АВТОВАЗ меняет дизайнера: вместо Маттина за облик Lada будет отвечать стилист нового Logan

Новым шеф-дизайнером российского автогиганта станет Жан-Филипп Салар, он вступит в должность в самом начале следующего года. При этом Стив Маттин «продолжит свои отношения с АВТОВАЗом» в качестве советника президента компании.

Англичанин Стив Маттин решил отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Его должность директора по дизайну Lada с 1 января 2021 года займет француз Жан-Филипп Салар (на главном фото), который последние пять лет возглавлял команду стилистов Groupe Renault в Восточной Европе (офис расположен в Румынии) и отвечал за облик всех последних моделей Dacia («второго» Duster, Logan и Sandero третьего поколения), а также нашей Arkana. До этого – в 2013-2015 гг. – Салар был шеф-дизайнером Renault Samsung в Корее, а в 2008-2013 гг. он трудился в индийской студии Renault.

Стив Маттин

Напомним, Стив Маттин пришел в российскую компанию в 2011-м, прежде он работал на Mercedes-Benz и Volvo. Именно Маттин является автором актуального «икс-стиля» Lada: первый концепт Xray с «иксами» спереди и по бокам дебютировал уже в 2012-м, а два года спустя представили прототип седана Vesta и второй Xray Concept, уже приближенный к производству, — в серийные модели эти шоу-кары перевоплотились в 2015-м. В 2018-м «иксы» навесили на Гранту, а в начале следующего года на рынок выйдет Largus с семейным дизайном.



Между тем Стив Маттин все же продолжит свои отношения с компанией – он станет советником президента АВТОВАЗа.

Актуальные Lada Xray и Vesta

Что же касается дизайна Lada, то смена курса в ближайшем будущем вряд ли произойдет. Так, обновленная Веста, которая, по предварительным данным дебютирует в 2021-м, очевидно, сохранит фамильные «иксы», ведь над рестайлингом работали при Маттине. Наконец, нас ждет премьера Lada 4x4 нового поколения, предвестником которой можно считать прототип 4x4 Vision, показанный пару лет назад.

