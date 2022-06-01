Jaguar F-Pace SVR Edition 1988: аметистовый кузов, золотистый декор и стандартная техника

Британская компания выпустит всего 394 таких кроссовера. Сейчас дилеры уже принимают заказы на эту спецверсию. Стартовый ценник на домашнем рынке составляет 101 550 фунтов стерлингов.

Производство кроссовера Jaguar F-Pace стартовало в 2016-ом, британцы слегка «освежили» его в прошлом году. Продажи модели в Европе снижаются с 2018 года. Исключением стал лишь 2021 год, когда старосветские дилеры реализовали 12 055 единиц (на 9,3% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). В текущем году показатель снова вернулся к «минусу»: за первый квартал реализовано всего 2168 шт., что на 41,6% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.



На фото: Jaguar F-Pace SVR Edition 1988

Конечно, выпуск лимитированной серии со скромным тиражом не позволит увеличить продажи модели, но всё же привлечёт к ней внимание поклонников бренда. Ягуар представил F-Pace SVR Edition 1988: при создании этой спецверсии разработчики вдохновлялись Jaguar XJR-9 LM – победителем гонок 24 часа Ле-Мана в 1988 году. В ходе соревнования спорткар проехал по трассе 394 круга. Поэтому в Jaguar решили ограничить тираж лимитированной серии 394 кроссоверами.



Для окраса кузова Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 использовали глянцевую краску Midnight Amethyst («Полуночный аметист»). Кроме того, такие кроссоверы получили 22-дюймовые колёсные диски, получившие «цвет шампанского», ещё в нём же выполнен логотип бренда, расположенный на корме кроссовера. Корпуса боковых зеркал отделаны чёрным глянцем, такой же цвет у тормозных суппортов и у буквы «R» на шильдиках SVR. Кроме того, на передних крыльях имеются шильдики с лазерной гравировкой Edition 1988.



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В салоне спецверсии F-Pace SVR Edition 1988 тоже есть несколько изменений: интерьер отделан чёрной кожей и украшен декоративными золотистыми элементами (Sunset Gold), которые можно увидеть на передней панели, рулевом колесе и передних креслах. Кроме того, руль получил чёрный глянцевый фирменный знак, ещё в салоне можно увидеть надписи «SV Bespoke», «One of 394» и «Edition 1988».



Техника у Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 такая же, как и у стандартного кроссовера. Под капотом у кроссовера находится 5,0-литровый турбомотор V8 с отдачей 550 л.с. и максимальным крутящим моментом, равным 700 Нм. Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость британского SUV составляет 286 км/ч, а на разгон с места почти до «сотни» (до 96 км/ч) ему требуется 3,8 секунды.



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F-Pace SVR Edition 1988 представят вместе с XJR-9, который одержал победу в 1988 году, в ходе грядущей гонки 24 часа Ле-Мана, она пройдёт на следующих выходных. Сейчас дилеры по всему миру уже принимают заказы на машины лимитированной серии. Стартовый ценник на домашнем рынке, в Великобритании, составляет 101 550 фунтов стерлингов.

