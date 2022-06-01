Новинки ×
  • Jaguar F-Pace SVR Edition 1988: аметистовый кузов, золотистый декор и стандартная техника

Jaguar F-Pace SVR Edition 1988: аметистовый кузов, золотистый декор и стандартная техника

01.06.2022 116 0 0

Британская компания выпустит всего 394 таких кроссовера. Сейчас дилеры уже принимают заказы на эту спецверсию. Стартовый ценник на домашнем рынке составляет 101 550 фунтов стерлингов.

 

Производство кроссовера Jaguar F-Pace стартовало в 2016-ом, британцы слегка «освежили» его в прошлом году. Продажи модели в Европе снижаются с 2018 года. Исключением стал лишь 2021 год, когда старосветские дилеры реализовали 12 055 единиц (на 9,3% больше, чем в «ковидном» 2020-ом). В текущем году показатель снова вернулся к «минусу»: за первый квартал реализовано всего 2168 шт., что на 41,6% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.

На фото: Jaguar F-Pace SVR Edition 1988

Конечно, выпуск лимитированной серии со скромным тиражом не позволит увеличить продажи модели, но всё же привлечёт к ней внимание поклонников бренда. Ягуар представил F-Pace SVR Edition 1988: при создании этой спецверсии разработчики вдохновлялись Jaguar XJR-9 LM – победителем гонок 24 часа Ле-Мана в 1988 году. В ходе соревнования спорткар проехал по трассе 394 круга. Поэтому в Jaguar решили ограничить тираж лимитированной серии 394 кроссоверами.

Для окраса кузова Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 использовали глянцевую краску Midnight Amethyst («Полуночный аметист»). Кроме того, такие кроссоверы получили 22-дюймовые колёсные диски, получившие «цвет шампанского», ещё в нём же выполнен логотип бренда, расположенный на корме кроссовера. Корпуса боковых зеркал отделаны чёрным глянцем, такой же цвет у тормозных суппортов и у буквы «R» на шильдиках SVR. Кроме того, на передних крыльях имеются шильдики с лазерной гравировкой Edition 1988.

1 / 2
2 / 2

В салоне спецверсии F-Pace SVR Edition 1988 тоже есть несколько изменений: интерьер отделан чёрной кожей и украшен декоративными золотистыми элементами (Sunset Gold), которые можно увидеть на передней панели, рулевом колесе и передних креслах. Кроме того, руль получил чёрный глянцевый фирменный знак, ещё в салоне можно увидеть надписи «SV Bespoke», «One of 394» и «Edition 1988».

Техника у Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 такая же, как и у стандартного кроссовера. Под капотом у кроссовера находится 5,0-литровый турбомотор V8 с отдачей 550 л.с. и максимальным крутящим моментом, равным 700 Нм. Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость британского SUV составляет 286 км/ч, а на разгон с места почти до «сотни» (до 96 км/ч) ему требуется 3,8 секунды.

1 / 2
2 / 2

F-Pace SVR Edition 1988 представят вместе с XJR-9, который одержал победу в 1988 году, в ходе грядущей гонки 24 часа Ле-Мана, она пройдёт на следующих выходных. Сейчас дилеры по всему миру уже принимают заказы на машины лимитированной серии. Стартовый ценник на домашнем рынке, в Великобритании, составляет 101 550 фунтов стерлингов.

кроссовер авторынок новинки Jaguar Jaguar F-Pace

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Не только трехлитровый дизель: стоит ли покупать Volkswagen Touareg II за 3,5 миллиона рублей Выбор крупного кроссовера или внедорожника за 3 миллиона кажется весьма широким. Хочешь – купи универсальный Land Rover Discovery, а хочешь – поищи экзотичный, но харизматичный Dodge Durang... 1382 0 3 01.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если страховая компания отказывается страховать автомобиль по договору ОСАГО Заключение договора ОСАГО – обязанность каждого автовладельца. Мы подробно рассказывали, как оформить бумажный и электронный полис ОСАГО, какие изменения произошли в 2020 году и что будет,... 605 0 12 30.05.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai Santa Fe Classic Santa Fe стал в России первым по-настоящему популярным кроссовером Hyundai. Скорее всего, большую роль сыграла сборка этого кроссовера на Таганрогском ТагАЗе: Santa Fe тогда не был слишком д... 1717 2 3 29.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25100 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11162 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10291 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings