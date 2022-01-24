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Jaguar: продажи падают, новые модели будет разрабатывать специалист из Aston Martin

24.01.2022 417 0 0

Британская марка Jaguar теряет популярность на фоне глобального дефицита микрочипов и отсутствия новинок — ближайшие ожидаются лишь в 2025 году, к их разработке привлекли выходца из компании Aston Martin Мэтта Беккера.

 

По итогам 2021 года марка Jaguar реализовала в мире 86 270 автомобилей, на 15,8% меньше, чем в 2020-м (данные производителя), при этом четвёртый квартал стал худшим с 2013 года — продано всего 14 407 машин, на 48,7% меньше, чем в октябре-декабре 2020-го. Компания Jaguar Land Rover объясняет такой спад глобальным дефицитом микрочипов, но это лишь часть проблемы, ведь марке Land Rover всё же удалось закончить 2021 год в плюсе — продано 334 586 машин, на 3,4% больше, чем в 2020-м.

Текущий модельный ряд Land Rover несовершенен (очевидно, например, что новый Discovery оказался провальным и почти вытеснен с рынка новым Defender), но он развивается, регулярно радует клиентов обновлениями и новыми моделями: минувшей осенью сменил поколение флагманский Range Rover, а в этом году дебютирует удлинённая трёхрядная версия внедорожника Defender.

А вот у Ягуара застой. После того как осенью 2020 года у руля Jaguar Land Rover встал француз Тьерри Боллоре, прежде возглавлявший компанию Renault, в Ягуаре начались невиданные в его истории брожения: новый топ-менеджер «завернул» почти готовые к дебюту новинки (электрические лифтбек Jaguar XJ и 7-местный кроссовер Jaguar J-Pace), так как посчитал, что они будут плохо продаваться и только усугубят кризис марки (низкие продажи, убытки, проблемы с качеством). Боллоре решил полностью сменить курс развития Jaguar и к 2025 году превратить его в малотиражный электромобильный лакшери-бренд, который будет конкурировать с Aston Martin, Bentley и Ferrari.

В свете озвученной новой парадигмы действующий модельный Jaguar сразу стал восприниматься морально устаревшим — в самом деле, кому нужны машины, признанные руководством компании неудачными, у которых не будет прямых наследников. Будущие люксовые «электрически» Jaguar получат совершенно новую платформу и по части техники не будут иметь практически ничего общего с будущими моделями Land Rover, при этом пока официально не объявлено, будет ли эта платформа собственной разработки или покупной.

Вслед за декларацией новой стратегии развития началась чистка команды разработчиков Jaguar: в прошлом году был уволен шеф-дизайнер Jaguar Джулиан Томсон, ушёл в отставку главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс, на пенсию отправлен ведущий инженер Майк Кросс — опытнейший специалист с 37-летним стажем, гуру шасси, научивший Ягуары правильно и породисто ездить.

Мэтт Беккер

На днях британские СМИ, в частности журнал Auto Express, наконец, сообщили о пополнении в штате компании: после семи лет работы в Aston Martin в Jaguar Land Rover пришёл Мэтт Беккер — он и будет курировать разработку новых моделей. Для Jaguar это вполне логичный выбор с учётом того, что Aston Martin теперь называется одним из главных конкурентов.

Из недавней публикации французской газеты Le Monde стало ясно, что Jaguar не будет представлять новые модели до 2025 года, что вызывает понятное беспокойство у дилеров, ведь им ещё три года нужно как-то жить с устаревшей продуктовой линейкой в ожидании неизвестно чего. В России, где электромобиль по-прежнему считается экзотикой, перспективы марки особенно туманные. В прошлом году российские дилеры Jaguar реализовали лишь 521 автомобиль, на 45,9% меньше, чем в 2020-м, — это худший результат в премиум-сегменте. Хочется верить, что судьба Jaguar в лакшери-сегменте сложится более удачно.

электромобиль бизнес Jaguar

 

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