Jaguar продолжает рвать с прошлым: уволен шеф-дизайнер Джулиан Томсон

Джулиан Томсон работал в Jaguar с 2020 года и вместе со своим бывшим начальником Яном Каллумом, который покинул компанию ещё в 2019 году, определил облик всех современных моделей британской марки. Увы, коммерческого успеха эти машины не снискали и теперь Jaguar ожидает полное переформатирование, к которому старая гвардия не будет иметь никакого отношения.

В феврале новый глава компании Jaguar Land Rover, француз Тьерри Боллоре, огласил новый план развития под названием Reimagine, который в приложении к марке Jaguar сложно трактовать иначе как шоковую терапию (о планах Land Rover мы рассказывали в отдельной заметке). Боллоре, глядя на пикирующую кривую продаж Ягуаров и генерируемые ими убытки, решил, что так дальше жизнь нельзя и решил создать фактически новую марку с тем же названием, без оглядки на прошлое и без уже почти готовых к производству новинок.

Французский начальник одним махом отменил дебют электрического лифтбека Jaguar XJ и 7-местного кроссовера Jaguar J-Pace, потому что не верит в то, что они окажутся востребованными рынком и принесут прибыль. Неудачный дизайн — одна из причин этого скепсиса, а именно Джулиан Томсон отвечал за дизайн этих машин, став шеф-дизайнером марки в 2019 году после ухода Яна Каллума. Ещё один источник бед Jaguar Land Rover — это проблемы с качеством, но в них дизайнеров обвинить сложно.

Джулиан Томсон и Jaguar I-Pace, первый серийный электромобиль британской марки, продажи которого пока оставляют желать лучшего

В течение ближайших пяти лет Jaguar станет полностью электромобильной лакшери-маркой, которая будет конкурировать не с Mercedes-Benz, BMW и Audi, а с Aston Martin, Bentley, Ferrari и Porsche. То есть Jaguar будет производить меньше машин и продавать их дороже. Платформа для будущих электрических новинок, скорее всего, будет покупной, а новую дизайн-философию должен с чистого листа сформулировать Джерри Макговерн, шеф-дизайнер всей компании Jaguar Land Rover.



Джулиану Томсону, работу которого, по сути, назвали неудачной, делать в компании теперь нечего и его отставка была ожидаемой — свой пост он покинет в конце мая и чем займётся дальше, пока неизвестно. До прихода в Jaguar в 2000 году Томсон работал в компаниях Ford, Lotus и Volkswagen. В Лотусе его главной работой стал дебютировавший в 1996 году спортакар Elise, ставший фактически основной моделью марки на протяжении последних 25 лет.

Джулиан Томсон

Летом прошлого года, ещё до прихода Боллоре, Томсон видел спасение Jaguar в разработке компактной и относительно доступной легковой модели, которая могла бы стать конкурентом сверхуспешного Мерседеса А-класса, но, как видим, у нового начальника оказались ровно противоположные планы, так что теперь ждём дорогих и роскошных электромобилей.



Ян Каллум, который теперь работает как независимый дизайнер в собственной студии, в своём Твиттере выразил сожаление по поводу увольнения бывшего коллеги Джулиана Томсона, но не нашёл единогласной поддержки у фолловеров — некоторые из них в ответ на эту запись заявили, что Ягуары стали очень скучными и что их дизайн требует радикального обновления.

