Новый Land Rover Defender получил мотор V8 и защитную плёнку от царапин

Через год после выхода на рынок новый Defender обзавёлся топовым бензиновым V8, ради которого разработчикам пришлось серьёзно перетряхнуть ходовую часть внедорожника.

В связи с пандемией COVID-19 более-менее стабильные продажи нового Defender начались только во втором полугодии 2020-го, и сразу стало ясно, что он отнимает покупателей у Discovery. Официальные данные продаж Land Rover в четвёртом квартале прошлого года по миру показывают, что Defender стал четвёртой по популярностью моделью марки и обошёл флагманский Range Rover: реализовано 16 286 шт. и 12 385 шт. соответственно. Discovery за то же время разошёлся тиражом 4831 шт.

Менеджеры дилерских центров Land Rover уже без стеснения говорят, что новый Defender следовало назвать новым Discovery — большой, «квадратный», практичный, вместительный, дорогой и комфортный. Прежние владельцы Discovery 3-4 сегодня пересаживаются именно на новый Defender, а не новый «обмылочный» Discovery. И мотора V8 у нового Discovery до сих пор нет, хотя в прошлом поколении был.



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5,0-литровый компрессорный V8 cерии AJ, напомним, в 2020 году полностью утратил связи с Ford – сборку этого двигателя перенесли на завод JLR в Вулвергемптоне. Под капотом Defender AJ-V8 выдаёт максимальные 525 л.с. и 625 Нм. Короткобазная версия Defender 90 с ним набирает первую «сотню» за 5,2 с, пятидверка с индексом 110 — за 5,4 с. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена отметкой 240 км/ч. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, настроенный специальным образом по технические особенности этой модели.



К таким особенностям относятся появившийся в системе Terrain Response кроссовый режим Dynamic (он позволяет ездить по пересечённой местности на большой скорости) и активный задний дифференциал с электронным управлением. В подвеске пересмотрены характеристики пневмостоек, установлены более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости и более жёсткие сайлент-блоки.

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Визуальные отличия Defender V8 от менее мощных версий сводятся к четырёхстволке выхлопа с настроенным звуком, синим тормозным суппортам, полуматовой защитной плёнке кузова, уберегающей его от царапин, и 22-дюймовым колёсам, хотя можно выбрать и 20-дюймовые. В салоне — обитый альканатрой руль, дополнительная хромированная отделка и 11,4-дюймовый экран мультимедийной системы Pivi Pro вместо 10-дюймового.

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Заказы на Land Rover Defender V8 в Великобритании уже принимаются: 3-дверная версия стоит от 95 505 фунтов стерлингов, 5-дверная — от 101 105 фунтов стерлингов. Рублёвые цены пока не объявлены. У российских дилеров новый Defender появился лишь в ноябре прошлого года, когда были реализованы первые 26 внедорожников, в декабре продано 235 шт. Discovery за весь прошлый год привлёк в нашей стране лишь 250 покупателей.

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Добавим, что у классического рамного Land Rover Defender есть идейный наследник в лице внедорожника Ineos Grenadier, с создателями которого компания Jaguar Land Rover пыталась судиться, но поиграла. Сама JLR периодически выпускает малые партии классического Defender для коллекционеров — эти машины тоже снабжаются бензиновым V8, но атмосферным. В свою очередь принадлежащая JLR компания Bowler Motors разрабатывает спортивный внедорожник Bowler CSP 575 с компрессорным V8 и внешностью классического Defender.



Осенью прошлого года двигателем V8 обзавёлся Jeep Wrangler актуального поколения JL.

