Расширение линейки: Land Rover Defender получил гибридную установку и новый дизель

Компания Land Rover выпускает легендарную модель с 1948 года. Сначала автомобиль назывался просто Series I, II, III и в качестве приставки имел указание на размер колёсной базы в дюймах – 88 и 109. В 1983-ем внедорожники начали называть просто Land Rover 90, 110 и 130 (индекс зависел, опять же, от расстояния между осями). Спустя семь лет модель получила имя Defender. Однако эпоха «классических» Дефендеров уже завершена: последний экземпляр сошёл с конвейера в Великобритании ещё в начале 2016 года. Однако в компании решили не отправлять название в прошлое – теперь имя перешло другой модели бренда. Продажи нового Defender в Европе стартовали весной текущего года.

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Презентация новинки прошла в сентябре 2019-го на автосалоне во Франкфурте. Land Rover Defender получил короткобазную (с прибавкой 90 к названию) и длиннобазную (с приставкой 110) модификации. Кстати, первой в серию запустили именно версию с увеличенным расстоянием между осями, а вот с Defender 90 решили повременить (в конце июля мы сообщали о том, что эта версия задерживается из-за «коронакризиса»). Теперь же этот автомобиль появился в продаже. Трёхдверный внедорожник рассчитан на пятерых седоков, но в качестве опции предлагается дополнительное сиденье, раскладываемое между двумя передними креслами.



Теперь у Land Rover Defender появилась новая топовая версия, её роль выполняет подзаряжаемый гибрид с приставкой P400e к названию. Эта модификация получила «начинку» от Range Rover и Range Rover Sport. В основе системы лежит 300-сильная «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра, работающая в тандеме с электромотором с отдачей 143 л.с. и 8АКП. Совокупная отдача установки составляет 404 л.с., а максимальный крутящий момент – 640 Нм. Ёмкость литий-ионной батареи гибрида равна 19,2 кВт*ч, запаса хода при движении только на электротяге хватает на 43 км.



От 0 до 100 км/ч Land Rover Defender P400e разгоняется за 5,6 секунды. Этот результат меньше, чем у версии P400, которая оснащается 400-сильной рядной «шестёркой» (крутящий момент – 550 Нм), работающей в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Эта версия набирает первую «сотню» за 6,1 секунды.



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Кроме того, линейка двигателей «Защитника» пополнилась за счёт рядного битурбодизеля Ingenium объёмом 3,0 литра. Есть варианты: D200 (отдача мотора – 200 л.с., крутящий момент – 500 Нм), D250 (249 л.с., 570 Нм), а также D300 (300 л.с., 650 Нм). Все они работают в комплекте с 48-вольтовой гибридной надстройкой и восьмиступенчатым «автоматом».



Ещё одной «обновкой» в семействе Defender стала модификация Hard Top. Она выполняет роль коммерческого автомобиля: у этого исполнения в салоне имеются лишь два передних сиденья, а остальное пространство представляет собой грузовое отделение. Его объём достигает 2059 литров, грузоподъёмность – 800 кг, а масса буксируемого прицепа – 3500 кг. Этой версии положены только дизели.

На домашнем рынке продажи Defender 2021 модельного года уже стартовали. Ценник Defender 90 начинается с 43 625 фунтов стерлингов (эквивалентно почти 4,35 млн рублей по текущему курсу), тогда как минимальная стоимость Defender 110 составляет 45 315 фунтов стерлингов (примерно 4,52 млн рублей).

