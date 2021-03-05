7-местный Land Rover Defender 130 официально подтверждён. Discovery в отставку?

Руководство компании Jaguar Land Rover на встрече с инвесторами в конце февраля объявило, что удлинёный внедорожник Land Rover Defender 130 с тремя рядами кресел увидит свет в течение ближайших полутора лет и будет ориентирован на американский, китайский и ближневосточный рынки. В Россию 7-местный Defender, очевидно, тоже приедет.

Февральская встреча боссов Jaguar Land Rover с инвесторами уже принесла две сенсационные новости: признание проблем с качеством, из-за которых компания теряет в продажах более 100 тысяч машин в год, и грядущее полное переформатирование марки Jaguar. Новость о скором появлении 7-местного Дефендера куда менее драматичная, ведь такая машина была заявлена летом 2019 года на презентационных слайдах внедорожника актуального поколения, утекших в интернет до официальной премьеры. Во время премьеры и после неё представители JLR хранили гробовое молчание о Defender 130, поскольку, видимо, они сами не знали, пойдёт ли в серию такая версия или нет.

Теперь, когда новый гендиректор Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре разработал план Reimagine по спасению терпящей убытки компании и расставил ключевые приоритеты, стало ясно, что трёхрядному Дефендеру быть. У него будет такая же колёсная база, как у 5-дверной версии 110, то есть 3022 мм, но габаритная длина увеличится с 4758 до 5100 мм, сообщает издание Automotive News Europe, знакомое с деталями, не вошедшими в публичный отчёт для инвесторов.

Land Rover Defender 110

На Defender 130 будет особенно уместно смотреться дебютировавший на прошлой неделе на версиях 110 и 90 компрессорный V8 с максимальной отдачей в 525 л.с. и 625 Нм. Тогда мы упомянули о том, что Defender отнимает покупателей у родственного внедорожника Discovery, единственным преимуществом которого сегодня, по сути, является третий ряд кресел. С появлением Defender 130 провальный «обмылочный» Discovery текущего поколения рискует вообще остаться не у дел. Сейчас Discovery — наименее востребованная модель марки: её глобальные продажи в четвёртом квартале прошлого года, по данным самой компании, составили 4831 шт., тогда как Defender разошёлся тиражом 16 286 шт., флагманский Range Rover – 12 385 шт., младший Discovery Sport – 18 862 шт.



Официальная часть отчёта для инвесторов также хранит в себе несколько интересных деталей. Из него, например, следует, что в течение ближайших пяти лет Land Rover представит шесть полностью электрических моделей.

Крупные модели, такие как новые Range Rover и Range Rover Sport, будут построены на платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), которую отняли у Jaguar (для будущих машин этой марки будет разработана или куплена отдельная платформа), а компактные и среднеразмерные — на платформе EMA (Electrified Modular Architecture). Обе предполагают возможность выпуска как электрических, так и гибридных машин, в том числе без зарядки от внешнего источника, а главная разница состоит в том, что у EMA батарея плоская, а у MLA — «рельефная» и на электромобилях будет занимать место в том числе в центральном тоннеле. Вероятно, только так с нынешними батарейными технологиями инженерам Land Rover удалось обеспечить приемлемый баланс между величиной колёсной базы, проходимостью и ёмкостью батареи.



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Новые Range Rover и Range Rover Sport появятся в течение ближайших 12-18 месяцев. Полностью электрический Range Rover ожидается в 2024 году. Сроки появления версий с водородной силовой установкой, над которой JLR работает с прошлого года, пока не объявлены. К 2030 году лишь 60% продаж марки Land Rover будут составлять электромобили, дата прощания с ДВС не названа.



Что до семейства Defender, то шеф-дизайнер JLR Джерри Макговерн намекнул, что его формирование с дебютом версии 130 не закончится, но подробности раскрывать не стал. Скорее всего, впереди на ожидают маленький Defender, то есть, по сути, кроссовер, но с угловатым кузовом, и пикап — его стоит выпустить хотя бы ради североамериканского рынка (США и Канада), который сейчас является для Land Rover основным: в прошлом году британская марка продала здесь 107 841 автомобиль, тогда как в Китае — 95 736, в Великобритании — 84 919, в Европе — 80 399, в России — 6411.

