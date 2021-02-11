Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo в РФ: пассажирская версия с АКП Aisin

В ближайшее время на российский рынок выйдут пассажирские версии «каблучков» Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, локализованных на заводе «ПСМА РУС» в Калуге, причём специально для нашей страны для них подготовили модификацию с 6-ступенчатой гидромеханической АКП японской фирмы Aisin в паре с бензиновым мотором.

В сентябре прошлого года калужский завод «ПСМА РУС» освоил выпуск «каблучков» Peugeot Partner прошлого поколения (на платформе PF2), а в этом месяце к нему присоединился родственный Citroen Berlingo. Обе машины предлагаются в двух вариантах длины кузова (4380 и 4628 мм) и с двумя двигателями на выбор: бензиновым 1,6-литровым атмосферником (115 л.с., 150 Нм) и турбодизелем того же объёма (90 л.с., 210 Нм). Коробка передач — только 5-ступенчатая «механика». Цены начинаются с отметки 1 199 000 рублей за бензиновую версию Peugeot Partner, а прайс-лист на Citroen Berlingo пока не обнародован.

Между тем по нашим данным, полученным из информированного источника, знакомого с ситуацией на заводе «ПСМА РУС», в ближайшее время гамма «каблучков» пополнится третьим клоном — Opel Combo, причём это будет уникальная, невиданная прежде конверсия.

Дело в том, что сейчас в Европе выпускается и продаётся третье поколение Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, дебютировавшее в 2018 году, — эти машины построены на более современной модульной платформе EMP2. Марка Opel вошла в состав Groupe PSA в 2017 году, а «каблучок» Combo предыдущего поколения был перелицованным Fiat Doblo, то есть имел итальянские, а не французские корни, и версии на платформе PF2 никогда не имел. Теперь будет.



Кроме того наш источник сообщает, что вся троица будет предлагаться в России в пассажирских исполнениях с 5-местным салоном и большим багажником, и что такие машины уже плывут по конвейеру «ПСМА РУС». Более того, специально для пассажирских «каблучков» подготовлена двухпедальная версия с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin – в Европе такой у Peugeot Partner и Citroen Berlingo прошлого поколения не было: те, кто не любит выжимать сцепление, могли довольствоваться лишь 5-ступенчатой роботизированной «механикой» с одним сцеплением, и такой же суррогат ставился по желанию заказчика на «итальянский» Opel Combo.



Салон европейской версии Citroen Berlingo с шайбой-селектором режимов коробки AMT. Как будет выглядеть селектор «автомата» Aisin на машинах российской сборки, мы пока не знаем.

На «каблучках» российской сборки японская АКП будет предлагаться только в сочетании с бензиновым мотором, и только для пассажирских версий. На лихую динамику, стало быть, рассчитывать, не приходится, но такой вариант вполне устроит семейных покупателей, которым, например, не подходит Lada Largus именно по причине отсутствия двухпедальной версии. Пассажирские «каблучки» с АКП также хорошие кандидаты на роль такси — и коробка, и машина в целом заслужили вполне надёжную репутацию, можно рассчитывать на большой ресурс.



Добавим, что Peugeot Partner и Citroen Berlingo вернулись на российской рынок после годичного перерыва: до прописки в Калуге последние импортные экземпляры были распроданы дилерами в 2019 году: Partner — 47 шт., Berlingo — 50 шт. В докризисном 2014 году спрос тоже был довольно скромным: Partner тогда разошёлся в нашей стране тиражом 2258 шт., Berlingo — 2502 шт.



Как пойдут продажи сейчас, будет во многом зависеть от цен и программ стимулирования спроса — как государственных, так и от самого концерна Stellantis. Напомним, что марка Fiat теперь тоже входит в Stellantis, из чего логично вытекает вопрос — будет ли у Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo клон в лице Fiat Doblo на платформе PF2? Посмотрим.

