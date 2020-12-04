Российский авторынок по-прежнему в плюсе. Из ТОП-25 ушла Octavia, зато вернулась Arkana

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в ноябре продолжает демонстрировать прирост – на этот раз на 5,9% (самая заметная прибавка была зафиксирована в октябре – 7%). В целом за первые одиннадцать месяцев текущего года продажи снизились более чем на 10%.

Судя по очередному отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2020 года автодилеры в РФ общими усилиями продали 157 580 новых машин. Этот результат на 5,9% больше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель подрос на 8725 единиц (АЕБ использует данные по отгрузкам). Традиционно напомним, что в статистике за ноябрь не учитываются результаты брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как сведения о продажах от них поступают не ежемесячно, а раз в квартал.



В АЕБ продолжают объяснять прирост на российском авторынке продолжением так называемой «предновогодней гонки». Речь идёт о продолжающемся сезоне предпраздничных распродаж, а также о том, что многие клиенты стремятся купить машину до нового года, когда бренды начнут «по сложившейся традиции» поднимать ценники. Кроме того, по мнению председателя Комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, на увеличение потребительского спроса и рост продаж влияет падение курса рубля, которое началось ещё летом.



На фото: Lada Vesta SW Cross

В списке самых востребованных брендов в РФ лидирует, конечно же, Lada. В ноябре 2020-го в общей сложности было реализовано 38 064 автомобиля, что на 22% больше, чем годом ранее. В пресс-центре российской компании отметили, что этот результат стал новым рекордом месяца – это максимальный показатель за период с декабря 2013-го, добиться его помогли в том числе госзакупки.

Lada Xray в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ так и не вернулся, однако остальные модели в ноябрьском списке присутствуют. «Народная» Granta с приростом на 15,6% по-прежнему остаётся лидером, «серебро» у Vesta с солидной прибавкой на 35,3%, а на 9 строчку (с 11-ой в октябре) поднялся внедорожник 4x4 (+20,3%). Не вошли в первую десятку Largus, потерявший за год почти 16% и скатившийся за месяц с 8-го на 13 место; а также Lada Niva, поднявшаяся на четыре позиции вверх, на 18 строку. Хоть в АЕБ и не указывают динамику модели (из-за смены марки, раньше была Chevrolet), мы посчитали её сами: годовой прирост у Нивы составил 15,3%.



Место Марка Продажи в ноябре 2020 года, шт. Продажи в ноябре 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada 38 064 31 217 +22 2 Kia 21 012 19 612 +7 3 Hyundai 17 446 16 314 +7 4 Renault 13 852 12 833 +8 5 Volkswagen 10 208 9160 +11 6 Skoda 9666 9050 +7 7 Toyota 8199 8806 -7 8 ГАЗ 5540 6309 -12 9 Nissan 4924 5113 -4 10 УАЗ 4109 3732 +10 11 Mazda 2953 2703 +9 12 Mitsubishi 2839 4124 -31 13 Lexus 2233 2021 +10 14 Geely 2015 890 +126 15 Audi 1803 1640 +10 16 Haval 1628 1476 +10 17 Chery 1497 607 +147 18 Ford (ком.тр.) 1218 1237 -2 19 Volvo 1030 959 +7 20 Changan 871 473 +84 21 Suzuki 855 931 -8 22 Datsun 853 2002 -57 23 Land Rover 735 837 -12 24 VW (ком. тр.) 656 735 -11 25 Subaru 634 797 -20

На втором месте в рейтинге наипопулярнейших марок находится Kia с совокупным показателем 21 012 проданных в РФ машин (+7%). Её бестселлер – недавно обновлённый Rio – с приростом на 28,5% всё также занимает третью строчку в ТОП-25. В списке также числится кроссовер Sportage, потерявший в ноябре 10%, а сразу следом за ним расположился новый бизнес-седан K5 (до смены поколений в РФ назывался Optima). За месяц K5 поднялся с 25-го на 17 место. Если сравнить нынешний результат с прошлогодним показателем Оптимы, окажется, что прирост составил 20,4%.

Замыкает тройку лидеров среди марок Hyundai (17 446 шт., +7%). Её бестселлером по-прежнему остаётся компактный паркетник Creta (прирост – 5,8%). Напомним, «наша» версия этого кросса сменит поколение в следующем году. На своём месте – шестом – остался седан Solaris, при этом его результат за год вырос на 29,4%. Кроме того, с 16-ой на 14 строку забрался Tucson: у этого SUV годовой «плюс» составил 39,5%.



На фото: Hyundai Solaris

Первой из европейских популярных в РФ марок остаётся французская Renault: с результатом в 13 852 экземпляра и 8-процентным приростом она находится на четвёртом месте. Самой продаваемой моделью марки является «бюджетник» Logan, за год он улучшил результат на 37,7%. Также в первую десятку входит кроссовер Duster, чей результат в ноябре 2020-го почти повторил прошлогодний (+0,3%). Кстати, скоро россиянам обещают показать следующий Дастер: недавно мы публиковали тизер будущей новинки. На 20 месте ноябрьского ТОП-25 расположился Sandero, причём его показатель упал на 10,2%. В список вошла ещё пара кроссоверов бренда: на 23 позиции оказался Kaptur (+20,2%), а на 25-ой – вернувшаяся Arkana (-0,9%), модель не появлялась в рейтинге с июня этого года.

