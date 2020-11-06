Авторынок РФ продолжает расти. В ТОП-25 вернулись кроссоверы Skoda, а Lada снова потеряла Xray

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре этого года российские автодилеры продали в общей сложности 154 164 новых машины, что на 7,0% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат вырос на 10 030 единиц (в отчёте АЕБ приводятся данные по отгрузкам). Традиционно напомним, что в статистике за октябрь не учитываются результаты брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не ежемесячно, а раз в квартал.
В ассоциации считают, что очередной (и сравнительно заметный) рост продаж новых автомобилей в прошлом месяце можно объяснить в том числе традиционным началом «предновогодней гонки». Прирост рынка, что неудивительно, обеспечивают крупные игроки, у которых есть собственное производство в РФ: собственно, всё модели, входящие в ТОП-25 в октябре, выпускаются на местных заводах.
На первом месте среди самых востребованных в России марок всё также находится Lada. За октябрь 2020-го было продано 37 019 шт., что говорит о весьма заметном приросте сразу на 22%, несмотря на то, что одна из её моделей снова покинула ТОП-25. Так, Xray в сентябре находился на 25 строке, однако в прошлом месяце не сумел удержать и эту позицию. Остальные Лады по-прежнему в списке, причём Granta и Vesta всё ещё занимают верхние места рейтинга, а Largus и 4x4 поднялись повыше (с 12-го на 8-ое и с 18-го на 11-ое соответственно). Драйвером роста отечественного бренда стала Веста, улучшившая результат почти на 43%. Кроме того, теперь сюда включаются и результаты внедорожника Niva. Несмотря на то, что модель поменяла «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью», автомобиль, по сути, не поменялся, так что мы позволили себе посмотреть на октябрьскую динамику: за год продажи Нивы выросли на 22,4%.
|Место
|Марка
|Продажи в октябре 2020 года, шт.
|Продажи в октябре 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|37 019
|30 237
|+22
|2
|Kia
|21 217
|20 141
|+5
|3
|Hyundai
|15 431
|15 827
|-3
|4
|Renault
|14 356
|13 670
|+5
|5
|Skoda
|10 101
|8903
|+13
|6
|Volkswagen
|9770
|9253
|+6
|7
|Toyota
|8052
|7887
|+2
|8
|Nissan
|5873
|2832
|+107
|9
|ГАЗ
|5032
|6530
|-23
|10
|УАЗ
|3666
|3924
|-7
|11
|Mitsubishi
|3008
|3528
|-15
|12
|Mazda
|2265
|2532
|-11
|13
|Geely
|2016
|919
|+119
|14
|Lexus
|1806
|1927
|-6
|15
|Ford (ком. авт.)
|1647
|1050
|+57
|16
|Haval
|1604
|1514
|+6
|17
|Chery
|1490
|676
|+120
|18
|Audi
|1371
|1503
|-9
|19
|Volvo
|925
|844
|+10
|20
|Datsun
|904
|1751
|-48
|21
|Suzuki
|832
|869
|-4
|22
|Changan
|780
|407
|+92
|23
|Land Rover
|712
|853
|-17
|24
|Subaru
|670
|701
|-4
|25
|VW (ком. авт.)
|524
|743
|-29
Далее в списке наиболее популярных у россиян марок располагается Kia с 5-процентным приростом и результатом в 21 217 реализованных в октябре новых машин. Её бестселлер Rio всё ещё замыкает тройку лидеров, кроссовер Sportage прибавил почти 26%, а паркетник Seltos мы не видели здесь с августа. Любопытно, что в прошлом месяце компания решила объединить для отчёта продажи Optima и её преемника – K5 (556 и 1786 шт. соответственно), в итоге Оптима с показателем 2342 шт. занимала 19 строчку в ТОП-25. А по итогам октября учтены только результаты бизнес-седана Kia K5 (модель находится на 25 строчке). Если же результаты Optima и K5 объединить и сравнить с прошлогодним показателем, то станет ясно, что пока у модели «минус» (она потеряла почти 12%).
Третий в перечне самых продаваемых брендов – Hyundai с результатом 15 431 шт., что на 3% меньше, чем годом ранее. Его самые продаваемые модели – паркетник Creta и седан Solaris – не только по-прежнему входят в первую десятку, но и за месяц не поменяли своих мест (4-ое и 6-ое соответственно). При этом у Соляриса, который в последнее время редко баловал руководство марки «плюсами», довольно внушительный прирост (+16%). Ещё чуть больше (+16,3%) прибавил кроссовер Tucson, поднявшийся за прошлый месяц на строчку вверх.
Следом в октябрьском списке марок располагается Renault с показателем 14 356 машин (+5%). В ТОП-10 вошла лишь одна её модель – это Logan, нарастивший продажи почти на 20%. Кроссовер Duster поднялся на 12 строку, Sandero занимает прежнюю, 14-ую, на своём же, 21 месте, остался паркетник Kaptur, хотя при этом они и увеличил показатель на 26,6% (вероятно, интерес вырос после модернизации модели). Отметим, Arkana не появлялась в ТОП-25 с июня 2020-го.
