Прощание с ДВС: флагманский Jaguar XJ снимают с производства

Последний седан Jaguar XJ с двигателем внутреннего сгорания покинет конвейер завода в Касл Бромвич 5 июля этого года. Его преемник ожидается лишь в следующем году и будет иметь электрическую силовую установку.

История модели Jaguar XJ насчитывает полвека, за которые автомобиль сменил девять поколений. В 80-х XJ считался одним из самых ненадёжных автомобилей, был героем гаражных анекдотов, но в начале 2000-х, когда свет увидел седан серии X350 с полностью алюминиевым кузовом, репутация «икс-джеев» резко выправилась, и автомобиль занял достойное место в представительском классе, сочетая в себе классический британский стиль, современные технологии и управляемость спорткара. Нынешнее девятое поколение X351 внешне сильно отличается от предшественников: на смену классическим формам с круглыми фарами пришёл тяжеловатый, похожий на лифтбек автомобиль в стилистике более компактной модели XF.

Салон с виртуальной панелью приборов тоже растерял аристократическое очарование предков, хотя по части комфорта и оснащения мало в чём уступал конкурентам. Увы, продажи оказались скромными: ежегодный спрос на XJ девятого поколения в Европе не превышал четырёх тысяч штук, а в США в 2011-м удалось реализовать почти 5,5 тысяч. В прошлом году европейцы купили только 1099 «икс-джеев», тогда как спрос на Mercedes-Benz S-Class составил 14 373 единицы. В США в 2018-м Jaguar XJ нашёл 1579 покупателей (S-Class – 14 978), в России – 45 (S-Class – 2256). В общем, ясно, что в текущем виде Jaguar XJ мало кому нужен и производитель решил, что называется, освободить территорию – известие о скором прекращении производства флагманского седана сообщил британский журнал Autocar, неусыпно держащий руку на пульсе британского же автопрома. Совокупный тираж модели девятого поколения тем не менее превысил 120 тысяч экземпляров.

Источник Autocar в компании Jaguar Land Rover утверждает, что имя XJ ненадолго выпадет из модельного ряда «кошачьей» марки, и уже в следующем году появится новый флагман, вот только в плане техники он не будет иметь с предшественниками ничего общего. Новый XJ получит электрическую силовую установку, чтобы противостоять таким автомобилям как Tesla Model S и будущему Porsche Taycan. В числе потенциальных противников и Audi A8, который в следующем поколении также может стать полностью электрическим.

Очень интересно, каким окажется стиль преемника. Ясно, что если дебют намечен на следующий год, то дизайн автомобиля уже утверждён и может подвергнуться лишь минимальным корректировкам. Быть может, нас ждёт реинкарнация классических «икс-джеев», в которых органично сочетались дерзость и благородство? Будем, надеяться.

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