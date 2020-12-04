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  • Российский авторынок по-прежнему в плюсе. Из ТОП-25 ушла Octavia, зато вернулась Arkana

Российский авторынок по-прежнему в плюсе. Из ТОП-25 ушла Octavia, зато вернулась Arkana

04.12.2020 165 0 0

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в ноябре продолжает демонстрировать прирост – на этот раз на 5,9% (самая заметная прибавка была зафиксирована в октябре – 7%). В целом за первые одиннадцать месяцев текущего года продажи снизились более чем на 10%.

 

Судя по очередному отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2020 года автодилеры в РФ общими усилиями продали 157 580 новых машин. Этот результат на 5,9% больше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель подрос на 8725 единиц (АЕБ использует данные по отгрузкам). Традиционно напомним, что в статистике за ноябрь не учитываются результаты брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как сведения о продажах от них поступают не ежемесячно, а раз в квартал.

В АЕБ продолжают объяснять прирост на российском авторынке продолжением так называемой «предновогодней гонки». Речь идёт о продолжающемся сезоне предпраздничных распродаж, а также о том, что многие клиенты стремятся купить машину до нового года, когда бренды начнут «по сложившейся традиции» поднимать ценники. Кроме того, по мнению председателя Комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, на увеличение потребительского спроса и рост продаж влияет падение курса рубля, которое началось ещё летом.

На фото: Lada Vesta SW Cross

В списке самых востребованных брендов в РФ лидирует, конечно же, Lada. В ноябре 2020-го в общей сложности было реализовано 38 064 автомобиля, что на 22% больше, чем годом ранее. В пресс-центре российской компании отметили, что этот результат стал новым рекордом месяца – это максимальный показатель за период с декабря 2013-го, добиться его помогли в том числе госзакупки.

Lada Xray в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ так и не вернулся, однако остальные модели в ноябрьском списке присутствуют. «Народная» Granta с приростом на 15,6% по-прежнему остаётся лидером, «серебро» у Vesta с солидной прибавкой на 35,3%, а на 9 строчку (с 11-ой в октябре) поднялся внедорожник 4x4 (+20,3%). Не вошли в первую десятку Largus, потерявший за год почти 16% и скатившийся за месяц с 8-го на 13 место; а также Lada Niva, поднявшаяся на четыре позиции вверх, на 18 строку. Хоть в АЕБ и не указывают динамику модели (из-за смены марки, раньше была Chevrolet), мы посчитали её сами: годовой прирост у Нивы составил 15,3%.

МестоМаркаПродажи в ноябре 2020 года, шт.Продажи в ноябре 2019 года, шт.Разница, %
1Lada38 06431 217+22
2Kia21 01219 612+7
3Hyundai17 44616 314+7
4Renault13 85212 833+8
5Volkswagen10 2089160+11
6Skoda96669050+7
7Toyota81998806-7
8ГАЗ55406309-12
9Nissan49245113-4
10УАЗ41093732+10
11Mazda29532703+9
12Mitsubishi28394124-31
13Lexus22332021+10
14Geely2015890+126
15Audi18031640+10
16Haval16281476+10
17Chery1497607+147
18Ford (ком.тр.)12181237-2
19Volvo1030959+7
20Changan871473+84
21Suzuki855931-8
22Datsun8532002-57
23Land Rover735837-12
24VW (ком. тр.)656735-11
25Subaru634797-20

На втором месте в рейтинге наипопулярнейших марок находится Kia с совокупным показателем 21 012 проданных в РФ машин (+7%). Её бестселлер – недавно обновлённый Rio – с приростом на 28,5% всё также занимает третью строчку в ТОП-25. В списке также числится кроссовер Sportage, потерявший в ноябре 10%, а сразу следом за ним расположился новый бизнес-седан K5 (до смены поколений в РФ назывался Optima). За месяц K5 поднялся с 25-го на 17 место. Если сравнить нынешний результат с прошлогодним показателем Оптимы, окажется, что прирост составил 20,4%.

Замыкает тройку лидеров среди марок Hyundai (17 446 шт., +7%). Её бестселлером по-прежнему остаётся компактный паркетник Creta (прирост – 5,8%). Напомним, «наша» версия этого кросса сменит поколение в следующем году. На своём месте – шестом – остался седан Solaris, при этом его результат за год вырос на 29,4%. Кроме того, с 16-ой на 14 строку забрался Tucson: у этого SUV годовой «плюс» составил 39,5%.

