Новинки ×
  • Новый Land Rover Defender получил мотор V8 и защитную плёнку от царапин

Новый Land Rover Defender получил мотор V8 и защитную плёнку от царапин

25.02.2021 528 0 1

Через год после выхода на рынок новый Defender обзавёлся топовым бензиновым V8, ради которого разработчикам пришлось серьёзно перетряхнуть ходовую часть внедорожника.

 

В связи с пандемией COVID-19 более-менее стабильные продажи нового Defender начались только во втором полугодии 2020-го, и сразу стало ясно, что он отнимает покупателей у Discovery. Официальные данные продаж Land Rover в четвёртом квартале прошлого года по миру показывают, что Defender стал четвёртой по популярностью моделью марки и обошёл флагманский Range Rover: реализовано 16 286 шт. и 12 385 шт. соответственно. Discovery за то же время разошёлся тиражом 4831 шт.

Менеджеры дилерских центров Land Rover уже без стеснения говорят, что новый Defender следовало назвать новым Discovery — большой, «квадратный», практичный, вместительный, дорогой и комфортный. Прежние владельцы Discovery 3-4 сегодня пересаживаются именно на новый Defender, а не новый «обмылочный» Discovery. И мотора V8 у нового Discovery до сих пор нет, хотя в прошлом поколении был.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

5,0-литровый компрессорный V8 cерии AJ, напомним, в 2020 году полностью утратил связи с Ford – сборку этого двигателя перенесли на завод JLR в Вулвергемптоне. Под капотом Defender AJ-V8 выдаёт максимальные 525 л.с. и 625 Нм. Короткобазная версия Defender 90 с ним набирает первую «сотню» за 5,2 с, пятидверка с индексом 110 — за 5,4 с. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена отметкой 240 км/ч. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, настроенный специальным образом по технические особенности этой модели.

К таким особенностям относятся появившийся в системе Terrain Response кроссовый режим Dynamic (он позволяет ездить по пересечённой местности на большой скорости) и активный задний дифференциал с электронным управлением. В подвеске пересмотрены характеристики пневмостоек, установлены более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости и более жёсткие сайлент-блоки.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Визуальные отличия Defender V8 от менее мощных версий сводятся к четырёхстволке выхлопа с настроенным звуком, синим тормозным суппортам, полуматовой защитной плёнке кузова, уберегающей его от царапин, и 22-дюймовым колёсам, хотя можно выбрать и 20-дюймовые. В салоне — обитый альканатрой руль, дополнительная хромированная отделка и 11,4-дюймовый экран мультимедийной системы Pivi Pro вместо 10-дюймового.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Заказы на Land Rover Defender V8 в Великобритании уже принимаются: 3-дверная версия стоит от 95 505 фунтов стерлингов, 5-дверная — от 101 105 фунтов стерлингов. Рублёвые цены пока не объявлены. У российских дилеров новый Defender появился лишь в ноябре прошлого года, когда были реализованы первые 26 внедорожников, в декабре продано 235 шт. Discovery за весь прошлый год привлёк в нашей стране лишь 250 покупателей.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Добавим, что у классического рамного Land Rover Defender есть идейный наследник в лице внедорожника Ineos Grenadier, с создателями которого компания Jaguar Land Rover пыталась судиться, но поиграла. Сама JLR периодически выпускает малые партии классического Defender для коллекционеров — эти машины тоже снабжаются бензиновым V8, но атмосферным. В свою очередь принадлежащая JLR компания Bowler Motors разрабатывает спортивный внедорожник Bowler CSP 575 с компрессорным V8 и внешностью классического Defender.

Осенью прошлого года двигателем V8 обзавёлся Jeep Wrangler актуального поколения JL.

внедорожник новинки Land Rover Land Rover Defender

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: удачная ходовая со вкусом Тойоты и сомнительный мотор 1,8 Наиболее старым Тигго уже 15 лет, и стоят такие машины соблазнительно дёшево. В первой части обзора мы отчасти уже поняли, почему: увы, скорость гниения металла у этого кроссовера очень выс... 1938 1 0 24.02.2021
Статьи / Авто недели Сказка о принце и богине: стоит ли покупать Citroen DS5 за миллион рублей В России не так много тех, кто может позволить себе выбирать автомобиль сердцем. Причем слово «позволить» далеко не всегда связано с финансами – зачастую причиной отказа от желанной машины с... 4958 4 1 23.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Venza Toyota Venza нельзя назвать фаворитом российского рынка. И появилась она у нас официально только в 2013-м, и ушла тихо и незаметно, в начале 2016 года, причем все три года модель оставалась... 11953 2 1 23.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 109586 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 106789 24 16 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 59624 25 20 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings