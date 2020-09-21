Peugeot Partner (B9) начали выпускать в Калуге. Но продавать пока смогут только до Нового года!

До нынешнего года Peugeot Partner второго поколения, то есть спроектированного на платформе B9, в России не выпускали, хотя долго планировали. Скажем, ещё в прошлом году на предприятии в Калуге начали пробную сварку кузовов, и мы даже видели такой кузов во время посещения завода, причём в пассажирском исполнении, то есть пятидверный. Теперь напомним, что для продаж в России любая модель должна получить в Росстандарте сертификат – Одобрение типа транспортного средства. При этом смена завода не требует полного прохождения всех испытаний, а лишь технической замены ОТТС.

Самый свежий сертификат на Peugeot Partner В9, а конкретно – на «цельнометаллический грузовой фургон с двухдверной двух- или трёхместной кабиной», действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. В качестве сборочных заводов указаны площадки в испанском Виго, откуда на предприятие в Калуге и привезли оборудование для сборки Peugeot Partner В9 и откуда машины поступали в Россию, и в португальском Мангуалде.

Грузовичок будет представлен в двух вариантах длины – базовой 4380 мм и увеличенной – 4628 мм.

В пресс-релизе, разосланном сегодня российским представительством Peugeot-Citroen-Opel, указано, что машины поступят в продажу до Нового года. Это прекрасно, но где же новый сертификат, который позволит продавать их и после? На сайтах Росстандарта его нет. Это не значит, что его нет в природе – мы знаем, что Росстандарт в последнее время очень часто косячит, не только путая технические данные в копиях ОТТС, выкладываемых в публичный доступ (это упрощёная версия оригинала), но и просто «забывают» выложить документ! При этом по закону ведомство обязано сделать это в течение пяти дней после передачи на руки заказчику. Кроме того, отсутствие документа не означает, что сама сертификация или ещё не вышла на финишную стадию, или вообще не находится на стадии оформления. С другой стороны, на тот же Opel Grandland представительство получило ОТТС с опозданием в несколько месяцев.



В общем, будем надеяться, что история с сертификатом разрешится благополучно, и ещё раз пройдёмся по хорошо знакомым нам техническим характеристикам машины. В действующем ОТТС бензиновый 1,6-литровый мотор 5FK (01) мощностью всего 98 «лошадок» ориентирован под 95-й бензин. Если в новом сертификате его не перестроят под 92-й, владельцы не поймут, потому для «коммерсов», которые и будут покупать трёхдверные каблучки с цельнометаллическим кузовом, цена горючего вместе с расходом – один из ключевых показателей. А сейчас даже в турбированных «китайцев» можно заливать АИ-92.



Дизайн Peugeot Partner отличает характерная форма фар и отдельные секции светодиодных огней дневного света, которые подчеркивают классический стиль фургона. На автомобиль могут опционально устанавливаться противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.

Вторым и, видимо, основным мотором для «старого-нового» Peugeot Partner B9 станет дизель 9HF (9H06) 1,6 л, который развивает всего 90 л.с., зато показывает куда больший момент, чем бензинка – 214 Нм против 152. Почему мы называем дизель основным? Мы писали, что согласно действующему специнвестконтракту именно этот дизель будут выпускать в Калуге. Оба мотора сопрягаются с коробкой BE4/5L/03, передаточные числа которой одинаковые, а главные пары – разные.



В зависимости от длины кузова, в распоряжении владельца может быть грузовой отсек либо 3,7 куб. м, либо 4,1 куб.м. В первом случае погрузочная длина составит 2,05 м, во втором – 3,25 м

В Калуге автомобиль будут собирать по полному циклу, то есть со сборкой и сваркой кузовов. Что касается глубины, вероятно, со временем она составит четвёртый уровень, то есть CKD-4. Напомним, что фургоны семейства К0 (Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer и их «грузовые» аналоги) изготавливают тоже со сваркой кузовов, но менее глубоким методом CKD-4.



Теперь очень интересный вопрос: будут ли в Калуге выпускать аналогичные «Партнёру» модели Citroen? Предположим, что этот вопрос ещё открыт, потому что если смотреть на фургончики семейства К0, то «пыжики» продаются лучше «цитронов». Что касается пассажирских версий маленьких «каблуков», по нашим данным, они точно будут. Цена? Опять же только предполагаем. Если французы сумеют предложить «базу» за 1,1 млн, за загрузку калужского предприятия можно не волноваться…