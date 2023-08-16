Jaguar отправит кроссовер I-Pace вместе с другими своими моделями в отставку к 2025 году

Британская марка хочет начать всё с чистого листа. И с нового полностью электрического модельного ряда на платформе JEA.

О новой стратегии развития бренда Jaguar стало известно в начале 2021 года. По словам бывшего главы JLR Тьерри Боллоре, план под названием Reimagine предполагает отказ от всех прежних наработок. Так, преданы забвению оказались сравнительно доступные легковушки, семиместный кроссовер Jaguar J-Pace, в основу которого должна была лечь платформа MLA, а также флагманский электрический лифтбек XJ на той же «тележке», причём этот проект находился на завершающем этапе.

На фото: Jaguar I-Pace EV400 AWD R-Dynamic

Тьерри Боллоре предполагал, что присутствующий в актуальном ряду электрический кроссовер Jaguar I-Pace станет неким связующим мостиком между нынешними моделями и новой полностью «зелёной» линейкой, первенец которой, по плану должен дебютировать в конце 2024 года, а в продажу он поступит в 2025-м.



Однако, как сообщает британский Autocar со ссылкой на нынешнего генерального директора JLR Адриана Марделла, Jaguar I-Pace, появившийся в 2018 году, до смены генерации «не доживёт» и в состав будущего модельного ряда бренда входить не будет. Пока что производитель не называет точной даты прощания с актуальной линейкой автомобилей и с I-Pace в частности. Известно только, что это произойдёт ближе к 2025 году.

По словам нынешнего главы JLR, в настоящее время кроссовер Jaguar I-Pace продается в основном в Великобритании и континентальной Европе. Эта модель помогает компании соответствовать норме по показателям уровня выбросов вредных веществ в атмосферу (тем компаниям, которые в эту норму не укладываются, приходится платить большой штраф).



Автомобили грядущего модельного ряда будут принадлежать к лакшери-сегменту и получат в основу новую платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture), которая была разработана для компании на заказ. Ожидается, что у таких электромобилей будет длинная колёсная база, что обеспечит солидный простор в салоне. Каких-либо более точных характеристик пока нет.



Известно, что первой из обещанных трёх новинок Jaguar станет автомобиль, который в плане обозначен как «четырёхдверный GT» стоимостью от 100 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 12,4 млн рублей по текущему курсу). Максимальный запас хода на одной зарядке у первенца составит около 700 км. Пока что официальная информация о двух других новых моделях Jaguar не раскрывается.

На фото: салон Jaguar I-Pace

По словам Адриана Марделла, который в ходе интервью изданию «заглянул» в будущее модельного ряда Jaguar, ожидается, что объём продаж будущей линейки составит порядка 4000 автомобилей в месяц. При этом он отметил, что в первом квартале текущего финансового года марка продавала чуть больше 5000 экземпляров ежемесячно.



Напомним, в начале этого лета ﻿ компания JLR показала новый логотип, который как раз и состоит из этих трёх букв. Аббревиатура теперь используется без расшифровки, так как марку Land Rover было решено разделить на три отдельных бренда – Range Rover, Defender и Discovery.