительское – с регулировкой по высоте), обогрев всей поверхности лобового стекла, передние боковые «эйрбэги», датчики света и дождя, складные столики в спинках передних сидений.

Старт «живых» продаж запланирован на апрель.

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Между тем у наших «каблучков» Peugeot и Citroen есть третий брат – Opel Combo, причем его сделали специально для России (в Старом свете версии от Опеля на платформе PF2 не было, а вот новый Combo делит «тележку» со свежими Partner и Berlingo). Модель немецкой марки пока доступна в РФ только в грузовом варианте Cargo, пассажирский раскроют в ближайшее время. Opel Combo для российского рынка тоже производит завод «ПСМА Рус».

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