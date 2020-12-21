Нива дождалась полноценного рестайлинга: вместе с дизайном внедорожник Lada сменил ещё и имя

Одной из легендарных моделей российской марки является внедорожник, который раньше назывался Нива, а потом сменил имя на 4x4 (автомобиль продаётся до сих пор). Ещё в 90-ых годах прошлого века компания разработала преемника – ВАЗ-2123. Однако в итоге эту новинку сделали отдельной моделью и начали выпускать на СП АВТОВАЗа и американского концерна General Motors. SUV производили с «галстуком-бабочкой» бренда Chevrolet с 2002 по 2020 год. За всё это время автомобиль внешне почти не изменился, лишь в 2009 году было проведено скромное обновление.



В конце 2019-го российский автопроизводитель стал стопроцентным собственником бывшего СП GM-Avtovaz. В феврале текущего года выпускаемые на этом предприятии «Шнивы» начали отправлять дилерам Lada, а спустя пару месяцев сам завод переименовали в «Лада Запад Тольятти». В июле с конвейера начали сходить автомобили с логотипом российской марки – фирменной ладьёй. Теперь же модель пережила полноценный рестайлинг: сегодня, 21 декабря, на заводе официально стартовало производство обновлённых машин.

Стоит отметить, что рестайлинг компания провела весьма оперативно, ведь прошёл всего год с момента как GM-Avtovaz стал полностью дочерним предприятием российской компании. Вероятно, это объясняется тем, что Lada решила частично использовать так и не реализованный проект по выпуску Chevrolet Niva второго поколения, о котором много говорилось несколько лет назад (концепт был представлен на ММАС-2014). Вероятно, именно по этой причине модель не получила фирменного «икс-фейса» (стиль дебютировал вместе с Lada Vesta). При этом оформление передней части внедорожника, скорее, ощутимо напоминает актуальный «пятый» кроссовер Toyota RAV4.



В ходе рестайлинга модель сменила имя на Niva Travel. У «посвежевшей» Нивы новый капот, имеющий более рельефные выштамповки, радиаторная решётка с рисунком в виде крупных ячеек, иная головная оптика. В профиль внедорожник изменился мало: у новинки диски другого дизайна, боковые молдинги, а также более объёмные «оквадраченные» накладки на колёсных арках. Корму обновили за счёт новых полностью светодиодных фонарей и подправленного бампера. Модель представлена как в «обычной» версии, так и в исполнении Off-road. У такого варианта имеются внедорожные шины, шноркель, а обвес выполнен из неокрашенного пластика. В салоне автомобиля изменений, вероятно, почти не будет, но не исключено, что внедорожник получит иные кресла и мультимедийную систему.



Официальную информацию о технике Lada опубликует позднее. Судя по ОТТС, выданному на обновлённый автомобиль, у модели по-прежнему только полный привод, понижающая передача в «раздатке» и принудительная блокировка межосевого дифференциала. Под капотом тот же 80-сильный двигатель объёмом 1,7 литра и с максимальным крутящим моментом в 127 Нм, в пару к нему предлагается безальтернативная пятиступенчатая механическая коробка передач.

В компании пока не назвали цены обновлённой Lada Niva Travel. Нет информации и о сроках продаж рестайлингового внедорожника. Судя по тому, что серийное производство уже запущено, до дилеров первые машины могут добраться довольно скоро, вероятно, в следующем месяце.



Отметим, ранее Chevrolet Niva, а теперь Lada Niva являются завсегдатаями ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России. К примеру, в прошлом месяце модель разошлась тиражом в 2248 шт., что позволило ей занять 18 строчку списка (при этом годовой прирост у Нивы составил 15,3%).

