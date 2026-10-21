Концепт Omoda X намекает на скорое появление китайского конкурента Dacia Duster

Бренд Omoda был запущен в 2022 году и сегодня триумфально шагает по миру вместе с родственным брендом Jaecoo. Модели Omoda и Jaecoo имеют общий технический базис и общую дилерскую сеть, но аудитория у них разная: у Omoda помоложе, у Jaecoo повзрослее. Под вкусы аудитории разрабатывается и дизайн: у Omoda он более экспериментальный и энергичный, у Jaecoo — более строгий и лаконичный.

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С момента запуска подразделение Omoda Jaecoo реализовало в мире более 1,4 млн машин. Сегодня примерно половина продаж Omoda Jaecoo приходится на Европу, где благодаря доступным ценам и частым обновлениям китайские паркетники стремительно переманивают покупателей у европейских, японских и южнокорейских конкурентов.

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Концепт Omoda X показывает дальнейшее направление развития бренда Omoda и его угловато-напористого стиля Cyber Mecha. Примерно такой же стиль у актуального Dacia Duster, но Omoda X стремится перещеголять потенциального конкурента эффектными деталями — например, светодиодными молниями в задних фонарях, зубастыми светодиодными скобами в фарах и яркими буксирными проушинами в скошенных бамперах, намекающих на хорошую геометрическую проходимость. Заявленный дорожный просвет — 200 мм. Допустимая нагрузка на крышу — 75 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1800 кг.

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Информации о силовой установке Omoda X пока нет, ясно только, что это не электромобиль. Салон концепта щеголяет сплюснутым рулём и вставками под карбон. Кнопка запуска двигателя находится под красной крышечкой на центральном тоннеле, как у какого-нибудь Lamborghini. Узкий приборный экран — 10,25-дюймовый, мультимедийный — 13,2-дюймовый. В оснащении заявлена система ночного видения, позволяющая увидеть потенциальные препятствия на дороге на дистанции до 90 м, а также система встроенных микрофонов в салоне, позволяющая всем седокам петь хором под караоке.

Никаких признаков концепта в Omoda X нет — кроссовер выглядит как вполне готовый к производству автомобиль, но пресс-служба Omoda Jaecoo пока не говорит, когда ждать серийную версию. Полагаем, долго ждать не придётся. В России серийный Omoda X тоже наверняка появится.