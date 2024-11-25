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  • Ребрендинг Jaguar вызвал волну хейта в соцсетях, компании пришлось отреагировать

Ребрендинг Jaguar вызвал волну хейта в соцсетях, компании пришлось отреагировать

25.11.2024 1642 2 0

Публичная фаза перезагрузки марки Jaguar началась с большого конфуза: пользователи соцсетей высмеяли новые логотипы британской марки и превратили их в мем. Между тем до премьеры первой после перезагрузки новой модели Jaguar осталось всего неделя, кардинально менять что-либо уже поздно, поэтому управляющий директор Jaguar Роудон Гловер лично бросился защищать новые ценности бренда.

Перезагрузка Jaguar началась в 2021 году с подачи тогдашнего гендиректора компании JLR Тьерри Боллоре, он решил перевести марку Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, чтобы уйти от бесплодного соперничества с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Новые лакшери-модели Jaguar будут только электрическими, они получат собственную, разработанную с нуля модульную платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture). 2 декабря состоится премьера концепта, который предвосхитит первую лакшери-модель Jaguar, — это будет 4-дверный GT стоимостью свыше 100 000 фунтов стерлингов.

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18 ноября пресс-служба Jaguar опубликовала новые логотипы, их будет, по сути, три — кружок с двумя буквами J (показан на заглавной фотографии), надпись Jaguar новым, предельно лаконичным шрифтом и новое изображение прыгающей кошки. К слову, от кошки ещё в прошлом году хотели отказаться. Объединяющим мотивом также стала решётка, из которой кошка как бы выпрыгивает, эта решётка будет одним из главных элементов дизайна новых моделей Jaguar — на тизере концепта она занимает чуть ли не половину кормы. Пользователи соцсетей увидели в этой решётке сходство с устаревшей оргтехникой.

В дополнение к новым логотипам марка Jaguar выпустила промо-ролик с ярко наряженными людьми в стиле фильмов Уэса Андерсона. Новым девизом бренда стала фраза Copy Nothing (переводится как «ничего не копируй»), она цитирует слова одного из основателей компании Jaguar Уильяма Лайонса, который хотел, чтобы автомобили Jaguar были уникальными, а не копировали конкурентов. Сопутствующие фразы, присутствующие в видеоролике, — это «разрушай шаблоны», «уничтожай обыденность», «живи ярко», «будь экспрессивным». Никакой связи с автомобилями в ролике нет, это обстоятельство в сочетании с фриковатовыми персонажами буквально взорвало соцсети, над ребрендингом Jaguar посмеялись в том числе некоторые знаменитости. Илон Маск, например, так отреагировал на промо-ролик Jaguar: «Вы продаёте автомобили?».

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Многие поклонники и владельцы старых Ягуаров категорически отвергли новое позиционирование бренда и его эстетику, комментарии под промо-роликом в соцсетях в основном негативные, недоброжелательные и порой откровенно оскорбительные. «JLR — это теперь не Jaguar Land Rover, а Just Land Rover», — написал один из остряков, подразумевая, что марка Jaguar для него умерла.

Тизер концепта Jaguar, который будет представлен 2 декабря

Понятно, что столкнуться с таким хейтом накануне премьеры новой модели — это большой стресс для нынешнего управляющего директора бренда Jaguar Роудона Гловера и его команды. В интервью газете Financial Times он осудил «отвратительную ненависть» пользователей соцсетей. Гловер сказал, что Jaguar хочет привлечь новую аудиторию и что марка не выживет, играя по правилам конкурентов, ей нужно отойти от традиционных автомобильных стереотипов и создать полностью новый образ.

Закамуфлированный прототип грядущего электрического 4-дверного GT марки Jaguar

Короче говоря, обстановка в Jaguar перед премьерой 2 декабря очень напряжённая, к будущей новинке теперь приковано особо пристальное внимание. От себя заметим, что Jaguar явно пытается заигрывать с фэшн-индустрией, живущей по своим правилам, но не факт, что эти правила приведут перезапущенную марку Jaguar к успеху в автобизнесе, довольно консервативном в части рекламы и пиара.

авто и общество электромобиль новинки бизнес Jaguar

 

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2 комментария
25.11.2024 20:09
altersin

Электро-шняга для ЛГБТ будет, какой ужас.
Да, Ягуар умер для тех, кто любил Ягуар.
Пусть радуются новой аудитории, бизнес, есть бизнес. Удачи желать не буду.

26.11.2024 10:17
Тарас Нечай

Вот что бывает, когда заказывают экспресс-дизайн в студии Лебедева

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