Рестайлинговая Lada Niva: салон и мотор – прежние, цены – выше

АВТОВАЗ объявил о старте приема заказов на обновленный внедорожник. Как и прежде, модель доступна в пяти вариантах исполнения, двигатель же один и он перешел с дореформенной машины.

Внедорожник Niva сменил галстук-бабочку Chevrolet на ладью еще летом 2020-го, а в конце прошлого года была раскрыта пережившая полноценный рестайлинг модель, которая вдобавок обзавелась «фамилией» Travel: у машины кардинально переделали переднюю часть, плюс появились светодиодные задние фонари и другие рельефные накладки на колесных арках. Вездеход стал длиннее – этот показатель вырос на 43 мм до 4099 мм. Колесная база прежняя – 2450 мм, заявленный дорожный просвет – все те же 220 мм. Внутри Нива не изменилась, технику реформы тоже не затронули – модель оснащается «атмосферником» 1.7 мощностью 80 л.с., который сочетается с безальтернативной пятиступенчатой «механикой». У модели постоянный полный привод.

И вот в РФ начали принимать предварительные заявки на Lada Niva Travel, правда, пока только онлайн, с предоплатой в 10 000 рублей. «Живые» продажи стартуют чуть позже, однако АВТОВАЗ уже опубликовал прайс-лист новинки: по сравнению с дореформенной моделью цены выросли где-то на 10-25 тысяч в зависимости от версии. Niva все так же доступна в двух модификациях – стандартной и Off-Road (она же на заглавном фото), последнюю отличают штатный шноркель, обвес из неокрашенного пластика и внедорожные шины.

Lada Niva Travel Off-Road и стандартная версия 1 / 2 Lada Niva Travel Off-Road и стандартная версия 2 / 2

В арсенале базовой версии Classic, которая обойдется минимум в 747 900 рублей, значатся стальная защита картера, гидроусилитель рулевого управления, электропривод и обогрев зеркал, ABS+EBD, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, стальные 15-дюймовые колеса, подушка безопасности водителя. У Niva Travel Comfort (от 804 900 рублей) появляются легкосплавные диски, кондиционер, подогрев передних сидений, центральный замок, охлаждаемый вещевой ящик, подлокотник кресла водителя с подстаканниками. Comfort Off-road – это рейлинги на крыше, сигнализация, обивка потолка черного цвета и 16-дюймовые легкосплавные диски, такой внедорожник стоит от 844 900 рублей.



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В топ-версии Luxe имеются два «эйрбэга», мультимедийная система (с тем самым прилепленным экраном), обогрев лобового стекла, сиденье водителя с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, камера заднего вида (теперь с омывателем), парктроник и улучшенный пакет шумоизоляции (что в него входит – не уточняется). Цена «люкса» – от 890 900 рублей, вариант Luxe Off-Road обойдется минимум в 905 900 рублей.



Напомним, в начале этого года Нива стала отдельным семейством: классический внедорожник переименовали из Lada 4x4 в Niva Legend. Кроме того, АВТОВАЗ назвал срок премьеры модели нового поколения – ее представят в 2024 году, в основу ляжет реношная платформа CMF-B.