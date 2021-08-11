Jaguar «освежил» кроссовер F-Pace за счёт новых функций и версии R-Dynamic Black

Такое же «чёрное» исполнение есть и у других моделей бренда: речь идёт о паркетнике E-Pace и спорткаре F-Type.

Показатели продаж кроссовера Jaguar F-Pace в Европе снижаются с 2018 года. По итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали всего 11 026 единиц, что на 41,6% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2017-ом модель разошлась тиражом в 30 920 экземпляров. В текущем году паркетник на старосветском рынке оказался в «плюсе»: за первое полугодие клиенты купили 8415 шт., что на 51,6% больше, чем в январе-июне 2020-го.



На фото: Jaguar F-Pace`2022 (в версии R-Dynamic Black)

В дальнейшем продажи модели, вероятно, ещё вырастут. Компания Jaguar рассказала о том, какие обновки подготовила для версии F-Pace 2022 модельного года. Информационно-развлекательная система Pivi Pro, которая имеет тачскрин диагональю 11,4 дюйма и две SIM-карты, появилась у кроссовера в 2020-ом. Обновлённая версия получит мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay (беспроводное подключение) и функцией обновления программного обеспечения «по воздуху».



Также в прошлом году Jaguar F-Pace получил систему ионизации и очистки воздуха (для салона). Теперь она сможет ещё лучше очищать воздух, которым дышат водитель и пассажиры: как пояснили в компании, система продувки воздуха использует вентиляторы системы климат-контроля и функцию рециркуляции до открытия дверей, это позволяет быстро сделать воздух внутри свежее. Настроить функцию можно с помощью мультимедийной системы или же мобильного приложения для владельцев автомобилей британского бренда. Кроме того, система способна самостоятельно подать в салон больше свежего воздуха, в случае, если встроенный непосредственно в неё датчик CO2 подаст соответствующий сигнал.

Ещё F-Pace 2022 модельного года снабдили новой версией адаптивного круиз-контроля с ассистентом, который умеет подруливать, ускоряться и тормозить при необходимости. Кроме того, в списке опций кроссовера британской марки теперь имеются шины с защитой протектора от проколов.



Ещё одним важным дополнением у обновлённой версии паркетника является появление новой версии – R-Dynamic Black. Стоит отметить, что это исполнение на данный момент уже имеется у «младшего брата» – E-Pace, а также у спортивной «двухдверки» F-Type.

«Чёрная» версия предполагает ряд изменений во внешности. Так, F-Pace получил множество чёрных глянцевых элементов: решётку радиатора, корпуса боковых зеркал, накладки на кузове и воздухозаборники, расположенные по бокам переднего бампера. Ещё у варианта R-Dynamic Black 20-дюймовые диски оригинального дизайна и чёрного цвета, а также рейлинги (для других версий последние доступны за доплату). Кроме того, у кроссовера в новом исполнении имеются красные тормозные суппорты, панорамная крыша, иные материалы для отделки салона и металлические накладки на педали.



Напомним, в ходе прошлогоднего обновления Jaguar F-Pace лишился механической коробки передач и заднеприводных модификаций: сейчас даже у начальных версий модели полный привод и восьмиступенчатый «автомат». В линейке моторов остались варианты семейства Ingenium: 250-сильная бензиновая «турбочетвёрка», а также 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель в двух вариантах форсировки – 163 и 204 л.с. Также в списке рядные шестицилиндровые 3,0-литровые двигатели: мощность бензиновых составляет 340 и 400 л.с., а дизельного – 300 л.с. В Европе моторы входят в состав мягкогибридных установок. Также у модели есть подзаряжаемый гибрид P400e.

