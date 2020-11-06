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  • Авторынок РФ продолжает расти. В ТОП-25 вернулись кроссоверы Skoda, а Lada снова потеряла Xray

Авторынок РФ продолжает расти. В ТОП-25 вернулись кроссоверы Skoda, а Lada снова потеряла Xray

06.11.2020 187 0 0

По итогам прошлого месяца рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране показал прирост на 7%, в текущем году это самая заметная прибавка. В общей сложности за январь-октябрь 2020-го продажи снизились более чем на 12%.

 

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре этого года российские автодилеры продали в общей сложности 154 164 новых машины, что на 7,0% больше, чем годом ранее. В количественном выражении результат вырос на 10 030 единиц (в отчёте АЕБ приводятся данные по отгрузкам). Традиционно напомним, что в статистике за октябрь не учитываются результаты брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения не ежемесячно, а раз в квартал.

В ассоциации считают, что очередной (и сравнительно заметный) рост продаж новых автомобилей в прошлом месяце можно объяснить в том числе традиционным началом «предновогодней гонки». Прирост рынка, что неудивительно, обеспечивают крупные игроки, у которых есть собственное производство в РФ: собственно, всё модели, входящие в ТОП-25 в октябре, выпускаются на местных заводах.

На фото: Lada Xray

На первом месте среди самых востребованных в России марок всё также находится Lada. За октябрь 2020-го было продано 37 019 шт., что говорит о весьма заметном приросте сразу на 22%, несмотря на то, что одна из её моделей снова покинула ТОП-25. Так, Xray в сентябре находился на 25 строке, однако в прошлом месяце не сумел удержать и эту позицию. Остальные Лады по-прежнему в списке, причём Granta и Vesta всё ещё занимают верхние места рейтинга, а Largus и 4x4 поднялись повыше (с 12-го на 8-ое и с 18-го на 11-ое соответственно). Драйвером роста отечественного бренда стала Веста, улучшившая результат почти на 43%. Кроме того, теперь сюда включаются и результаты внедорожника Niva. Несмотря на то, что модель поменяла «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью», автомобиль, по сути, не поменялся, так что мы позволили себе посмотреть на октябрьскую динамику: за год продажи Нивы выросли на 22,4%. 

МестоМаркаПродажи в октябре 2020 года, шт.Продажи в октябре 2019 года, шт.Разница, %
1Lada37 01930 237+22
2Kia21 21720 141+5
3Hyundai15 43115 827-3
4Renault14 35613 670+5
5Skoda10 1018903+13
6Volkswagen97709253+6
7Toyota80527887+2
8Nissan58732832+107
9ГАЗ50326530-23
10УАЗ36663924-7
11Mitsubishi30083528-15
12Mazda22652532-11
13Geely2016919+119
14Lexus18061927-6
15Ford (ком. авт.)16471050+57
16Haval16041514+6
17Chery1490676+120
18Audi13711503-9
19Volvo925844+10
20Datsun9041751-48
21Suzuki832869-4
22Changan780407+92
23Land Rover712853-17
24Subaru670701-4
25VW (ком. авт.)524743-29

Далее в списке наиболее популярных у россиян марок располагается Kia с 5-процентным приростом и результатом в 21 217 реализованных в октябре новых машин. Её бестселлер Rio всё ещё замыкает тройку лидеров, кроссовер Sportage прибавил почти 26%, а паркетник Seltos мы не видели здесь с августа. Любопытно, что в прошлом месяце компания решила объединить для отчёта продажи Optima и её преемника – K5 (556 и 1786 шт. соответственно), в итоге Оптима с показателем 2342 шт. занимала 19 строчку в ТОП-25. А по итогам октября учтены только результаты бизнес-седана Kia K5 (модель находится на 25 строчке). Если же результаты Optima и K5 объединить и сравнить с прошлогодним показателем, то станет ясно, что пока у модели «минус» (она потеряла почти 12%).

Третий в перечне самых продаваемых брендов – Hyundai с результатом 15 431 шт., что на 3% меньше, чем годом ранее. Его самые продаваемые модели – паркетник Creta и седан Solaris – не только по-прежнему входят в первую десятку, но и за месяц не поменяли своих мест (4-ое и 6-ое соответственно). При этом у Соляриса, который в последнее время редко баловал руководство марки «плюсами», довольно внушительный прирост (+16%). Ещё чуть больше (+16,3%) прибавил кроссовер Tucson, поднявшийся за прошлый месяц на строчку вверх.

