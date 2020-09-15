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  • Jaguar обновил F-Pace: другой салон, только «автомат» и пересмотренная моторная гамма

Jaguar обновил F-Pace: другой салон, только «автомат» и пересмотренная моторная гамма

15.09.2020 182 0 0

«Живые» продажи новинки на домашнем рынке начнутся в декабре 2020-го, сейчас дилеры принимают заказы. Цены на «посвежевший» кроссовер уже известны.

 

Британская компания начала продажи своего первого кроссовера – F-Pace – весной 2016 года. Производство модели налажено на британском заводе JLR в городе Солихалл. Лучшим для этого SUV стал 2017 год: тогда на европейском рынке дилеры сумели реализовать 30 920 экземпляров, затем продажи начали снижаться. Так, по итогам прошлого года клиенты в Старом Свете купили всего 18 884 машины, что почти на 20% меньше, чем в 2018-ом. Теперь пришло время планового рестайлинга: сегодня Jaguar рассекретил «посвежевший» кросс.
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Внешность F-Pace в ходе обновления осталась практически нетронутой. Светодиодная головная оптика теперь есть у базовых версий, в фарах появилось по паре двойных J-образных полосок (они могут быть матричными за доплату). Радиаторная решётка «посвежевшего» кроссовера получила иной рисунок и стала чуть крупнее, между ней и краем капота больше нет планки. Изменились оба бампера, дизайн легкосплавных колёсных дисков, форма патрубков выпускной системы; у задних фонарей теперь такое же оформление, как у электрического «брата» I-Pace.

Зато салон рестайлингового F-Pace изменился намного заметнее. Кроссовер получил мультимедийную систему нового поколения с увеличенным до 11,4 дюйма сенсорным экраном в центре передней панели (у дореформенной версии – 10 дюймов), двумя SIM-картами и возможностью обновления софта «по воздуху». «Приборка» всё так же цифровая, диагональ осталась прежней (12,3 дюйма), теперь она имеет проекционный экран. На центральной консоли есть тачскрин с вращающимися рукоятками, а на центральном тоннеле место шайбы занял джойстик для управления АКП.

В первом ряду теперь новые сиденья с функцией массажа, дверные панели тоже изменились: клавиши управления стеклоподъёмниками исчезли с подоконников и теперь находятся на подлокотниках. На мультифункциональном рулевом колесе появились сенсорные кнопки. У основания центральной консоли обновлённого кроссовера британской марки имеется площадка для беспроводной зарядки смартфонов. В отделке используются натуральные кожа и дерева, а также есть алюминиевые вставки.

В ходе рестайлинга Jaguar F-Pace лишился механической коробки передач и модификаций с задним приводом. Теперь даже у начальных версий модели полный привод и восьмиступенчатый «автомат». Линейку моторов перетряхнули: из неё ушли двигатели V6, остались только двигатели семейства Ingenium, хотя и их стало меньше. Так, бензиновая «турбочетвёрка» осталась всего одна, 250-сильная (у предшественника в гамме есть ещё 300-сильный вариант). Кроме того, раньше 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель предлагался в трёх вариантах форсировки – 163, 180 и 240 л.с., а теперь лишь в двух (отдача – 163 либо 204 л.с.). Кроме того, список пополнили рядные шестицилиндровые 3,0-литровые двигатели: мощность бензиновых составляет 340 и 400 л.с., а дизельного – 300 л.с. (эти моторы устанавливаются на модели Land Rover и Range Rover).

На фото: Jaguar F-Pace P400e

У кроссоверов, предназначенных для европейского рынка, будут версии «мягких гибридов» – все дизели, а также 3,0-литровый бензиновый мотор будут работать в тандеме с 48-вольтовыми стартер-генераторами. Кроме того, в линейке обновлённого F-Pace теперь имеется полноценный подзаряжаемый гибрид с приставкой P400e к названию. В основу его установки входит 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» и 143-сильный электромотор. Совокупная мощность системы равна 404 л.с. (крутящий момент – 640 Нм). Этой установкой недавно оснастили Land Rover Defender. Ёмкость литий-ионной батареи у кросса Jaguar составляет 17,1 кВт*ч, запаса хода при движении чисто на электротяге хватает на 53 км.

К британским дилерам новинка поступит в декабре 2020-го, пока что они принимают заказы. Стартовый ценник «посвежевшего» кроссовера равен 40 860 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,92 млн рублей по текущему курсу). За подзаряжаемый гибрид, который появится на рынке весной 2021 года, попросят 64 490 фунтов стерлингов (6,19 млн рублей).

кроссовер новинки Jaguar Jaguar F-Pace

 

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