Внедорожники Mahindra выгоняют из США. Jeep празднует победу

Затянувшаяся судебная тяжба между Fiat Chrysler Automobiles и Mahindra & Mahindra вокруг дизайна внедорожника Mahindra Roxor, похоже, подошла к концу. Международная торговая комиссия пришла к выводу, что индийский внедорожник копирует дизайн Jeep, и запретила его продажу на территории США.

Конфликт по поводу авторских прав на элементы дизайна автомобилей Jeep между американской и индийской компаниями уходит корнями в 2008 год. Тогда Mahindra & Mahindra захотела вывести на рынок США внедорожник Scorpio, решётка радиатора которого напоминала таковую у внедорожников Jeep. В результате атаки юристов FCA (тогда компания называлась просто Chrysler) на Mahindra & Mahindra было подписано досудебное соглашение: индийцы видоизменили радиаторную решётку Scorpio на альтернативный, согласованный с Chrysler дизайн, а американцы пообещали более не предъявлять претензий.

Mahindra Scorpio с согласованной радиаторной решёткой

Scorpio в США так и не приехал, зато в 2018 году Mahindra & Mahindra локализовала в Оберн-Хилс (штат Мичиган), то есть рядом со штаб-квартирой FCA, другой внедорожник — Roxor, который напоминал Jeep CJ (предшественник Wrangler) не только радиаторной решёткой, но и общими чертами кузова. Индийцы, руководствуясь договорённостью десятилетней давности, натянули на передок Roxor радиаторную решётку Scorpio и запустили автомобиль в продажу. FCA такой наглости не потерпела и пожаловалась на индийцев в Международную торговую комиссию.



Mahindra Roxor для рынка США

Jeep CJ

В начале 2019 года комиссия признала, что Mahindra & Mahindra отступила от достигнутого с Chrysler соглашения, то есть изменила утверждённый дизайн радиаторной решётки. Суть в том, что Scorpio и Roxor имеют разные пропорции передка, и напрямую перенести решётку с одной машины на другую просто невозможно, её пришлось слегка исказить.



Осенью 2019 года судья по административным делам Кэмерон Эллиот постановил, что исходный Mahindra Roxor копирует товарный вид Jeep CJ по целому ряду признаков, а не только радиаторной решёткой, и рекомендовал торговой комиссии запретить продажи индийского внедорожника.

Mahindra Roxor для рынка США

Решение комиссии по поводу копирования индийцами дизайна Jeep CJ в целом ожидалось в марте этого года, но было отложено из-за разразившейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Но 11 июня комиссия, наконец, вынесла вердикт: она встала на сторону FCA, признала Mahindra Roxor нелегальной копией Jeep CJ и запретила продажи индийского внедорожника, а также комплектующих для него на территории США.



Между тем Mahindra & Mahindra ещё в начале этого года провела превентивный рестайлинг американской версии Roxor и снабдила его радиаторной решёткой в стиле Toyota Land Cruiser J40. С точки зрения маркетинга решение понятное: раз нельзя копировать Jeep, значит будем копировать другой легендарный внедорожник — Land Cruiser J40 в США весьма популярен. Но с юридической точки зрения — это самоубийство, так как новая решётка, во-первых, не решает проблему копирования дизайна Jeep CJ в целом, а во-вторых, создаёт риск судебного преследования уже со стороны компании Toyota.

Mahindra Roxor для рынка США после рестайлинга

Toyota Land Cruiser J40

Решение Международной торговой комиссией вступило в силу, но потребительский американский сайт Mahindra на момент нашей публикации всё ещё предлагал купить Roxor. Как сообщает Reuters, у индийцев есть два месяца на обжалование решения комиссии и сейчас они думают, как изменить дизайн Roxor, чтобы обойти наложенные ограничения. Решение комиссии теоретически может также по политическим мотивам отменить администрация президента Трампа, но, учитывая, как Трамп поддерживает американские компании и защищает их от недобросовестной конкуренции со стороны иностранцев, вероятность этого события близка к нулю.



Mahindra Roxor

Из открытых источников невозможно узнать, сколько именно внедорожников из индийских комплектующих успел за два года собрать завод в Оберн-Хилс, но, судя по репортажам американских СМИ, — не более 20 тысяч. Mahindra Roxor — это очень архаичный и примитивный автомобиль, не имеющий современных систем безопасности и не допущенный (в США) на дороги общего пользования. То есть это чистой воды внедорожник, и прямым конкурентом гораздо более современному и универсальному Jeep Wrangler он не является. Однако в оффроудных тусовках древний аналоговый Roxor, который к тому же стоит вдвое меньше, чем Wrangler, стал переманивать у марки Jeep клиентов, и руководству FCA это, конечно, не понравилось.



Современный Jeep Wrangler

Mahindra & Mahindra сейчас испытывает серьёзные трудности у себя на родине и не может содержать приобретённую в 2011 году компанию SsangYong Motor. Вряд ли у неё найдутся силы и время на очередную атаку на американский рынок, так что Roxor из США, скорее всего, уйдёт. При этом владельцы уже купленных машин, лишённые возможности покупать для них запчасти, вполне вероятно, подадут в суд на Mahindra & Mahindra за то, что та продала им контрафактный товар. В общем, пока что продолжим наблюдение за приключениями индийцев в Америке.

