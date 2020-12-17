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АВТОВАЗ меняет дизайнера: вместо Маттина за облик Lada будет отвечать стилист нового Logan

17.12.2020 324 0 0

Новым шеф-дизайнером российского автогиганта станет Жан-Филипп Салар, он вступит в должность в самом начале следующего года. При этом Стив Маттин «продолжит свои отношения с АВТОВАЗом» в качестве советника президента компании.

 

Англичанин Стив Маттин решил отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Его должность директора по дизайну Lada с 1 января 2021 года займет француз Жан-Филипп Салар (на главном фото), который последние пять лет возглавлял команду стилистов Groupe Renault в Восточной Европе (офис расположен в Румынии) и отвечал за облик всех последних моделей Dacia («второго» Duster, Logan и Sandero третьего поколения), а также нашей Arkana. До этого – в 2013-2015 гг. – Салар был шеф-дизайнером Renault Samsung в Корее, а в 2008-2013 гг. он трудился в индийской студии Renault.

Стив Маттин

Напомним, Стив Маттин пришел в российскую компанию в 2011-м, прежде он работал на Mercedes-Benz и Volvo. Именно Маттин является автором актуального «икс-стиля» Lada: первый концепт Xray с «иксами» спереди и по бокам дебютировал уже в 2012-м, а два года спустя представили прототип седана Vesta и второй Xray Concept, уже приближенный к производству, — в серийные модели эти шоу-кары перевоплотились в 2015-м. В 2018-м «иксы» навесили на Гранту, а в начале следующего года на рынок выйдет Largus с семейным дизайном.

Между тем Стив Маттин все же продолжит свои отношения с компанией – он станет советником президента АВТОВАЗа.

Актуальные Lada Xray и Vesta

Что же касается дизайна Lada, то смена курса в ближайшем будущем вряд ли произойдет. Так, обновленная Веста, которая, по предварительным данным дебютирует в 2021-м, очевидно, сохранит фамильные «иксы», ведь над рестайлингом работали при Маттине. Наконец, нас ждет премьера Lada 4x4 нового поколения, предвестником которой можно считать прототип 4x4 Vision, показанный пару лет назад.

Россия АВТОВАЗ бизнес Lada

 

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