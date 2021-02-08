Старый Citroen Berlingo возвращается в РФ: фургон пропишется в Калуге, как и брат от Peugeot

«Каблучок» Citroen будет доступен на российском рынке в двух вариантах длины, на выбор предложат бензин или дизель. Цены пока не объявлены, но тут можно присмотреться к родственному Пежо, который вернулся в нашу страну в конце прошлого года.

Фургоны-близнецы Citroen Berlingo/Peugeot Partner и их пассажирские версии покинули российский рынок в 2019-м. Однако уже осенью 2020-го грузовой «каблучок» Пежо вернулся – его сборку наладили на калужском заводе «ПСМА Рус». Причем речь не о свежей модели третьего поколения (ее в РФ никогда и не было), а о предшественнике (B9). Тогда же стало понятно, что старт производства Berlingo там же – лишь вопрос времени. И вот местный офис Citroen объявил официально: калужское предприятие приступит к массовому выпуску «каблучка» в марте текущего года. Разумеется, это тоже прежний Berlingo – модель третьей генерации, как и в случае с Peugeot, видимо, посчитали для нашего рынка слишком дорогой.

Citroen Berlingo второго поколения 1 / 2 Citroen Berlingo второго поколения 2 / 2

Как и Partner, российским клиентам Берлинго будет доступен в двух вариантах: длина стандартного равна 4380 мм, объем грузового отсека такого фургона – 3,3 м³; у растянутой версии эти показатели составляют 4628 мм и 3,7 м³ соответственно. Погрузочная высота – 613 мм, задние двери распахиваются на 180 градусов. У удлиненного Citroen справа сдвижная дверь.



В списке стандартного оборудования Berlingo значатся светодиодные ходовые они, защита картера двигателя, центральный замок, ключ с дистанционным управлением, подушка безопасности водителя, EBD, ESP, система помощи при подъеме. За доплату предложат защиту пола грузового отсека и внутреннюю обшивку стен и дверей из ламинированной фанеры. В списке опций Peugeot Partner еще есть кондиционер и аудиосистема – то же наверняка можно будет заказать и для Berlingo.

Citroen Berlingo второго поколения 1 / 2 Citroen Berlingo второго поколения 2 / 2

Моторную гамму фургон Citroen разделил с братом от Peugeot: в РФ обе модели оснащаются бензиновым «атмосферником» 1.6 (115 л.с., «питается» АИ-92) и дизелем 1.6 HDi (90 л.с.). Коробка одна – пятиступенчатая «механика».



Периодичность технического обслуживания «французов» российской сборки – 15 000 км, гарантия – 2 года без ограничения по пробегу.

Цены Citroen Berlingo объявят позже. Впрочем, тут можно ориентироваться на прайс-лист Partner: модель Peugeot с бензиновым двигателем стоит от 1 199 000 рублей, с дизелем – от 1 259 000 рублей, за удлиненные версии нужно доплатить 90 000 рублей.

Citroen Berlingo второго поколения

О пассажирских вариантах ни Peugeot, ни Citroen пока не сообщали, но и они позже вполне могут прописаться в Калуге. Напомним, «ПСМА Рус» также собирает фургоны и микроавтобусы Citroen Jumpy/SpaceTourer, Peugeot Expert/Traveller и Opel Vivaro/Zafira Life (все они между собой, по сути, отличаются лишь дизайном), седаны Peugeot 408 и Citroen C4. Кроме того, в Калуге еще производят Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Однако кроссовер японской марки вот-вот сменит поколение и переедет на ту же платформу, что и последний Nissan X-Trail – не исключено, что для российской версии SUV новой окажется и производственная площадка (возможно, это завод Nissan в Петербурге). О судьбе внедорожника Pajero Sport данных пока нет.

