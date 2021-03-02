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  • Европейцы такого Опеля не видели: в России стартует Combo Cargo локальной сборки

Европейцы такого Опеля не видели: в России стартует Combo Cargo локальной сборки

02.03.2021 186 0 0

Фургон немецкой марки представляет собой клона Peugeot Partner и Citroen Berlingo предыдущей генерации. Опель тоже доступен в двух вариантах длины, едины и моторы, а прайс-лист совпадает с Берлинго.

 

«Каблучки» Peugeot и Citroen перешли в новое поколение еще в 2018-м, переехав на платформу EMP2. А вот в России французы решили оставить прежние Partner и Berlingo, построенные на «тележке» PF2: первый вернулся на наш рынок в прошлом году, заказы на второй начали принимать в феврале (обе модели покидали РФ в 2019-м), выпуск машин налажен на калужском предприятии «ПСМА Рус». Теперь же у российских фургонов Peugeot и Citroen появился брат от Opel – Combo Cargo, он тоже «прописался» в Калуге. «Фишка» в том, что такой Опель, то есть на платформе PF2, прежде не выпускали – по сути, его сделали специально для РФ. Напомним, предыдущий Combo был близнецом Fiat Doblo, а модель нового поколения – это клон уже последних Partner/Berlingo, она также дебютировала три года назад.

Opel Combo Cargo для России
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Opel Combo Cargo для России
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Opel Combo Cargo для России
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От наших нынешних моделей Peugeot и Citroen «каблучок» немецкой марки отличается только радиаторной решеткой и эмблемами. Как и братья, Opel Combo Cargo доступен в двух вариантах: длина стандартного равна 4380 мм, объем грузового отсека – 3,3 м³; у растянутой версии эти показатели составляют 4628 мм и 3,7 м³ соответственно, плюс у такого фургона справа – сдвижная дверь. Грузоподъемность – от 693 до 732 кг в зависимости от модификации. Заявленный дорожный просвет – 175 мм.

Двигатели тоже, разумеется, перешли с «французов»: Combo предложен с «атмосферником» 1.6 (115 л.с., «питается» АИ-92) и дизелем 1.6 HDi (90 л.с.), оба работают в паре исключительно с пятиступенчатой «механикой».

Opel Combo Cargo для России

В списке стандартного оборудования значатся светодиодные полоски ходовых огней, подушка безопасности водителя, система помощи при подъеме и ESP. За доплату можно заказать внутреннюю обшивку стен и дверей из ламинированной фанеры, кондиционер, мультимедиа-систему, противотуманки с функцией подсветки поворотов.

Короткий Opel Combo Cargo с бензиновым мотором стоит 1 229 000 рублей, с дизелем – 1 289 000 рублей, удлиненный – 1 319 000 и 1 379 000 рублей соответственно. Дилеры уже принимают заявки. У Citroen Berlingo аналогичный прайс-лист, а Peugeot Partner пока дешевле – от 1 199 000 до 1 349 000 рублей.

Opel Combo Cargo для России
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Opel Combo Cargo для России
2 / 3
Opel Combo Cargo для России
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О пассажирских версиях ни одна из марок пока не сообщила. Между тем, по неофициальным данным, они у калужских Berlingo/Partner/Combo будут, причем такие машины якобы предложат с шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

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