Далее в рейтинге марок находится Skoda c показателем 10 101 шт. и 13-процентным приростом. Среди бестселлеров числится лифтбек Rapid, который замыкает первую десятку. Мы сравнили результаты нынешней новой версии с прошлогодними продажами «старого» Рапида и выяснили, что модель прибавила 7,5%. Octavia, которая находится в процессе смены поколений, в октябре потеряла 38,5%; кроме того, модель переместилась с 11 позиции на 24-ую. Зато в ТОП-25 вернулась пара кроссоверов Skoda – Kodiaq и Karoq, мы их не видели в списке с июля текущего года.
На шестом месте среди популярных в РФ брендов расположился Volkswagen. Его результат – 9770 шт., что больше на 6%. Новый лифтбек Polo продаётся весьма неплохо: модель уже долго удерживается в первой пятёрке, прирост в октябре составил 20%. А вот кроссовер Tiguan место в ТОП-10 потерял и теперь находится на 13 строк, помимо этого, модель снизила результат на 12,4%.
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2020 года, шт.
|Продажи в октябре 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 756
|11 712
|+8,9
|2
|Lada Vesta
|11 853
|8296
|+42,9
|3
|Kia Rio
|9251
|8724
|+6,0
|4
|Hyundai Creta
|6688
|6806
|-1,7
|5
|VW Polo
|5642
|4702
|+20,0
|6
|Hyundai Solaris
|5271
|4545
|+16,0
|7
|Renault Logan
|3926
|3298
|+19,0
|8
|Lada Largus
|3743
|3691
|+1,4
|9
|Toyota RAV4
|3676
|1721
|+113,6
|10
|Skoda Rapid
|3320
|-
|-
|11
|Lada 4x4
|3299
|2861
|+15,3
|12
|Renault Duster
|3264
|3431
|-4,9
|13
|VW Tiguan
|3245
|3704
|-12,4
|14
|Renault Sandero
|2969
|2887
|+2,8
|15
|Kia Sportage
|2646
|2101
|+25,9
|16
|Hyundai Tucson
|2564
|2204
|+16,3
|17
|Nissan X-Trail
|2549
|886
|+187,7
|18
|Mitsubishi Outlander
|2518
|2381
|+5,8
|19
|Toyota Camry
|2435
|2685
|-9,3
|20
|Skoda Kodiaq
|2378
|2364
|+0,6
|21
|Renault Kaptur
|2352
|1858
|+26,6
|22
|Lada Niva
|2350
|-
|-
|23
|Skoda Karoq
|2264
|-
|-
|24
|Skoda Octavia
|2092
|3404
|-38,5
|25
|Kia K5
|2073
|-
|-
Toyota занимает следующую строчку октябрьского списка марок, её показатель – 8052 шт, что говорит о приросте на 2%. У её самого популярного кроссовера – RAV4 – в прошлом месяце прирост составил свыше 113% (при этом за месяц он переместился с 7 позиции на 9-ую). А бизнес-седан Camry потерял более 9% и оказался ниже на четыре строки по сравнению с сентябрём.
Вдвое за октябрь сумел увеличить свои продажи Nissan: дилеры реализовали 5873 машины бренда, что на 107% больше, чем годом ранее. Здесь как драйвер роста поработал Nissan X-Trail: его показатель в прошлом месяце увеличился почти в три раза (на 187,7%). Одновременно с этим, в ТОП-25 на этот раз не сумел пробиться Nissan Qashqai, который в сентябре занимал 23 место.
Далее у марок начинаются в основном «минусы», включая Mitsubishi (3008 шт., -15%), чем кроссовер Outlander по-прежнему входит в список бестселлеров на российском рынке. Кстати, в октябре он прибавил почти 6%. Обратите внимание, что относительно неплохо дела сейчас идут у китайских марок: да, продажи сравнительно невысокие, однако по сравнению с октябрём 2019-го динамика более чем удовлетворительная. Так, Geely прибавил 119%, Chery – 120%, Changan – 92%, а FAW – 109%; у Haval, правда, всего лишь 6-процентный прирост. Lifan же продолжает терять аудиторию: в октябре в РФ было продано всего 169 машин бренда, что на 24% меньше, чем годом ранее.
В общей сложности по итогам января-октября 2020-го всего был реализован 1 188 771 новый автомобиль (меньше на 12,1%, чем годом ранее). В ассоциации считают, что в ближайшие месяцы продажи по-прежнему будут активными, так что по итогам года рынок может достичь прогнозируемой отметки – 1 522 000 единиц. Напомним, ещё в июне прогноз был слабее – 1 339 000 машин.
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