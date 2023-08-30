Jaguar готовит новый седан: огромный капот, без заднего стекла и без «кошачьих» эмблем

Марка Jaguar, принадлежащая компании JLR, готовится к полной перезагрузке и переходу в лакшери-сегмент. Одной из её грядущих новинок, как выяснилось, будет очень большой и очень роскошный флагманский седан, непохожий ни на одну из прошлых моделей Jaguar.

Перезапуск марки Jaguar затеял в 2021 году бывший гендиректор компании JLR Тьерри Боллоре, он решил перевести марку из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, чтобы уйти от бесплодного соперничества с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Боллоре отменил находившиеся на тот момент на финальном этапе разработки новые электромобили Jaguar, флагманский лифтбек XJ и 7-местный кроссовер J-Pace, поскольку посчитал, что успеха на рынке они не добьются и лишь умножат убытки компании. Между тем, согласно доктрине Боллоре, все новые модели Jaguar должны быть только электрическими.

Осенью прошлого года Тьерри Боллоре ушёл в отставку, ему на смену пришёл Адриан Марделл, но план перезагрузки Jaguar по-прежнему в силе, хотя, как можно было понять по многочисленным инсайдам и утечкам из компании, он был слегка модифицирован новым руководством.

Для будущих моделей Jaguar, которые начнут выходить на рынок в 2025 году, разрабатывается собственная, полностью новая модульная электромобильная платформа: при Боллоре она называлась Panthera, а теперь — JEA (Jaguar Electrified Architecture). Более того, из новой порции инсайда, опубликованного сегодня британским журналом Autocar, следует, что JLR вообще хочет уйти о «кошачьих» ассоциаций и не будет использовать прежние логотипы Jaguar: на смену прыгающему и рычащему хищнику придёт лаконичная надпись Jaguar. Таким образом компания хочет усилить эффект перерождения бренда — мол, новая глава в его истории действительно новая.

Это опубликованный в апреле официальный тизер первой лакшери-модели Jaguar — 4-дверного GT, премьера которого состоится в 2024 году. По нему можно составить приблизительное представление о новом стиле британской марки.

При Боллоре предполагалось, что первыми моделями Jaguar лакшери-эпохи станут три разнокалиберных кроссовера, но уже в апреле этого года, когда JLR представила обновлённый план развития (он же, к слову, подразумевает расщепление Land Rover на три отдельных бренда), стало ясно, что формат новинок изменился. Дебютной моделью станет некий 4-дверный GT стоимостью от 100 000 фунтов стерлингов, его представят в 2024 году, продажи начнутся в 2025-м, а две другие модели — это большой роскошный седан и большой роскошный кроссовер, даты их премьер пока неизвестны.



Источники Autocar подчёркивают, что новый седан Jaguar — не преемник модели XJ, снятой с производства в 2019 году, и не возрождение проекта электрического лифтбека, отменённого Боллоре, а продукт более высокого класса с совершенно иным позиционированием. С длиной около 5,5 м новый флагманский седан Jaguar окажется машиной калибра Bentley Mulsanne и Cadillac Celestiq.

Дизайн нового седана Jaguar описывается как предельно минималистичный, не похожий ни на одну из прежних моделей британской марки: обещаны узкая светотехника, почти незаметная в выключенном состоянии, плоские поверхности и острые грани, очень длинный капот, «парящая» крыша, 22-дюймовые колёса, матовая окраска с оттенками серебра и золота, а вот заднего стекла не будет ни у седана, ни у двух других моделей (подобное решение мы уже видели у Polestar 5), надлежащий обзор назад обеспечат видеокамеры.

Интерьер также будет выполнен в минималистичном ключе, в нём почти не будет физических кнопок, зато будет много свободного места и несколько экранов, в том числе для пассажиров второго ряда. Центральная консоль протянется через весь салон, разделяя два индивидуальных кресла во втором ряду, но будет и более традиционная версия с трёхместным задним сиденьем.

Напомним, что весь нынешний модельный ряд Jaguar отправится в отставку перед выходом на рынок первой новинки лакшери-эры. После перезагрузки Jaguar, по данным Autocar, хочет продавать по 4000 машин в месяц по всему миру, Китай будет одним из приоритетных рынков.

