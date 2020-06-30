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Элитный рабочий: новый Land Rover Defender превратился в фургон

30.06.2020 305 0 0

Марка Land Rover анонсировала коммерческую версию Hard Top внедорожника Defender последнего поколения с несущим кузовом. Фургон будет предлагаться с коротким трёхдверным или стандартным пятидверным кузовом, но посадочных мест в любом случае не более трёх.

 

Грузовая модель Hard Top периодически появляется в линейке Land Rover с середины прошлого века, и, помнится, в «сытые нулевые» века 21-го «голый» Defender-фургон можно было купить в России по цене щедро оснащённого тюнерами «уазика». Эти времена безвозвратно ушли, и современный Defender – это полноценная премиальная модель, напичканная новейшей электроникой, так что несмотря на все известные в привязке к коммерческой модели упрощения, дешёвым новый Hard Top никак не назовёшь – цены в Великобритании будут начинаться с отметки 35 500 фунтов стерлингов без налогов (примерно 3,1 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Упрощений, в сущности, не так уж много: глухие стенки багажного отделения, штампованные колёса, «выпотрошенная» часть салона за водителем и передним пассажиров. Пассажиров, кстати, может быть два – в виде опции будет предложено центральное складное переднее кресло.

Все прочие технические и эстетические добродетели новейшего «Дефа» на коммерческой версии сохранены: тут вам и интеллектуальная система управления полным приводом Terrain Response 2, и пневмоподвеска за доплату на пятидверной версии 110, и обновляемое «по воздуху» программное обеспечение, и новейшая мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, и всевозможные электронные помощники, в том числе для маневрирования с прицепом, максимальная допустимая масса которого составляет 3500 кг. Более подробно об исходном «железе» можно почитать в нашем отдельном большом материале, сделанном по факту презентации внедорожника нового поколения в сентябре прошлого года.

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Детальная информация об новых фургончиках Land Rover появится ближе к старту продаж, который состоится до конца текущего года.

Что до пикапа с индексом 130на базе нового Дефендера, то его, скорее всего, не будет, хотя на рендерах нашего художника Никиты Чуйко такую машину посмотреть можно.

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