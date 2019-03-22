Взяли на измор: Jaguar Land Rover смогла засудить Landwind за подделку Evoque

Длящаяся с 2015 года судебная тяжба с Jiangling Motor Corporation окончилась победой британцев. Суд округа Чаоян города Пекин постановил прекратить продажи скандально известного кроссовера Landwind X7.

Китайцы бессовестно копируют любые товары ведущих мировых брендов, в том числе технические сложные – от пылесосов до самолётов. Но если поддельные вещи из мира моды успешно заняли свою бизнес-нишу, то фейковые Ленд Роверы, Порше, Лексусы, Мерседесы и проч., что называется не пошли: ни одному из них не удалось добиться сколь-нибудь заметных успехов даже у себя на родине, а за пределами Китая, понятное дело, продавать их нельзя – тут же засудят правообладатели. Китайские власти долгое время смотрели сквозь пальцы на шалости местных автопроизводителей, ворующих дизайн у западных компаний, но юристы Jaguar Land Rover всё-таки сумели убедить суд, что так жить нельзя.

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В суд на Jiangling Motor Corporation, которой принадлежит марка Landwind, британцы подали практически сразу же после рыночного дебюта кроссовера Landwind X7 в 2015 году, так как с двух шагов его практически нельзя было отличить от Range Rover Evoque, хотя в техническом плане между этими машинами нет ничего общего. Первый иск был отклонён, но JLR так переформулировала заявление, что делу всё-таки дали ход, и вот сегодня стало известно, что пекинский суд в результате порядком затянувшегося разбирательства встал на сторону британцев. Судья обязал Jiangling Motor прекратить производство и продажи Landwind X7, поскольку эта модель имеет как минимум пять ключевых дизайнерских черт Эвока, чем вводит потребителя в заблуждение. У ответчика есть 15 дней для подачи апелляции, но будет ли Jiangling Motor её подавать, пока неизвестно – запросы западных СМИ по этому вопросу китайская компания игнорирует. Jaguar Land Rover в свою очередь намерена стрясти с молчаливого оппонента компенсацию за причинённый бизнесу ущерб.

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Не исключено, кстати, что марка Landwind вообще дышит на ладан: в прошлом году её продажи в Китае рухнули на 55,8% до 18 800 единиц, тогда как в лучшем для марки 2016 году удалось реализовать более 80 тысяч автомобилей. Проведённый в 2017 году рестайлинг модели Landwind X7 не смог повысить популярность этой модели – такие подделки, похоже, не нужны даже китайцам. До решения суда минимальная цена на Landwind X7 составляла 129 800 юаней (1,24 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как за импортный Range Rover Evoque нужно отдать минимум 375 800 юаней (3,58 млн) рублей. Рестайлинговый Landwind X7 оснащался 1,5-литровым бензиновым турбомотором (161 л.с., 250 Нм) и 8-ступнчатым автоматом, а привод имел только на передние колёса.

Кстати, Range Rover Evoque нового поколения, на котором мы уже поездили, до Китая пока не добрался – его локальная премьера состоится лишь в апреле на Шанхайском автосалоне.