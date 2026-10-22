Седан Jetta M6 поступил в продажу: не особо богатый, зато недорогой

Марка Jetta вывела на рынок свой первый электрокар – довольно простенькую четырехдверку с индексом M6. Модель предложена в двух вариантах мощности.

Публичный показ электроседана Jetta M6 состоялся в конце августа на автосалоне в Чэнду. Предварительные цены назвали в сентябре. Теперь в Китае раскрыли состав всех комплектаций, опубликовали точный прайс-лист и дали старт «живым» продажам. Напомним, что Jetta-марка изначально была создана для Поднебесной, за выпуск ее машин отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen. Сейчас бренд пытаются продвигать и за рубежом. Ну а в китайской линейке Jetta седан M6 стал шестой моделью и первым электрокаром, он присоединился к «традиционным» четырехдверкам VA3 и VA8, кроссоверам VS5, VS7 и VS8.

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Если «углеводородные» автомобили бренда построены на фольксвагеновской платформе MQB, то в основе Jetta M6, по данным «поднебесных» СМИ, лежит новая «тележка», которая, видимо, была разработана вместе с местными партнерами. Длина седана равна 4806 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2820 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd в зависимости от версии составляет 0,208 или 0,217. Объем багажника – 542 литра. Дополнительного отсека спереди нет.

Электроседан Jetta M6 получил довольно спокойную внешность. Модели достались фары в стиле уже почившей Tesla Model S, полускрытые ручки дверей и монофонарь, посередине которого в топ-версии красуется подсвеченная надпись Jetta. На гладком «носу» — новая эмблема. Причем выяснилось, что логотип создан специально для электрифицированных моделей Jetta-марки, то есть в планах – выпуск и другой «зелени». В нижней части переднего бампера расположены активные заслонки. Самый дешевый седан «стоит» на 17-дюймовых колесах, у остальных версий 18-дюймовые.

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В салоне – лаконичная передняя панель, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Приборный экран на 8,88 дюйма и мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма идут уже в базе. Всего у Jetta M6 три комплектации. Самая доступная – это также двухзонный климат-контроль, видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

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Начиная со «среднего» исполнения появляются стеклянная крыша (без люка), беспроводная зарядка для телефона, подогрев и вентиляция передних сидений. Топовый седан дополнительно имеет массажер передних кресел, атмосферную подсветку, один радар миллиметрового диапазона, 11 камер вместо стандартных пяти, систему «автоматической смены полосы движения». Столь любимые китайцами лидар, проекционный дисплей или холодильник не предусмотрены даже за доплату.

Четырехдверка предложена исключительно с передним приводом. Базовый седан Jetta M6 оснащен 154-сильным электромотором (230 Нм) и батареей емкостью 42,9 кВт*ч. Запас хода – 465 км по циклу CLTC. С места до 100 км/ч самый дешевый вариант разгоняется за 8,3 секунды. Остальным двум версиям достался электромотор мощностью 197 л.с. (260 Нм) и батарея емкостью 51,9 кВт*ч, их запас хода составляет 555 км, первую «сотню» эти модификации наберут за 6,8 секунды.

Jetta M6 обойдется в 79 800 – 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 980 000 – 1 225 000 рублей по текущему курсу.