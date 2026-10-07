Jaguar Type 01 полностью рассекречен: плод мучительной перезагрузки британской марки

Компания JLR (Jaguar Land Rover) представила долгожданную первую модель марки Jaguar после её переформатирования, начавшегося в 2021 году. Прежде марка Jaguar позиционировалась в премиум-сегменте, а теперь — в лакшери-сегменте. Дебютной лакшери-моделью Jaguar стал большой (длина 5,2 м) лифтбек Type 01 c трёхмоторной электрической силовой установкой мощностью 1030 л.с. На рынок Jaguar Type 01 выйдет в 2027 году.

Перезагрузка марки Jaguar началась в 2021 году с подачи тогдашнего гендиректора компании JLR Тьерри Боллоре. Он решил перевести марку Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, чтобы уйти от бесплодного соперничества с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Весь прошлый премиальный модельный ряд Jaguar, состоявший в основном из топливных машин, был отправлен в отставку в конце 2025 года. Новые лакшери-модели Jaguar будут только электромобилями.

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В 2023 году, как известно, началось глобальное замедление спроса на электромобили, особенно больно ударившее именно по лакшери-сегменту. Покупатели в этом сегменте быстро разочаровались в «электричках» и стали требовать от производителей традиционных автомобильных ценностей — ревущих бензиновых моторов, механических коробок передач и аналоговых ощущений от вождения. Руководство JLR решило пойти вопреки новому тренду и продолжило разработку электрической платформы JEA (Jaguar Electrified Architecture) для будущих лакшери-моделей Jaguar. По данным британского журнала Autocar, инвестиции в эту платформу составили порядка 2,25 млрд фунтов стерлингов. Изначально предполагалось, что первый люксовый электрический Jaguar выйдет на рынок в 2025 году, но его разработка затянулась. Jaguar Type 01 появится в продаже только летом 2027 года, но оформить заказ можно будет уже в начале года.

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Предтечей Jaguar Type 01 стал показанный в 2024 году скандальный концепт Jaguar Type 00 — большой трёхдверный лифтбек с очень спорным дизайном, который в штыки приняли многие поклонники и клиенты Jaguar. В целом марка Jaguar не просто устремилась в лакшери-сегмент — она теперь транслирует специфические коды западной фэшн-индустрии, которые близки далеко не всем потенциальным клиентам. Эмблем у марки Jaguar теперь целых три — надпись Jaguar новым лаконичным шрифтом, два крючка в форме буквы J в кружке и прыгающая кошка «на фоне решётки бытового кондиционера», как шутят комментаторы в соцсетях. Эта решётка вообще стала системообразующим элементом дизайна, её можно увидеть в разных местах как в экстерьере, так и интерьере Jaguar Type 01.

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Серийный Jaguar Type 01 очень похож на концепт Jaguar Type 00, но боковых дверей с безрамочными стёклами теперь четыре, а не две. Куцая багажная дверь без стекла оснащена трёхрежимным выдвижным спойлером, создающим до 75 кг прижимной нагрузки на высоких скоростях. Вещи в багажник придётся загружать через высокий борт. За обзорность назад отвечает камера, расположенная над багажной дверью. Габаритная длина Jaguar Type 01 — 5,2 м, высота — 1,4 м, колёсная база — 3,2 м. Штатные колёса — 23-дюймовые. Заявленный коэффициент с х составляет 0,23.

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В салоне Jaguar Type 01 строго четыре места, разделённых высоким центральным тоннелем, в котором скрыты подстаканники и несколько вещевых ниш. На передней панели нет физических клавиш, а есть лишь воздуховоды и два монитора — приборный 24-дюймовый и настроечный 7-дюймовый. Часть динамиков мощной аудиосистемы встроена в сиденья. Объём багажника в пресс-релизе не указан, а по данным зарубежных коллег — около 450 л. Снаряженная масса превышает 2500 кг, но развесовка при этом идеальная — 50/50.

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При разработке платформы JEA компания JLR оформила более 360 патентных заявок, при этом в конструкции Jaguar Type 01 нет ничего такого, что бы уже не предлагали ведущие китайские производители электромобилей, в том числе крупноузловую штамповку и высокоинтегрированные силовые элементы кузова. Кузов в основном состоит из алюминиевого сплава. Призматические ячейки 850-вольтовой литий-никель-марганец-кобальтовой батареи ёмкостью 118 кВт·ч упакованы в общий корпус, но разделены на две секции — переднюю и заднюю, пустота между ними нужна для комфортной посадки задних пассажиров. Шасси — полноуправляемое, в стандартное оснащение входит адаптивная двухкамерная пневмоподвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

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Силовая установка Jaguar Type 01 состоит из трёх электромоторов: один расположен на передней оси, два — на задней. Задние электромоторы имеют общий корпус, но работают независимо друг от друга. Любопытно, что спереди у Jaguar Type 01 при огромном капоте нет второго багажника — такая вот эффективная компоновка. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 1030 л.с. и 1365 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,2 с, разгон от 100 до 180 км/ч — 4,0 с. Максимальная скорость — 241 км/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке — 720 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт.

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Собираться Jaguar Type 01 будет на заводе JLR в Солихалле (Великобритания, графство Уэст-Мидлендс), при этом кузовные панели сюда будут поступать с завода в Хейлвуде (графство Мерсисайд), а силовая установка (батарея и электромоторы) — с завода в Вулвергемптоне (графство Уэст-Мидлендс). На старте продаж в начале следующего года минимальная цена Jaguar Type 01 составит 130 000 фунтов стерлингов. По данным Autocar, впоследствии ценовой диапазон расширится до 120 000 — 200 000 фунтов стерлингов. Какие будут продажи, покажет время, делать выводы можно будет только в конце 2027 года.