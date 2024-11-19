Опубликовано фото отменённого Jaguar XJ нового поколения, вместо него будет I-Type

Марка Jaguar, принадлежащая компании JLR, сейчас находится в состоянии перезагрузки: старые премиальные модели уходят в историю, новые модели лакшери-сегменте пока не представлены. В этой заметке мы расскажем об отменённом новом флагмане и той модели, которую британская марка выведет на рынок вместо него. Кроме того, сегодня представлены новые логотипы марки Jaguar.

Последний седан Jaguar XJ поколения X351 сошёл с конвейера в 2019 году, ему на смену британская марка готовила одноимённый флагманский лифтбек с электрической силовой установкой, но в 2021 году тогдашний гендиректор компании JLR Тьерри Боллоре затеял перезапуск марки Jaguar, он отменил новый XJ, разработка флагманского 7-местного электрического кроссовера J-Pace тоже была остановлена. Боллоре решил перевести марку Jaguar из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, чтобы уйти от бесплодного соперничества с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Новые лакшери-модели будут только электрическими, они получат собственную, разработанную с нуля модульную платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture).

Отменённый новый Jaguar XJ

В закамуфлированном виде отменённые новый XJ и кроссовер J-Pace были не раз замечены на дорогах во время испытаний, но пресс-служба JLR их фотографии никогда не публиковала. В минувшие выходные в зарубежных соцсетях всплыла фотография электрического лифтбека Jaguar XJ, глядя на которую можно понять скепсис Боллоре: новый XJ имеет довольно заурядную внешность, не лишённую, впрочем, элегантности, но и не создающую вау-эффекта. Кроме того, известно, что по части технологий новый XJ устарел ещё до дебюта, так что его отмена была разумным решением со стороны топ-менеджера.

Сегодня пресс-служба JLR опубликовала новые логотипы марки Jaguar — их будет, по сути, три: кружок с двумя буквами J, надпись Jaguar новым шрифтом и новое изображение кошки в прыжке. 1 / 4 Сегодня пресс-служба JLR опубликовала новые логотипы марки Jaguar — их будет, по сути, три: кружок с двумя буквами J, надпись Jaguar новым шрифтом и новое изображение кошки в прыжке. 2 / 4 Сегодня пресс-служба JLR опубликовала новые логотипы марки Jaguar — их будет, по сути, три: кружок с двумя буквами J, надпись Jaguar новым шрифтом и новое изображение кошки в прыжке. 3 / 4 Сегодня пресс-служба JLR опубликовала новые логотипы марки Jaguar — их будет, по сути, три: кружок с двумя буквами J, надпись Jaguar новым шрифтом и новое изображение кошки в прыжке. 4 / 4

Тьерри Боллоре покинул компанию JLR в 2022 году, но затеянная им перезагрузка марки Jaguar продолжается. Несмотря на начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили, вектор развития Jaguar не изменился, «углеводородных» новинок в плане нет. На данный момент все прошлые модели Jaguar, кроме кроссовера F-Pace, сняты с производства, причём F-Pace производится только для внешних рынков, купить его новым в Великобритании уже нельзя.

Грядущий электрический 4-дверный GT марки Jaguar

2 декабря состоится премьера концепта, который предвосхитит первую лакшери-модель Jaguar — это будет 4-дверный GT стоимостью свыше 100 000 фунтов стерлингов, на прошлой неделе пресс-служба JLR распространила через британские СМИ фотографии закамуфлированного прототипа этой модели. Между тем американский журнал Car and Driver обнаружил в электронной базе Офиса по патентам и товарным знакам США заявку на имя I-Type от компании JLR — скорее всего, именно так будет называться новый 4-дверный GT.

Грядущий электрический 4-дверный GT марки Jaguar

Как видно по фотографиям, новый 4-дверный GT имеет нарочито длинный капот, подчёркивающий его стилистическую связь с самой известной моделью Jaguar — спорткаром E-Type. Покатая корма грядущей новинки не будет иметь заднего стекла, а салон будет оформлен дорого, но при этом предельно минималистично — управление большинством функций будет возложено на сенсорные панели, что представляется очень сомнительным решением с точки зрения эргономики. Неофициальные источники сообщают, что мощность силовой установки 4-дверного GT марки Jaguar составит порядка 600 л.с., запас хода на одной зарядке — порядка 700 км.

Серийный 4-дверный GT будет представлен в 2025 году, в том же году начнутся продажи, но первые живые машины ожидаются только в 2026 году, затем новый модельный ряд Jaguar пополнят большой роскошный седан и большой роскошный кроссовер.

