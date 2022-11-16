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  • Тьерри Боллоре покидает Jaguar Land Rover, не завершив свой самый амбициозный проект

Тьерри Боллоре покидает Jaguar Land Rover, не завершив свой самый амбициозный проект

16.11.2022 255 1 0

Французский топ-менеджер покидает британскую компанию через два года после начала работы в должности гендиректора. Официально объявлено, что Боллоре подал в отставку по личным причинам, но, возможно, всё дело в слишком радикальной программе переформатирования марки Jaguar.

 

Отставка Тьерри Боллоре выглядит такой же экстренной, как и летний уход Герберта Дисса из концерна Volkswagen, причём у Jaguar Land Rover пока даже нет полноценной замены — функции гендиректора будет временно исполнять Адриан Марделл, один из членов правления компании.

За плечами Боллоре более 30 лет работы на различных руководящих должностях, начинал он в компании Michelin, в 2005 году стал вице-президентом азиатского подразделения компании Faurecia (крупный производитель автомобильных комплектующих), в 2012 году перешёл в Renault Group, где под началом легендарного Карлоса Гона в 2018 году дослужился до должности гендиректора.

Тьерри Боллоре на презентации нового Renault Clio (2019 год)

Так вышло, что ключевую позицию в Renault Group Боллоре получил уже после скандального ареста Карлоса Гона в ноябре 2018 года и проработал на ней менее года — до октября 2019-го, когда его уволили. Негативных причин расставания с топ-менеджерами крупные компании никогда не называют, но кулуарно все знали, что дело в де-факто рассыпающемся альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, который Боллоре не рвался спасать вопреки установке французского правительства — главного акционера Renault Group. Альянс до сих пор не переформатирован и работает со скрипом (недавно Renault Group огорошила японских партнёров односторонним СП с Geely), а Тьерри Боллоре между тем пытался спасти Jaguar Land Rover.

Тьерри Боллоре на презентации плана Reimagine в компании Jaguar Land Rover

В Jaguar Land Rover Боллоре пришёл уже под конец 2020 года, но быстро сориентировался, выявил главные проблемы компании (в том числе посредственное качество автомобилей) и в феврале 2021-го анонсировал план перестройки под названием Reimagine, главным направлением которого стала электрификация модельных линеек.

В отношении Jaguar Боллоре вообще затеял полное переформатирование: глядя на то, как марка теряет покупателей и приносит львиную долю убытков компании, он отменил почти готовые новые электрические модели Jaguar (флагманский лифтбек XJ и 7-местный кроссовер J-Pace), посчитав, что они окажутся на рынке такими же провальными, как I-Pace. Боллоре решил, что Ягуару более не следует бороться с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz) и нужно уходить в относительно малотиражный, но очень прибыльный лакшери-сегмент, то есть на уровень Aston Martin, Bentley и Porsche.

Боллоре планировал, что перерождение Jaguar завершится к 2025 году, когда он станет полностью электромобильным лакшери-брендом. Минувшим летом стало известно, что новый модельный ряд Jaguar будет состоять из трёх кроссоверов на платформе Panthera, которую JLR разрабатывает в партнёрстве с Magna. Старый модельный ряд к 2025 году или около того должен был отмереть, то есть по части новинок у марки Jaguar возникла вынужденная пятилетняя пауза.

Производство спорткара Jaguar F-Type завершится в 2023 году

Как ни странно, но известие о скорой кончине «углеводородных» Jaguar взбодрило клиентов — в том смысле, что они бросились покупать последние «настоящие Ягуары», продажи марки пошли вверх, в третьем квартале этого года, как показывает корпоративная отчётность, продажи Jaguar росли даже быстрее, чем у Land Rover. Чистый убыток JLR к концу сентября 2022 года сократился до 98 млн фунтов стерлингов с 381 млн по состоянию на конец сентября прошлого года.

По данным британского журнала Autocar, портфель заказов Jaguar Land Rover сейчас полон и составляет более 200 000 машин, но быстро их выпустить мешает продолжающийся глобальный дефицит микрочипов, который по JLR ударил особенно сильно — некоторые клиенты вынуждены ждать свои машины год и более. Комментарии к заметке Autocar и в других британских СМИ, написавших об отставке Боллоре, как правило, очень некомплиментарные — ясно, что британских клиентов Jaguar раздражал французский топ-менеджер, который, по их мнению, плохо справляется к кризисом и ведёт Jaguar «куда-то не туда». Многие дилеры Jaguar были недовольны паузой в появлении новых моделей и риском лишиться многих клиентов из-за нового позиционирования марки.

Натараян Чандрасекаран, глава индийской компании Tata Sons, которой принадлежит Jaguar Land Rover, официально поблагодарил Тьерри Боллоре за «фундамент успешного будущего Jaguar Land Rover». Вопрос лишь в том, кто и что на этом фундаменте теперь будет строить.

бизнес Jaguar Land Rover

 

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1 комментарий
16.11.2022 20:37
Юрий

Зря! Мужик дело говорил! Ширпотреб делать они так и не научились а люкс больше не умеют! Это все форд виноват! Куда америкосы залезут своим клювом, везде руины! Электрический люкс! Прекрасная идея!

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