Расширение линейки: Land Rover Defender получил гибридную установку и новый дизель

Компания Land Rover выпускает легендарную модель с 1948 года. Сначала автомобиль назывался просто Series I, II, III и в качестве приставки имел указание на размер колёсной базы в дюймах – 88 и 109. В 1983-ем внедорожники начали называть просто Land Rover 90, 110 и 130 (индекс зависел, опять же, от расстояния между осями). Спустя семь лет модель получила имя Defender. Однако эпоха «классических» Дефендеров уже завершена: последний экземпляр сошёл с конвейера в Великобритании ещё в начале 2016 года. Однако в компании решили не отправлять название в прошлое – теперь имя перешло другой модели бренда. Продажи нового Defender в Европе стартовали весной текущего года.
Презентация новинки прошла в сентябре 2019-го на автосалоне во Франкфурте. Land Rover Defender получил короткобазную (с прибавкой 90 к названию) и длиннобазную (с приставкой 110) модификации. Кстати, первой в серию запустили именно версию с увеличенным расстоянием между осями, а вот с Defender 90 решили повременить (в конце июля мы сообщали о том, что эта версия задерживается из-за «коронакризиса»). Теперь же этот автомобиль появился в продаже. Трёхдверный внедорожник рассчитан на пятерых седоков, но в качестве опции предлагается дополнительное сиденье, раскладываемое между двумя передними креслами.
Теперь у Land Rover Defender появилась новая топовая версия, её роль выполняет подзаряжаемый гибрид с приставкой P400e к названию. Эта модификация получила «начинку» от Range Rover и Range Rover Sport. В основе системы лежит 300-сильная «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра, работающая в тандеме с электромотором с отдачей 143 л.с. и 8АКП. Совокупная отдача установки составляет 404 л.с., а максимальный крутящий момент – 640 Нм. Ёмкость литий-ионной батареи гибрида равна 19,2 кВт*ч, запаса хода при движении только на электротяге хватает на 43 км.
От 0 до 100 км/ч Land Rover Defender P400e разгоняется за 5,6 секунды. Этот результат меньше, чем у версии P400, которая оснащается 400-сильной рядной «шестёркой» (крутящий момент – 550 Нм), работающей в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Эта версия набирает первую «сотню» за 6,1 секунды.
Кроме того, линейка двигателей «Защитника» пополнилась за счёт рядного битурбодизеля Ingenium объёмом 3,0 литра. Есть варианты: D200 (отдача мотора – 200 л.с., крутящий момент – 500 Нм), D250 (249 л.с., 570 Нм), а также D300 (300 л.с., 650 Нм). Все они работают в комплекте с 48-вольтовой гибридной надстройкой и восьмиступенчатым «автоматом».
Ещё одной «обновкой» в семействе Defender стала модификация Hard Top. Она выполняет роль коммерческого автомобиля: у этого исполнения в салоне имеются лишь два передних сиденья, а остальное пространство представляет собой грузовое отделение. Его объём достигает 2059 литров, грузоподъёмность – 800 кг, а масса буксируемого прицепа – 3500 кг. Этой версии положены только дизели.
На домашнем рынке продажи Defender 2021 модельного года уже стартовали. Ценник Defender 90 начинается с 43 625 фунтов стерлингов (эквивалентно почти 4,35 млн рублей по текущему курсу), тогда как минимальная стоимость Defender 110 составляет 45 315 фунтов стерлингов (примерно 4,52 млн рублей).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться