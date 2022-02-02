Верность кошкам: Jaguar анонсировал платформу Panthera для своих лакшери-моделей

Год назад гендиректор компании Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре отправил марку Jaguar на полную перезагрузку: к 2025 году он хочет превратить её в электромобильный лакшери-бренд уровня Aston Martin, Bentley и Ferrari. Боллоре, глядя на слабые продажи электрического кроссовера Jaguar I-Pace, отменил почти готовые к дебюту другие электрические новинки марки, а именно представительский лифтбек Jaguar XJ и 7-местный кроссовер Jaguar J-Pace. Платформу MLA, на которой были разработаны эти новинки, сослали в Land Rover, а для Jaguar в свете перехода в лакшери-сегмент стали подыскивать на стороне (у других автопроизводителей) новую платформу, способную обеспечить будущим «электричкам» с кошкой на капоте нужные пропорции и грацию. Несовершенный дизайн, по мнению Боллоре, стал одной из главных причин плохих продаж современных моделей Jaguar и теперь этот дизайн будут в корне менять.

В январе в Jaguar пришёл один из ведущих инженеров Aston Martin — Мэтт Беккер, а на этой неделе руководство JLR в ходе общения с инвесторами заявило, что будущие электромобили Jaguar будут использовать не покупную платформу, а свою собственную — по данным британского журнала Autocar, ей дали имя Panthera. Унификация на уровне отдельных компонентов с моделями Land Rover вполне возможна, но сама платформа будет закреплена строго за моделями Jaguar, ни один Land Rover её не получит.

Разработка собственной платформы — рискованный шаг на фоне падения продаж и нестабильных финансовых показателей, но она, безусловно, хорошо скажется на ценности бренда Jaguar (при условии, что Panthera окажется удачной). Кроме того, собственная платформа снижает вероятность продажи Jaguar сторонней компании и выходу из состава Jaguar Land Rover, которая в свою очередь входит в состав индийской Tata Group.

В 2019 году Jaguar I-Pace получил титул «Европейский автомобиль года», но это не помогло ему стать хитом продаж.

В 2021 году марка Jaguar реализовала в мире 86 270 автомобилей, на 15,8% меньше, чем в 2020-м. Наиболее востребованной моделью оказался кроссовер F-Pace (продано 27 818 шт., -0,4%), а вот спрос на единственный на данный момент электромобиль I-Pace сократился на 39,4% до 9970 шт. (из них 69 проданы в России) — удручающий показатель с учётом хороших отзывов в СМИ об этой модели после дебюта в 2018 году, который сложно объяснить одним лишь глобальным дефицитом микрочипов. Вероятно, проблема действительно в дизайне и нынешнем размытом имидже Jaguar, с которым трудно конкурировать с BMW, Mercedes-Benz и Audi.



Перевод Jaguar в высшую автомобильную лигу — отличный способ уйти от конкуренции с большой немецкой премиум-тройкой, а также Tesla. В лакшери-сегменте прибыль достигается не за счёт больших тиражей, а за счёт большой маржи, но разработка лакшери-линейки с нуля требует серьёзных инвестиций, которых у самой JLR сейчас, судя по всему, сейчас нет — в понедельник Bloomberg сообщил, что компания получила у британского правительства кредит на развитие в размере 500 млн фунтов стерлингов.

