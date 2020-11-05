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  • Bowler CSP 575: ещё один наследник классического LR Defender, но полностью легальный

Bowler CSP 575: ещё один наследник классического LR Defender, но полностью легальный

05.11.2020 87 0 0

Британская компания Bowler Motors, занимающаяся производством гоночных автомобилей на базе моделей Land Rover, в следующем году выпустит экстремальный гражданский внедорожник с внешностью классического Defender, полностью оригинальным шасси и 575-сильным мотором V8.

 

Классический Land Rover Defender покинул конвейер завода в Солихалле 29 января 2016 года, но покой ему лишь только снится. Права на эту модель пытался купить британский нефтехимический магнат, основатель компании Ineos и большой фанат внедорожников Джим Рэтклифф. Он хотел и дальше производить Defender для себя и других любителей подобных машин, но компания Jaguar Land Rover отказалась продавать ему права, и тогда Рэтклифф решил сделать с нуля собственный внедорожник по мотивам Defender. И сделал — премьера внедорожника Ineos Grenadier состоялась в середине этого года, производство начнётся в конце следующего года. Внешне Ineos Grenadier действительно напоминает классический Defender, что стало поводом для судебного разбирательства, но отличий оказалось достаточно, чтобы суд счёл Grenadier оригинальным продуктом, а не копией Defender, и отклонил иск Jaguar Land Rover.

Ineos Grenadier

Сама компания Jaguar Land Rover в 2018 году из оставшихся на складе машинокомплектов собрала партию из 150 внедорожников Defender в уникальном исполнении Works V8 с доработанной ходовой частью, атмосферным 5,0-литровым V8 (405 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом» ZF. В 2019 году некоторые доработки, использованные в Defender Works V8, стали предлагаться в виде пакетов заводского тюнинга для классических Defender поздних лет выпуска.

Bowler Bulldog

Также в 2019 году Jaguar Land Rover приобрела небольшую фирму Bowler Motors из города Белпер (графство Дербишир), что с 1985 года делает гоночные и ралли-рейдовые болиды на базе внедорожников Land Rover. Эта фирма в 2018 году представила гоночный пикап Bulldog, внешне похожий на Defender, но имеющий в основе полностью новую платформу CSP (Cross Sector Platform) из высокопрочный стали. Эта же платформа теперь будет использоваться для мелкосерийного гражданского внедорожника Bowler CSP 575, который был анонсирован на этой неделе.

Bowler CSP 575

Bowler CSP 575 будет стоить в районе 200 тысяч фунтов стерлингов, то есть намного дороже, чем Ineos Grenadier с прайс-листом в диапазоне от 30 тысяч до 45 тысяч фунтов стерлингов. Разница, очевидно, обусловлена ручной сборкой против конвейерной, гоночными технологиями и большей энерговооружённостью. Bowler планирует устанавливать на внедорожник 575-сильную версию ленд-роверовского 5,0-литрового компрессорного V8 cерии AJ, то есть динамика будет на уровне спорткаров.

Bowler CSP 575

Конкретные технические характеристики объявят ближе к началу производства, которое намечено на вторую половину 2021 года. Пока же можно посмотреть на облик Bowler CSP 575 и его шасси. Как видим, снаружи Bowler CSP 575 почти дословно цитирует классический Defender, на что было получено официальное разрешение от компании Jaguar Land Rover – таким образом она, можно сказать, отомстила Рэтклиффу за его упорство в создании конкурирующего проекта.

Рама и ходовая часть Bowler CSP 575
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Рама и ходовая часть Bowler CSP 575
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Наружные кузовные панели Bowler CSP 575 изготовлены из алюминия, как и у оригинального Defender, но из-за новой платформы колея существенно расширена, капот переделан с учётом габаритов мощного V8, установлены стальные бамперы и пороги в гоночном стиле. На смену неразрезным мостам пришла полностью независимая длинноходная подвеска, которая крепится к новой раме с мощным Х-образным усилителем по центру. К ней же крепится трубчатый каркас пассажирской части салона.

Bowler CSP 575

Очевидно, что Bowler CSP 575 будет легче и прочнее обычного Defender, а по управляемости, вероятно, превзойдёт не только классический Defender, но и Ineos Grenadier с его неразрезными тракторными мостами. Сравнительный тест этих двух новинок обещает быть захватывающим и зрелищным, особенно на бездорожье — ждём с нетерпением.

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