АВТОВАЗ начал выпуск обновлённого Lada Largus, дизайн которого уже устарел

Обновлённый Largus должен был появиться на свет в 2018 году, когда по Сети начали гулять его неофициальные снимки и рендеры, и когда икс-фейс ещё не вышел из моды. Но в силу разных причин экономического и политического свойства дебют затянулся аж до начала 2021-го, когда в судьбе АВТОВАЗа уже произошли радикальные перемены.

Первый официальный снимок обновлённого Ларгуса пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала нынешней зимой, 14 декабря, то есть ровно за месяц до судьбоносного объявления о сращивании марок Lada и Dacia в единое бизнес-подразделение в составе Groupe Renault, что означает конец всем собственным разработкам АВТОВАЗа.

17 декабря стало известно об уходе Стива Маттина с поста шеф-дизайнера Lada – именно он привил машинам российской марки икс-фейс и «загогулины» на боковинах. Эти черты теперь можно считать устаревшими: ни обновлённая Lada Niva Travel (бывшая «Шнива»), ни переделанный концепт полностью новой Нивы на платформе CMF-B (серийная версия дебютирует в 2024 году) их не имеют, а обновлённый Largus, повторимся, просто слишком долго лежал в загашнике, то есть был сработан ещё «при старом режиме», и в таком виде он, вероятно, продержится до конца своей конвейерной жизни.

Как долго? Согласно официальным планам Groupe Renault, к 2025 году Lada вместе с Dacia должна полностью переключиться на платформу CMF-B, а «тележка» B0, на которой построен Largus, и её более свежая версия Global Access (лежит в основе Renault Arkana, обновлённого Renault Kaptur и второго поколения Renault Duster) уйдут в историю. Туда же отправятся нынешние Lada Vesta, Lada Granta и Lada XRAY. Ну и Largus, конечно. Замены ему в графике новинок до 2025 года не предусмотрено.

Итак передок Lada Largus украшает теперь уже устаревший икс-фейс, вдобавок у «сарая» перекроены фары и вся передняя кузовщина — не самая приятная новость для любителей сэкономить на ремонте. Фальшрадиаторная решётка на версии Cross имеет сетчатый рисунок, а на обычных Ларгусах будут две дежурные горизонтальные планки. Фотографий кормы пока нет — там, полагаем, никаких изменений ждать не следует.



Салон с позиции водителя теперь практически такой же, как у российского Дастера первого поколения, но с рулём и приборами, как у Lada XRAY. На прошлой неделе, напомним, московский завод Renault запустил в производство Duster второго поколения — стало быть, оснастка для изготовления и сборки салона «первого» Дастера теперь ему не нужна и может быть преспокойно отправлена в Тольятти. То есть создаётся ощущение, что старт выпуска обновлённого Ларгуса был привязан к снятию с производства «первого» Дастера.



Так или иначе Ларгус избавился от некоторых эргономических недостатков: клавиши стеклоподъёмников переехали с центральной консоли на дверные карты, появились более удобные передние сиденья и простенькая, но всё же полнофункциональная мультимедийная система с сенсорным экраном. Более подробно о комплектациях обновлённого Ларгуса будет объявлено позднее, цены тоже пока не обнародованы — будем надеяться, что резкого подорожания не будет.



По части техники никаких изменений не ожидается, то есть Largus по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 87 либо 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП.



В прошлом году Lada Largus (в том числе с кузовом фургон) разошёлся в нашей стране тиражом 48 906 экземпляров — это на 6,7% меньше, чем в 2019-м. Даже если негативная динамика сохранится до конца жизненного цикла Ларгуса, он всё останется одной из самых массовых моделей российского рынка.

