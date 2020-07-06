Копиям — бой: Land Rover попробует опротестовать дизайн Ineos Grenadier

Рассекреченный 1 июля внедорожник Grenadier молодой британской компании Ineos Automotive внешне очень похож на классический Land Rover Defender, снятый с производства в 2016 году. Компанию JLR не устраивает несанкционированное заимствование, и она намерена защитить дизайн своей модели.

Джим Рэтклифф, основатель Ineos Automotive, нефтехимический магнат и один из богатейших людей Великобритании, изначально хотел купить права на выпуск классического Дефендера у компании Jaguar Land Rover. Ему отказали, и тогда он решил сделать абсолютно новый внедорожник по мотивам классического Дефендера. Проект получил название Grenadier и вобрал в себя лучшие качества классика, но избавлен от его недостатков, естественных для конструкции, уходящей корнями в сороковые годы прошлого века.

Марка Land Rover между тем при смене поколений Дефендера радикальным образом изменила его конструкцию: на смену грубоватой рамной машине с неразрезными мостами пришёл премиальный внедорожник с несущим кузовом, полностью независимой подвеской и внешностью, весьма условно напоминающей о предшественнике.

Ineos Grenadier

Grenadier на классический Defender похож гораздо больше, у него есть и рама, и балочные мосты, плюс современный инжиниринг от Magna Steyr и MBTech. Проект был встречен с большим энтузиазмом фанатами внедорожников вообще и классического Дефендера в частности, и это, конечно, не может не вызывать тревогу к руководства Jaguar Land Rover. Добавим, что после завершения производства классический Defender стал абсолютно культовой моделью: количество конверсий, рестомодов и банального тюнинга на его базе выросло в разы, да и подразделение JLR Classic неплохо зарабатывает на реставрации и модернизации старых Дефендеров. В общем ясно, что на рынке востребован именно классический вариант внедорожника, и компания Ineos со своим Гренадером попала в точку, тогда как новый Defender — это другая, хотя, возможно, и не менее успешная в перспективе история.



Ineos Grenadier

По данным Automotive News, юристы Jaguar Land Rover ещё прошлой осенью попытались запатентовать внешность классического Дефендера на родине компании, но британское ведомство по защите интеллектуальной собственности отклонило заявку, указав на то, что формы Дефендера не сильно отличаются от таковых у других внедорожников. Это утверждение как минимум отчасти справедливо, потому что Grenadier снаружи напоминает не только классический Defender, но и Mercedes-Benz G-класса — пропорции кузова и компоновка внедорожника Ineos ближе именно к германскому аналогу, а угловатый кузов и плоские стёкла — это, действительно, общее место. Но и заимствования отрицать сложно: капот, крылья, крыша с «форточками» и корма Гренадера сильно напоминают таковые у классического Дефендера.



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Компания Jaguar Land Rover подала апелляцию на решение британских властей по поводу прав на дизайн Дефендера и одновременно решила запатентовать его на других ключевых рынках, ведь уже известно, что Ineos Automotive хочет продавать свои машины в США.



У Jaguar Land Rover уже есть успешный опыт оспаривания своих авторских прав на дизайн: весной прошлого года британская компания выиграла казавшееся безнадёжным дело о копировании Range Rover Evoque в Китае. А Fiat Chrysler Automobiles сумела недавно добиться запрета на реализацию в США внедорожника Mahindra Roxor, внешне напоминающего классический Jeep CJ, он же современный Wrangler.

В общем, карьера Ineos Grenadier будет в ближайшие годы находиться под угрозой, и не исключено, что на отдельных рынках Jaguar Land Rover удастся вывести его из игры.

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Моральный аспект этого противостояния не так однозначен, как кажется быстро растущей армии поклонников Ineos Grenadier. Они считают, что Jaguar Land Rover выступает в роли «собаки на сене», отказавшись от выпуска прямого наследника классического Дефендера (то есть рамной машины) и не давая делать его компании Ineos. Но повторим, что, во-первых, классический Defender остаётся важной частью бизнеса Jaguar Land Rover на вторичном рынке и компания заинтересована в сохранении и закреплении культа вокруг этой модели. А во-вторых, новый «рафинированный» Defender с несущим кузовом вовсе не означает, что через какое-то время марка Land Rover не решит вернуться к рамному формату. В идеале, конечно, было бы хорошо Jaguar Land Rover и Ineos Automotive как-то договориться и не мешать друг другу работать.

