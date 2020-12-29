Обновлённую Lada Niva показали на видео: прилепленный планшет никуда не делся

АВТОВАЗ полностью раскрыл дизайн модернизированного внедорожника, а вот о моторе все еще молчок. Впрочем, в базе Росстандарта уже давно появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), и, судя по нему, техника прежняя.

Год назад АВТОВАЗ выкупил долю концерна General Motors в совместном предприятии, которое в результате было переименовано из GM-Avtovaz в «Лада Запад Тольятти». Единственная модель СП – полноприводный внедорожник Niva – сменила галстук-бабочку Chevrolet на ладью минувшем летом, но дизайн тогда почти не тронули. Теперь же Нива пережила полноценный рестайлинг, более того, у нее появилась «фамилия» — Travel. На прошлой неделе вазовцы распространили первые фотографии обновленной модели, а сегодня на страницах марки Lada в соцсетях опубликовали видео, в котором запечатлен и интерьер.

Если над обликом Нивы поработали довольно серьезно (у внедорожника полностью передали передок, плюс появились светодиодные фонари и новые рельефные накладки на колесных арках), то салон менять не стали: мультимедийная система с прилепленным сверху планшетом вездеходу досталась в прошлом году, а графику приборов сделали в стиле других моделей Lada еще в июле.

Нового оборудования ждать тоже, видимо, не стоит. Напомним, топовой Ниве с прежним дизайном помимо «телевизора» еще положены кондиционер, подушка безопасности переднего пассажира (у версий попроще – только водительский «эйрбэг»), сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних кресел, обогрев лобового стекла и камера заднего вида.



Что же касается экстерьера, то отсутствие фирменных «иксов», вероятно, объясняется тем, что рестайлинг модели готовило еще СП GM-Avtovaz.

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О технике Lada Niva Travel производитель пока не рассказывает. Однако обновленное ОТТС на Ниву уже выложили в свободный доступ: согласно документу, внедорожник по-прежнему будет доступен с бензиновым двигателем 1.7 мощностью 80 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Как и прежде, у Нивы постоянный полный привод.



Выпуск обновленного вездехода уже стартовал, в продажу модель, скорее всего, поступит в начале следующего года. Дореформенная Lada Niva сегодня стоит от 738 000 рублей, а за версию Off-road со штатным шноркелем и внедорожным обвесом (такой вариант имеется и у рестайлинговой машины) просят минимум 824 000 рублей.

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Кстати, по итогам ноября 2020-го Нива вошла в ТОП-10 самых популярных на российском рынке моделей сегмента SUV: тогда было реализовано 2248 внедорожников Lada, и это 9-я строчка и +15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда модель еще была Chevrolet.

