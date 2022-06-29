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  • Jaguar готовит к 2025 году три новых кроссовера на электромобильной платформе Panthera

Jaguar готовит к 2025 году три новых кроссовера на электромобильной платформе Panthera

29.06.2022 90 0 0

Британская марка с 2020 года находится в процессе полного переформатирования, который запустил нынешний глава Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре. В результате Jaguar должен уйти от бесплодного соперничества с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz) и заступить на территорию лакшери-брендов, таких как Aston Martin, Bentley и Porsche. Впервые стало известно, какие именно модели готовит перерождённый Jaguar – ими предсказуемо оказались кроссоверы.

 

Пришедший в 2020 году из Renault в Jaguar Land Rover француз Тьерри Боллоре решился на полную перезагрузку «кошачей» марки, потому что не верил, что затеянные до его прихода новинки добьются успеха. Боллоре отменил почти готовые к дебюту электромобили — лифтбек Jaguar XJ и 7-местный кроссовер Jaguar J-Pace. Платформу MLA, на которой были разработаны эти новинки, сослали в Land Rover, а для Jaguar при участии Magna теперь разрабатывается совершенно новая алюминиевая платформа Panthera – она должна обеспечить будущим «электричкам» с кошкой на капоте нужные пропорции и грацию. Несовершенный дизайн, по мнению Боллоре, стал одной из главных причин плохих продаж современных моделей Jaguar.

Французский топ-менеджер задумал перевести Jaguar из премиум-сегмента в лакшери с соотвествующим понижением объёмов выпуска и повышением цен на машины. Все новые модели Jaguar будут исключительно электрическими, их выход на рынок начнётся в 2025 году, разработку дизайна курирует Джерри Макговерн. До 2025 года новых моделей у Jaguar не будет, то есть дилерам и клиентам придётся «донашивать» старый модельный ряд с точечными улучшениями и редкими спецсериями.

Британский журнал Autocar выяснил, что именно готовит Jaguar на платформе Panthera. Новый модельный ряд откроют три электрических кроссовера — два среднеразмерных и один большой. Среднеразмерные кроссоверы в плане техники будут во многом идентичными, но получат разные кузова: один SUV будет пятидверным, второй — трёхдверным. То есть одна из моделей окажется, по сути, кросс-купе. Среднеразмерные кроссоверы будут стоить от 80 000 — 90 000 фунтов стерлингов и предлагаться в моноприводном и полноприводном вариантах (с одним и двумя электромоторами соответственно). Топ-версии SVR с полным приводом будут стоить в районе 120 000 фунтов стерлингов.

Большой флагманский SUV разрабатывается с прицелом на Китай и США, у него будет большая колёсная база и очень просторный салон, соответствующий уровню представительского автомобиля. Флагманская модель, скорее всего, будет иметь полный привод в базе и стоить от 120 000 фунтов стерлингов, в исполнении SVR — под 200 000 фунтов стерлингов.

Одна из трёх новинок будет впервые показана в конце 2024 года в статусе концепта, но с минимальными отличиями от серийной версии.

В интерьерах новых моделей будет широко использоваться вторсырьё и натуральные экологичные материалы отделки. Новая цифровая платформа с облачными сервисами и возможностью автономного вождения разрабатывается в партнёрстве с американской компанией Nvidia. Ключевые «железные» компоненты, в том числе электродвигатели и батареи, будут производиться в Великобритании, выпуск лакшери-новинок Jaguar наладят на расширенном заводе компании в английском Солихалле.

Перерождённый Jaguar хочет выйти на ежегодный объём продаж в 50 000 — 60 000 машин. Это довольно много для лакшери-марки и не сильно меньше, чем марка продаёт сегодня в премиальном статусе. В прошлом финансовом году, который в Великобритании не совпадает с календарным и длится с 1 апреля по 31 марта, дилеры Jaguar реализовали в мире 77 381 автомобиль, что на 20,8% меньше, чем годом ранее.

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