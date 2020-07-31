Проблемы «Защитника»: Land Rover задерживается с запуском Defender 90

Британская компания выпускает свою легендарную модель с 1948 года, изначально автомобиль назывался просто Land Rover Series I, II, III и в качестве приставки имел указание колёсной базы в дюймах – 88 и 109. В 1983 году внедорожники стали называть просто Land Rover с индексом, зависящим, опять же, от колёсной базы – 90, 110 и 130. А уже в 1990-ом модели дали имя Defender. Эпоха так называемых «классических» Дефендеров завершилась в начале 2016 года – тогда последний экземпляр сошёл с конвейера в Великобритании. Однако название не ушло в прошлое – теперь так называется, по сути, другая модель бренда.



На фото: Land Rover Defender 90

Новинку представили в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте, в продажу модель должна поступить в текущем году. Отметим, Land Rover предложит новый Defender в короткобазной (с прибавкой 90 к названию) и длиннобазной (с приставкой 110) модификациях. При этом первой в производство запустили именно версию с увеличенным расстоянием между осями, так что дилеры уже принимают заказы на эту новинку (В том числе и в РФ). Отметим, в Штатах ценник на Defender 110 стартует с отметки 81 925 долларов (эквивалентно почти 6,1 млн рублей по текущему курсу).



Производство Land Rover Defender 90 должно было уже стартовать, планировалось, что поставки машин начнутся уже этим летом. Однако, как оказалось, выпуск был отложен из-за пандемии коронавируса и неработающих заводов по всему миру. В компании отметили, что оформить заявку на покупку трёхдверного внедорожника можно будет в начале сентября текущего года. Точный ценник новинки пока что не называется, в Великобритании стоимость автомобиля в спецверсии First Edition составит 55 220 фунтов стерлингов (примерно 5,3 млн рублей). Ожидается, что покупка базовой версии модели обойдётся в 40 290 фунтов стерлингов (около 3,8 млн. рублей).

В моторную гамму предложенных на российском рынке автомобилей входят дизельный двухлитровый четырёхцилиндровый турбомотор с отдачей либо 200, либо 240 л.с. и бензиновый трёхлитровый рядный шестицилиндровый вариант мощностью 400 л.с. с 48-вольтовым стартер-генератором (MHEV). Моторы идут в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF, у них постоянный полный привод с понижающей передачей. На разгон с места до «сотни» базовому внедорожнику с 200-сильным турбодизелем нужно 10,3 секунды, а топовому исполнению с 400-сильным двигателем – 6,1 секунды.



В конце прошлого месяца стало известно о том, что новый Land Rover Defender превратили в фургон. Коммерческую версию Hard Top предложат с коротким трёхдверным или стандартным пятидверным кузовом, при этом посадочных мест в любом случае будет не более трёх. Стартовый ценник на такой вариант в Великобритании составит 35 500 фунтов стерлингов (почти 3,4 млн рублей по текущему курсу). В продаже модель должна появиться до конца текущего года.

Ранее стало известно, что Land Rover может расширить семейство Defender за счёт «младшего брата». Предполагается, что у него будет прибавка 80 к названию. Если проекту по созданию такой модели дадут «зелёный свет», то его конкурентами станут Mercedes-Benz GLA и BMW X1.