Следом в списке самых популярных марок идёт Volkswagen: дилеры немецкого бренда продали в ноябре 10 208 машин (+11%). У замыкающего первую пятёрку востребованных моделей Polo годовой прирост составил 24,1%, а кроссовер Tiguan потерял 11%, но при этом за месяц поднялся с 13 строки на 11-ую.



Место Модель Продажи в ноябре 2020 года, шт. Продажи в ноябре 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 14 540 12 574 +15,6 2 Lada Vesta 11 771 8703 +35,3 3 Kia Rio 9938 7733 +28,5 4 Hyundai Creta 7692 7273 +5,8 5 VW Polo 5809 4681 +24,1 6 Hyundai Solaris 5791 4476 +29,4 7 Renault Logan 4211 3057 +37,7 8 Skoda Rapid 3805 - - 9 Lada 4x4 3513 2919 +20,3 10 Renault Duster 3453 3443 +0,3 11 VW Tiguan 3310 3718 -11,0 12 Toyota RAV4 3309 2672 +23,8 13 Lada Largus 3093 3678 -15,9 14 Hyundai Tucson 3003 2152 +39,5 15 Skoda Kodiaq 2827 2553 +10,7 16 Kia Sportage 2651 2942 -10,0 17 Kia K5 2271 - - 18 Lada Niva 2248 - - 19 Mazda CX-5 2221 2050 +8,3 20 Renault Sandero 2218 2471 -10,2 21 Toyota Camry 2179 2868 -24,0 22 Mitsubishi Outlander 2054 2334 -12,0 23 Renault Kaptur 2035 1693 +20,2 24 Nissan X-Trail 1890 1394 +35,6 25 Renault Arkana 1878 1896 -0,9

На шестой строчке рейтинга марок располагается Skoda (принадлежит концерну VW). Общий результат бренда в ноябре – 9666 автомобилей. Бестселлером по-прежнему остаётся Rapid, за месяц поднявшийся с 10-го на 8 место в ТОП-25. В АЕБ решили не уточнять его динамику, но мы всё-таки сравнили актуальный результат с прошлогодним показателем предшественника – прирост составил 19,8%. На пять позиций (до 15-ой) поднялся Kodiaq с приростом на 10,7%. Отметим, «забегавший» в октябре Karoq в рейтинге не остался, также его покинул и «завсегдатай» – Skoda Octavia. По нашим подсчётам, ноябрьский результат модели (предыдущей генерации) составил 1136 единиц, что на 65,2% меньше, чем годом ранее. Напомним, сейчас лифтбек находится в процессе смены поколений, производство новых Октавий запустили на заводе в Нижнем Новгороде в конце октября.

Следом в списке продаваемых марок числится японская Toyota (8199 шт., -7%). Кроссовер RAV4 в ноябре переместился с 9 строчки на 12-ую, при этом годовой прирост у SUV составил почти 24%. У бизнес-седана Camry дела идут не так хорошо: модель оказалась на пару позиций ниже, чем месяцем ранее (на 21-ой), при этом спад за год составил 24%.



На восьмом месте в списке самых популярных марок находится ГАЗ с 12-процентным спадом, а далее располагается потерявший за год 4% Nissan (4924 машин). Отметим, Qashqai в ТОП-25 так и не вернулся, однако X-Trail в списке числится, хоть и опустился с 17 строки на 24-ую. Его прирост в прошлом месяце составил 35,6%, что меньше чем в октябре – тогда показатель вырос почти в три раза.



На фото: Nissan X-Trail

Десятку лидеров среди брендов закрывает УАЗ с показателем 4109 машин (+10%). Ниже располагается японская Mazda (2953 шт., +9%). От этой марки в ТОП-25 снова отрядили кроссовер CX-5 – прирост составил 8,3%. Модель не появлялась в списке с августа 2020-го. На 12 месте находится ещё один бренд из Страны восходящего солнца – Mitsubishi (2839 шт., -31%). Его бестселлер в РФ – паркетник Outlander – за год потерял 12%, а за месяц спустился с 18-ой на 22 строку.

Наибольший прирост в списке брендов по-прежнему демонстрируют китайцы: так, у Geely (в ноябре 2020-го – 2015 шт.) он составляет 126%, у Chery (1497 шт.) показатель прироста равен 147%, а у Changan (871 шт.) – 84%.



В общей сложности по итогам января-ноября этого года всего был реализован 1 346 351 новый автомобиль (меньше на 10,3%, чем за первые 11 месяцев 2019-го). В АЕБ предположили, что к концу года в РФ будет продано 1,522 млн легковых и лёгких коммерческих машин (соответствует спаду на 13,5%).