На фото: Skoda Kodiaq

Следом в октябрьском списке марок располагается Renault с показателем 14 356 машин (+5%). В ТОП-10 вошла лишь одна её модель – это Logan, нарастивший продажи почти на 20%. Кроссовер Duster поднялся на 12 строку, Sandero занимает прежнюю, 14-ую, на своём же, 21 месте, остался паркетник Kaptur, хотя при этом они и увеличил показатель на 26,6% (вероятно, интерес вырос после модернизации модели). Отметим, Arkana не появлялась в ТОП-25 с июня 2020-го.

Далее в рейтинге марок находится Skoda c показателем 10 101 шт. и 13-процентным приростом. Среди бестселлеров числится лифтбек Rapid, который замыкает первую десятку. Мы сравнили результаты нынешней новой версии с прошлогодними продажами «старого» Рапида и выяснили, что модель прибавила 7,5%. Octavia, которая находится в процессе смены поколений, в октябре потеряла 38,5%; кроме того, модель переместилась с 11 позиции на 24-ую. Зато в ТОП-25 вернулась пара кроссоверов Skoda – Kodiaq и Karoq, мы их не видели в списке с июля текущего года.

На шестом месте среди популярных в РФ брендов расположился Volkswagen. Его результат – 9770 шт., что больше на 6%. Новый лифтбек Polo продаётся весьма неплохо: модель уже долго удерживается в первой пятёрке, прирост в октябре составил 20%. А вот кроссовер Tiguan место в ТОП-10 потерял и теперь находится на 13 строк, помимо этого, модель снизила результат на 12,4%.

МестоМодельПродажи в октябре 2020 года, шт.Продажи в октябре 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 75611 712+8,9
2Lada Vesta11 8538296+42,9
3Kia Rio92518724+6,0
4Hyundai Creta66886806-1,7
5VW Polo56424702+20,0
6Hyundai Solaris52714545+16,0
7Renault Logan39263298+19,0
8Lada Largus37433691+1,4
9Toyota RAV436761721+113,6
10Skoda Rapid3320--
11Lada 4x432992861+15,3
12Renault Duster32643431-4,9
13VW Tiguan32453704-12,4
14Renault Sandero29692887+2,8
15Kia Sportage26462101+25,9
16Hyundai Tucson25642204+16,3
17Nissan X-Trail2549886+187,7
18Mitsubishi Outlander25182381+5,8
19Toyota Camry24352685-9,3
20Skoda Kodiaq23782364+0,6
21Renault Kaptur23521858+26,6
22Lada Niva2350--
23Skoda Karoq2264--
24Skoda Octavia20923404-38,5
25Kia K52073--

Toyota занимает следующую строчку октябрьского списка марок, её показатель – 8052 шт, что говорит о приросте на 2%. У её самого популярного кроссовера – RAV4 – в прошлом месяце прирост составил свыше 113% (при этом за месяц он переместился с 7 позиции на 9-ую). А бизнес-седан Camry потерял более 9% и оказался ниже на четыре строки по сравнению с сентябрём.

Вдвое за октябрь сумел увеличить свои продажи Nissan: дилеры реализовали 5873 машины бренда, что на 107% больше, чем годом ранее. Здесь как драйвер роста поработал Nissan X-Trail: его показатель в прошлом месяце увеличился почти в три раза (на 187,7%). Одновременно с этим, в ТОП-25 на этот раз не сумел пробиться Nissan Qashqai, который в сентябре занимал 23 место.

На фото: Nissan X-Trail

Далее у марок начинаются в основном «минусы», включая Mitsubishi (3008 шт., -15%), чем кроссовер Outlander по-прежнему входит в список бестселлеров на российском рынке. Кстати, в октябре он прибавил почти 6%. Обратите внимание, что относительно неплохо дела сейчас идут у китайских марок: да, продажи сравнительно невысокие, однако по сравнению с октябрём 2019-го динамика более чем удовлетворительная. Так, Geely прибавил 119%, Chery – 120%, Changan – 92%, а FAW – 109%; у Haval, правда, всего лишь 6-процентный прирост. Lifan же продолжает терять аудиторию: в октябре в РФ было продано всего 169 машин бренда, что на 24% меньше, чем годом ранее.

В общей сложности по итогам января-октября 2020-го всего был реализован 1 188 771 новый автомобиль (меньше на 12,1%, чем годом ранее). В ассоциации считают, что в ближайшие месяцы продажи по-прежнему будут активными, так что по итогам года рынок может достичь прогнозируемой отметки – 1 522 000 единиц. Напомним, ещё в июне прогноз был слабее – 1 339 000 машин.

Россия авторынок статистика бизнес Lada KIA Hyundai Renault Skoda

 

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