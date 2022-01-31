Новый Range Rover Sport приблизится по динамике к Porsche Cayenne и Lamborghini Urus

В октябре прошлого года британская марка Land Rover представила пятое поколение роскошного флагманского внедорожника Range Rover и теперь готовит его спортивную версию с приставкой Sport. Будет большой выбор силовых установок, топ-версию SVR снабдят «битурбовосьмёркой» BMW S63, а позже остальных дебютирует полностью электрическая версия.

В Европе Range Rover Sport продаётся примерно вдвое лучше, чем просто Range Rover: в прошлом году, по данным агентства JATO Dynamics, реализовано 17 110 и 7264 шт. соответственно, тогда как в России обратный расклад: более статусный Range Rover востребован больше, чем спортивный собрат — в 2021 году, по данным АЕБ, продано 2030 и 1268 шт. соответственно. То есть новое поколение Range Rover Sport больше интересно европейцам, чем россиянам, хотя бензиновая топ-версия SVR имеет все шансы нарастить продажи и в нашей стране (в 2021 году в РФ продано только 45 шт.).

Range Rover пятого поколения

По данным британского журнала Autocar, при разработке нового поколения Range Rover Sport больший акцент делается на ездовых качествах на асфальте, нежели на бездорожье. Напомним, что старший Range Rover со сменой поколений переехал на модульную платформу MLA-Flex и променял постоянный привод на автоматическую муфту подключения передних колёс, чем сильно расстроил любителей хардкорного бездорожья (впрочем, среди покупателей Range Rover таких осталось немного), геометрическая проходимость модели тоже слегка ухудшилась (максимальный дорожный просвет уменьшился с 303 до 295 мм).



Новый Range Rover Sport по части техники будет максимально унифицирован с «пятым» Range Rover, то есть и у него будет межосевая муфта. Более того, мы не удивимся, если на многих версиях, если не на всех, не будет понижающей передачи в раздаточной коробке и Range Rover Sport окончательно переквалифицируют в кроссоверы. Большинство клиентов вряд ли заметят эту потерю, зато обрадуются новому качеству вождения — грядущий Range Rover Sport должен быть гораздо легче и точнее в управлении, чем нынешний, в том числе благодаря увеличившийся на 50% жёсткости алюминиевого кузова. Вдобавок Range Rover Sport вынужден будет занять нишу несостоявшихся новых кроссоверов Jaguar, ведь именно для них изначально разрабатывалась платформа MLA. Напомним, что Jaguar готовится к полному перезапуску в 2025 году как электромобильный лакшери-бренд.

Plug-in гибридный вариант платформы MLA-Flex

Основу силовой линейки нового Range Rover Sport составят рядные бензиновые и дизельные «шестёрки» Ingenium (250-400 л.с.) с 48-вольтовым гибридным довеском. Будут и полноценные plug-in гибридные версии — такие же, как у старшего Range Rover, то есть с батареей ёмкостью 38,2 кВт·ч в пределах колёсной базы и 105-киловаттным электромотором, вживлённым между 3,0-литровым бензиновым двигателем Ingenium и 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Запас хода на электротяге на одной зарядке у таких машин составит не менее 100 км.



Главная интрига — это новая топ-версия SVR. Сейчас она, напомним, оснащается 5,0-литровым 575-сильным компрессорным V8 серии AJ, но от этого мотора Land Rover постепенно отказывается в пользу 4,4-литрового битурбомотора BMW N63. На «пятом» Range Rover немецкий мотор выдаёт 530 л.с., а Range Rover Sport SVR получит его спортивную версию S63 с отдачей не менее 600 л.с. (на современных BMW X5 M и X6 M в версии Competition он выдаёт 625 л.с.). Более того, не исключён вариант гибридного Range Rover Sport SVR с силовой установкой от грядущего BMW XM и тогда будущие покупатели британского SUV смогут рассчитывать на совокупные 750 л.с. и динамику на уровне Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid и будущей топ-версии Aston Martin DBX, то есть менее чем на 4 с до «сотни».

Дата дебюта нового Range Rover Sport пока не названа, но, скорее всего, премьера состоится ближе к концу этого года и в 2023-м модель выйдет на рынок. Полностью электрическая версия ожидается не раньше 2024 года, когда появится аналогичный батарейный Range Rover. Не исключено, что электрические двигатели также будут закупаться у BMW и тогда верхним ориентиром по мощности и динамике станет представленный недавно кроссовер BMW iX М60.