На фото: Hyundai Solaris

Первой из европейских популярных в РФ марок остаётся французская Renault: с результатом в 13 852 экземпляра и 8-процентным приростом она находится на четвёртом месте. Самой продаваемой моделью марки является «бюджетник» Logan, за год он улучшил результат на 37,7%. Также в первую десятку входит кроссовер Duster, чей результат в ноябре 2020-го почти повторил прошлогодний (+0,3%). Кстати, скоро россиянам обещают показать следующий Дастер: недавно мы публиковали тизер будущей новинки. На 20 месте ноябрьского ТОП-25 расположился Sandero, причём его показатель упал на 10,2%. В список вошла ещё пара кроссоверов бренда: на 23 позиции оказался Kaptur (+20,2%), а на 25-ой – вернувшаяся Arkana (-0,9%), модель не появлялась в рейтинге с июня этого года.

Следом в списке самых популярных марок идёт Volkswagen: дилеры немецкого бренда продали в ноябре 10 208 машин (+11%). У замыкающего первую пятёрку востребованных моделей Polo годовой прирост составил 24,1%, а кроссовер Tiguan потерял 11%, но при этом за месяц поднялся с 13 строки на 11-ую.

МестоМодельПродажи в ноябре 2020 года, шт.Продажи в ноябре 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta14 54012 574+15,6
2Lada Vesta11 7718703+35,3
3Kia Rio99387733+28,5
4Hyundai Creta76927273+5,8
5VW Polo58094681+24,1
6Hyundai Solaris57914476+29,4
7Renault Logan42113057+37,7
8Skoda Rapid3805--
9Lada 4x435132919+20,3
10Renault Duster34533443+0,3
11VW Tiguan33103718-11,0
12Toyota RAV433092672+23,8
13Lada Largus30933678-15,9
14Hyundai Tucson30032152+39,5
15Skoda Kodiaq28272553+10,7
16Kia Sportage26512942-10,0
17Kia K52271--
18Lada Niva2248--
19Mazda CX-522212050+8,3
20Renault Sandero22182471-10,2
21Toyota Camry21792868-24,0
22Mitsubishi Outlander20542334-12,0
23Renault Kaptur20351693+20,2
24Nissan X-Trail18901394+35,6
25Renault Arkana18781896-0,9

На шестой строчке рейтинга марок располагается Skoda (принадлежит концерну VW). Общий результат бренда в ноябре – 9666 автомобилей. Бестселлером по-прежнему остаётся Rapid, за месяц поднявшийся с 10-го на 8 место в ТОП-25. В АЕБ решили не уточнять его динамику, но мы всё-таки сравнили актуальный результат с прошлогодним показателем предшественника – прирост составил 19,8%. На пять позиций (до 15-ой) поднялся Kodiaq с приростом на 10,7%. Отметим, «забегавший» в октябре Karoq в рейтинге не остался, также его покинул и «завсегдатай» – Skoda Octavia. По нашим подсчётам, ноябрьский результат модели (предыдущей генерации) составил 1136 единиц, что на 65,2% меньше, чем годом ранее. Напомним, сейчас лифтбек находится в процессе смены поколений, производство новых Октавий запустили на заводе в Нижнем Новгороде в конце октября.

Следом в списке продаваемых марок числится японская Toyota (8199 шт., -7%). Кроссовер RAV4 в ноябре переместился с 9 строчки на 12-ую, при этом годовой прирост у SUV составил почти 24%. У бизнес-седана Camry дела идут не так хорошо: модель оказалась на пару позиций ниже, чем месяцем ранее (на 21-ой), при этом спад за год составил 24%.

На восьмом месте в списке самых популярных марок находится ГАЗ с 12-процентным спадом, а далее располагается потерявший за год 4% Nissan (4924 машин). Отметим, Qashqai в ТОП-25 так и не вернулся, однако X-Trail в списке числится, хоть и опустился с 17 строки на 24-ую. Его прирост в прошлом месяце составил 35,6%, что меньше чем в октябре – тогда показатель вырос почти в три раза.

На фото: Nissan X-Trail

Десятку лидеров среди брендов закрывает УАЗ с показателем 4109 машин (+10%). Ниже располагается японская Mazda (2953 шт., +9%). От этой марки в ТОП-25 снова отрядили кроссовер CX-5 – прирост составил 8,3%. Модель не появлялась в списке с августа 2020-го. На 12 месте находится ещё один бренд из Страны восходящего солнца – Mitsubishi (2839 шт., -31%). Его бестселлер в РФ – паркетник Outlander – за год потерял 12%, а за месяц спустился с 18-ой на 22 строку.

Наибольший прирост в списке брендов по-прежнему демонстрируют китайцы: так, у Geely (в ноябре 2020-го – 2015 шт.) он составляет 126%, у Chery (1497 шт.) показатель прироста равен 147%, а у Changan (871 шт.) – 84%.

В общей сложности по итогам января-ноября этого года всего был реализован 1 346 351 новый автомобиль (меньше на 10,3%, чем за первые 11 месяцев 2019-го). В АЕБ предположили, что к концу года в РФ будет продано 1,522 млн легковых и лёгких коммерческих машин (соответствует спаду на 13,5%).

Россия авторынок статистика бизнес Lada KIA Hyundai Renault Volkswagen

 

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