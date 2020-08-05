Борьба за дизайн: Jaguar Land Rover проиграл в суде против Ineos

Молодой автопроизводитель Ineos Automotive показал свой внедорожник Grenadier 1 июля 2020 года. По дизайну он ощутимо напоминает так называемый «классический» Land Rover Defender, выпуск которого был прекращён ещё в 2016 году. Изначально основатель Ineos Automotive Джим Рэтклифф намеревался купить права на производство «старого» Дефендера у компании JLR, но получил отказ. Тогда он решил создать новый внедорожник «по мотивам» Defender – так появился Grenadier.



На фото: Land Rover Defender

Как мы сообщали ранее, у внедорожника марки Ineos есть рама и балочные мосты, инжинирингом занимались Magna Steyr и MBTech. В числе заимствований от классического Land Rover Defender у Grenadier – капот, крылья, крыша с «форточками» и корма.

Неудивительно, что компанию Jaguar Land Rover не устроило это несанкционированное копирование, так что она решила защитить дизайн своей модели. Ещё прошлой осенью юристы JLR попытались запатентовать внешность классического Дефендера на родине бренда, однако британское ведомство по защите интеллектуальной собственности отклонило заявку, пояснив, что по форме Defender не сильно отличается от других внедорожников.



Тогда в JLR подали апелляцию на это решение британских властей, кроме того, компания одновременно решила запатентовать дизайн классического Defender на других ключевых рынках (ранее стало известно, что Ineos Automotive планирует наладить продажи своих автомобилей в том числе в США). Предполагалось, что «нападки» JLR могут повлиять на сроки выхода и географию Grenadier.



На фото: Ineos Grenadier

Однако, судя по всему, проблем с продвижением у моделей марки Ineos не будет. Как сообщает Bloomberg, лондонский суд отклонил апелляцию Jaguar Land Rover. Судья согласился с заключением британского ведомства по защите интеллектуальной собственности. В свою очередь в JLR заявили, что «разочарованы этим решением», и добавили, что дизайн классического Defender всё-таки был зарегистрирован на нескольких рынках.



В Ineos Automotive, конечно же, решение лондонского суда приветствуют. В компании отметили, что Grenadier планируется запустить в 2021 году. Пока что по-прежнему не ясно, где наладят выпуск этого внедорожника. Ранее предполагалось, что Ineos наладит производство Grenadier на заводе в Уэльсе (Великобритания), а также откроет площадку для выпуска шасси в Португалии. Однако позже компания приостановила эти планы, сейчас она ведёт переговоры с Daimler – думает купить завод Smart в Хамбахе (Франция).

Ранее у Jaguar Land Rover был успешный опыт оспаривания авторских прав на дизайн своих моделей: так, весной 2019 года британский автопроизводитель выиграл дело о копировании Range Rover Evoque в Китае. Тяжба с Jiangling Motor Corporation длилась с 2015 года, однако в итоге пекинский суд всё-таки постановил прекратить продажи кроссовера Landwind X7.

